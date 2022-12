Menores y mayores de 60 años han acudido a lo largo de la mañana de este sábado a la los centros de salud de Alicante, El Campello, Xixona, Mutxamel y Sant Joan d'Alacant a recibir la cuarta dosis contra el coronavirus (la segunda del recuerdo) y la vacuna de la gripe. Estos ambulatorios han abierto para vacunar de forma libre de 9:00 a 13:00 horas y así incrementar el numero de personas inoculadas como medida de protección antes de las fiestas y los encuentros navideños, tanto si eran pacientes de esos departamentos de salud como si no.

La vacunación ha sido "a gusto del paciente", algunos acudían por covid y otros por gripe. "Hay que prevenir porque vienen fechas señaladas y más vale estar protegido, por eso yo voy a vacunarme de las dos", señalaba un usuario del ambulatorio de la calle Gerona de Alicante. Hasta este centro de salud también han acudido otros pacientes en busca de ambas vacunas aunque la gran mayoría de los menores de 60 han ido a por la vacuna de refuerzo contra el coronavirus. "Ya tocaba, nos hemos enterado por un sms de Sanidad y por los medios de que existía esta opción y la verdad es que no la queríamos dejar pasar, hace tiempo que quería ponérmela", ha asegurado una paciente del mismo centro que ha acudido esta mañana a vacunarse.

Hasta el centro de salud del Cabo de las Huertas también se han acercado muchas personas, mayores y menores de 60 años, entre ellos había gente que iba a por las dos vacunas y algunos solo a por una. "Yo vengo a ponerme la dosis de la gripe, llevo unos meses que me avisan y lo dejo pasar pero con esta jornada me he animado", indicaba uno de los pacientes del ambulatorio. "Dese las 9:00 horas hasta las 11:00 horas han venido más de 100 personas a vacunarse, algunos quieren ambas pero la que más estamos poniendo es la vacuna de refuerzo del covid", ha destacado una de las empleadas que se encontraba en la puerta atendiendo a los pacientes que acudían a vacunarse en la playa de San Juan.

La apertura de la vacunación contra el SARS-CoV-2 a todos los grupos de población es novedad después de que la Comisión de Salud Pública, en la que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, avalase el jueves que las personas menores de 60 años sin factores de riesgo, y siempre que no haya una contraindicación, se puedan vacunar con la cuarta dosis contra el covid-19.

Con esta nueva actualización del plan de vacunación, las personas de menos de 60 que quieran ponerse el segundo refuerzo de la vacuna, que hasta ahora estaba destinada solo para los mayores de esa edad, podrán ponérsela por los motivos que sean, como por ejemplo viajes, trabajo o vivir con personas en condiciones de riesgo. Esto de facto supone que se va a poner la vacuna a "todo el mundo que la pida", señalan fuentes sanitarias. Los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades consideran que no hay contraindicación alguna para que la reciban y hay además disponibilidad de vacunas.

En esta jornada de puertas abiertas se ha vacunado de 9 a 13.30 horas en los centros de salud Santa Faz-Ayuntamiento; Hospital Provincial; Cabo de las Huertas; ambulatorio de la calle Gerona; centro de salud de Juan XXIII en Alicante; y centros de salud de El Campello, Xixona, Mutxamel y Sant Joan d'Alacant. También en la Marina Alta se han abierto distintos vacunódromos. Tras las colas y el éxito de Benidorm, con más de mil pinchazos al día, la campaña se traslada al centro de salud de l'Almàssera de Tonda, en La Vila Joiosa, donde se vacunará sin cita previa los días 19, 20 21 y 22, entre las 15 y las 20.30 horas; así como los días 23 y 30 de diciembre, en horario de 9 a 14 horas.

Desde la Conselleria de Sanidad señalan que se podrá pedir la cuarta dosis en los centros de salud siempre que no haya contraindicaciones, como que hayan pasado menos de cuatro meses desde el anterior refuerzo; o menos de cinco meses de haber pasado la infección por covid-19, entre otras condiciones marcadas en la estrategia de vacunación. No obstante, el mensaje principal de la Comisión de Salud Pública se centra en los grupos de riesgo, a los que ha vuelto a llamar a pincharse la cuarta dosis, es decir, las personas vulnerables como son los mayores de 60 años, los residentes en residencias, menores de 60 años con factores de riesgo e inmunosupresión, y el personal sanitario.