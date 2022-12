Barcala considera "injustificable" la baja representación de las mujeres en puestos directivos

150 mujeres del sector de la tecnología se han dado cita este jueves en Alicante para conectar el talento femenino de países del Mediterráneo y África en el foro "Euthenia: The Mediterranean Executive Women Conference". Un foro organizado por la Fundación Friedrich Naumann y que se enmarca en la estrategia de Alicante Futura del Ayuntamiento. En su apertura, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que hay que "abrir cancha" para que "el injustificable 10% de mujeres directivas" sobre el 45% que representan el mercado laboral.

El congreso ha contado con la presencia de expertas del sector de la digitalización y las nuevas tecnologías entre las que se encuentran María Arribas, directora de márketing en Qaleon; Gracia Sánchez del Real, directora ejecutiva de Infinity Group; Celia Sánchez, directora ejecutiva de 1MillionBot y Marcela Fernández, presidenta de AEPA. Todas ellas, a través de diferentes paneles y temáticas, han abordado asuntos relacionados con el ámbito laboral y tecnológico de la mujer en el panorama actual.

Desigualdad directiva

Durante la inauguración, Luis Barcala destaca que Alicante se convierta una vez más en referente de la innovación y la digitalización albergando la mayor reunión de mujeres tecnólogas de todo el Mediterráneo y apunta que no hay razón para el desequilibrio de las mujeres en puestos directivos: "Las mujeres representáis el 45% del mercado laboral y el 10% de directivas. Es paupérrimo y no hay razón que justifique ese desequilibrio", considera. El primer edil considera que en esta situación "se están desperdiciando oportunidades" porque "el talento de las mujeres ejecutivas es imprescindible".

Barcal apunta además que los proyectos tienen que venir también de la empresa privada y no solo de las administraciones, y ha destacado que Alicante se convierta en referencia durante la jornada del sector tecnológico, con los casos de éxito de las mujeres directivas que han acudido hoy al Museo de Arte Contemporáneo (MACA). El jefe del gobierno local considera que estos modelos de referencia son necesarios "para que no haya perspectiva de género en el futuro porque no sea necesaria".

Formar a futuras generaciones

Eva Díaz, directora ejecutiva de Appogeo Digital y coordinadora de Euthenia, destaca que "lo más importante es formar a las futuras generaciones" y "ayudarles a que entiendan un mundo masculino y formarles para que no solo sean mujeres ejecutivas sino grandes mujeres ejecutivas".

Por su parte, la concejal de Empleo y responsable de la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, destaca la importancia del evento para "aumentar la visibilidad de las mujeres" y "fomentar el empoderamiento y desarrollo". La edil considera que "queda mucho camino por recorrer", en especial para despertar la vocación de carreras "STEM" (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y "cerrar la brecha" en los espacios en los que las mujeres están poco representadas. Además, De España considera que el foro es "importantísimo" para la ciudad y la estrategia de Alicante Futura.

En lo referente al programa, durante la jornada se han celebrado diferentes mesas redondas distribuidas en cuatro paneles de temática relacionada con el ámbito laboral y tecnológico de la mujer en el panorama actual, en las que se han abordado los diferentes retos de las mujeres del Mediterráneo en el sector tecnológico y los diferentes retos y necesidades con los que se han ido encontrando las mujeres a lo largo de su carrera profesional.