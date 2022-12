La Diputación se suma al plan para salvar el turismo del Imserso en la Costa Blanca. El presidente de la Diputación y del Patronato Provincial de Turismo, Carlos Mazón, ha anunciado este miércoles a la patronal Hosbec, durante una reunión con el nuevo presidente, Feder Fuster, que el Patronato aportará, vía ayuntamientos, dos millones de euros a los hoteles que participan el programa para subvencionar el coste de la pensión completa por persona y día los 150.000 jubilados españoles que se alojan en los 35 hoteles de la provincia. De esta esta forma y junto al aporte económico del Consell, el precio se quedará en 28 euros/persona/día, lo que representa no trabajar a pérdidas y mantener los 7.000 empleos directos e indirectos.

La Diputación complementará así el precio que los establecimientos hoteleros reciben por cada pensionista, con el objetivo de apoyar los programas destinados a los mayores sin perjuicio de los empresarios hoteleros, ya que la financiación del programa principal resulta insuficiente tal como ha sido planteada para la anualidad 2022, subraya la Diputación.

Las ayudas suponen una aportación de unos dos euros adicionales por persona y noche alojada y serán tramitadas a través de los municipios con hoteles que reciben viajeros del Imserso.

En concreto, en la Costa Blanca son un total de 35 establecimientos beneficiados de las localidades de Benidorm, Finestrat, Calp, Guardamar, Torrevieja, Dénia, Xabia y Alfaz del Pí. Se trata, de nuevo, de asumir una competencia impropia, que no es ni de la Generalitat ni de la Diputación (cuyas ayudas son complementarias), un nuevo apoyo al sector turístico para combatir la estacionalidad y tratar así de paliar los efectos de la falta de planificación y la congelación de los precios del programa del Gobierno Central, ha apuntado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón.

El trámite de estas ayudas se realizará desde el Área de Desarrollo Económico en colaboración con el Patronato Costa Blanca y se pondrá en marcha a través de los ayuntamientos de estas localidades.

Por otro lado, Joan Molas, presidente del lobby empresarial Mesa del Turismo ha pedido a la ministra Reyes Maroto, la aplicación urgente de un “Perte turístico” "que alivie el lastre de las pérdidas acumuladas en el sector". Molas ha realizado un balance positivo del este añi y ha reiterado la petición a la ministra para que antes de dejar su cargo actual -Maroto será la candidata a la Alcaldía de Madrid y dejará el Ministerio en primavera-, "deje solucionado" el planteamiento del Perte para el sector, que "no ha sido tenido en cuenta de ninguna manera para este mecanismo".

"A pesar de la insistencia del Gobierno en negar al turismo el Perte que necesita, se ha logrado capear al alza un año en el que la reactivación de la demanda nacional e internacional ha sido la clave para restaurar el volumen de negocio en el entorno de los niveles previos a la pandemia", ha indicado Molas. Molas ha hecho especial énfasis en el tema de la formación, alegando que el sector turístico español "ha fracasado en estos 30 años" al no disponer de políticas activas de empleo que funcionen, lo que deriva de no haber hecho la formación adecuada. Para ello, ha incidido, se requiere de tiempo, centros adecuados y, "sobre todo, que el turismo pase a ser considerado como política de Estado".

Molas advierte, por otra parte, de que les preocupa "mucho" la convocatoria de huelga para los pilotos de Air Nostrum y de los trabajadores de Aena para Navidad y que "no acaba de entender cómo este problema no se ha solucionado antes". Así, espera que se resuelva el conflicto y no acabe afectando a una temporada turística importante.