Unos 180 médicos de la Sanidad privada ya han reclamado que se les indemnice por vacunarles tarde, según el Sindicato Médico de Alicante, y siguen entrando peticiones de información que están pendientes de confirmar. En total hay unos 400 médicos afectados y la reclamación para cada uno de ellos es de 4.000 euros; por lo que en total la Conselleria de Sanidad podría tener que desembolsar 1,6 millones de euros.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales para que la Conselleria de Sanidad indemnice a los médicos de ejercicio privado de la provincia afectados por el retraso de la vacunación contra el coronavirus.

La entidad remitió un comunicado a la colegiación para que los interesados puedan comenzar a tramitar su reclamación, proceso que asumirá la institución colegial, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) haya ratificado la sentencia que condena a Sanidad por vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad de estos profesionales.

En este sentido, el tribunal ha dictado decreto de firmeza de la sentencia que condena a la Administración autonómica por vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la salud y la vida tras no presentar recurso la Conselleria.

En este procedimiento, la Conselleria ha optado por no alegar en un caso opuesto al de la falta de batas, mascarillas y guantes en el que se dio la vuelta a la situación cuando, a finales de octubre, la Sala del TSJCV dictó tres sentencias eximiendo a la Generalitat de indemnizar por daños morales a los profesionales sanitarios por la falta de material y equipos de protección frente a la covid-19 entre los meses de marzo y junio de 2020 "porque adoptó una serie de medidas para minimizar los riesgos y las consecuencias sobre los trabajadores" del sector.

El tribunal estimó entonces los recursos de suplicación interpuestos por la Conselleria de Sanidad contra las sentencias dictadas por sendos juzgados de lo Social de Alicante, Benidorm y Valencia a favor de las demandas que cursó el Sindicato Médico.

Casación

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado una resolución por la que admite el recurso de casación presentado por el Sindicato Médico y le emplaza para que en el plazo de quince días proceda a su interposición ante el Tribunal Supremo.

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV explica que en su “batalla judicial” para que se reconozca la vulneración de los derechos de los médicos por no haber sido dotados de equipos de protección durante la primera ola de la pandemia, y tras las sentencias dictadas por el propio TSJCV que fue desestimatoria de las demandas, que previamente habían sido estimadas por los juzgados de lo social tanto de Valencia, Alicante como Benidorm, interpuso recurso de casación contra la sentencia del tribunal de la Comunidad Valenciana, que esta vez sí la admite.

Te puede interesar: Vega Baja Sanidad cambia de médico de familia a cientos de usuarios del departamento de Torrevieja sin petición previa

"Esperamos nuevas sentencias del Alto Tribunal. Aquellas imágenes de médicos, y demás personal sanitario, cubiertos por bolsas de basura, con batas caseras y recicladas, sin mascarillas, etc.., no puedan quedar impunes" Sindicato Médico

"Por ello, se va a proceder a presentar por parte de los Servicios Jurídicos del Sindicato Médico los correspondientes argumentos, ante el Tribunal Supremo, para su admisión y tramitación, esperando que en su día se dicten nuevas sentencias por las se estimen y sea reconocido por el Alto Tribunal, que aquellas imágenes de médicos, y otro personal sanitario, cubiertos por bolsas de basura, con batas caseras y recicladas, sin mascarillas, etc.., no se puedan volver a repetir y no puedan quedar impunes. Que los contagios masivos de médicos no fueron mera casualidad o consecuencia de su falta de cuidado. Por ello, nos congratulamos que, con estas resoluciones, tengamos la oportunidad de que el Tribunal Supremo, revoque y a su vez reconozca la grave vulneración de los derechos que como trabajadores sufrieron los médicos", explican desde el colectivo.