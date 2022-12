Las oposiciones para obtener una plaza de Enfermería en la sanidad pública siguen coleando. Frente a los aspirantes que piden que se impugne el examen (o algunas preguntas), hay cientos que han aprobado la prueba que defienden su validez. Más de 600 opositores han creado un grupo de Telegram para unirse ante lo que consideran un asedio injustificado y sentir que nadie les apoya en una confrontación en la que también quieren alzar su voz.

Más de 24.000 personas (unas 8.000 en la provincia de Alicante) se presentaron el domingo 27 de noviembre en toda la Comunidad Valenciana al examen de enfermería perteneciente a la oferta pública de empleo para conseguir alguna de las 3.817 plazas en liza.

"Desde el primer momento el sentimiento general del colectivo fue negativo, ya que se consideraba que el examen había tenido una dificultad elevada. Comenzaron a publicarse noticias al respecto tachando de escasa profesionalidad al tribunal encargado de la elaboración de la prueba. Las redes sociales ardían (y continúan ardiendo) con todo tipo de comentarios despectivos acerca de dicho examen", explican opositores que se sienten agraviados.

"De igual manera, los sindicatos de enfermería organizaron y continúan organizando manifestaciones y recogidas de firmas en señal de protesta que, en los últimos días, con la llegada de las impugnaciones, buscan por todos los medios, paralizar y anular la validez de este concurso-oposición".

La última protesta se ha celebró el martes en València convocada por SATSE, que reclama "una respuesta" ante la polémica generada por este examen, que consideran que no cumple "el espíritu" de la oposición de "estabilizar el empleo sanitario".

Bajo el lema "Porque lo que ha pasado no vuelva a ocurrir", alrededor de 150 personas solicitaron a Sanidad que tome las "medidas necesarias" para "calmar el enfado de cientos de enfermeras y fisioterapeutas que han visto rotas sus esperanzas con un examen que no se ajusta a una oposición de plazas de estabilización", según fuentes del sindicato.

"Nos hemos concentrado para reclamar a la Conselleria de Sanidad explicaciones sobre porqué no ha cumplido el espíritu de esta OPE, que era estabilizar el empleo sanitario, y para exigir una mayor seguridad jurídica y transparencia en los procesos selectivos que convoca", han indicado.

A favor del examen

Ante estas movilizaciones, los opositores que sí apoyan el examen dan sus argumentos. Reconocen que fue difícil pero apuntan que, a falta de confirmación oficial, se estima a través de las plataformas de corrección, que hay entre dos mil y tres mil aprobados, lo que constituye aproximadamente un 10% del total de presentados.

"Este porcentaje se está repitiendo en la mayoría de exámenes de oposición celebrados en 2022 y 2021 en las profesiones sanitarias. Los exámenes de oposición de Enfermería de Murcia, Castilla y León o Andalucía de los últimos años, tienen una dificultad similar atendiendo al número de aprobados; también es así en otras categorías que han opositado en la Comunidad Valenciana, como el colectivo de TCAES y el campo de especialidades médicas o la fisioterapia, donde se han celebrado oposiciones con igual o mayor dificultad sin alzar todo este revuelo", señalan quienes se sienten perjudicados.

"Somos más de dos mil profesionales que han tenido que hacer frente a un examen exigente, de igual manera que el resto de compañeros que hoy quiere anular el examen. Hemos tenido que renunciar al tiempo en familia, al descanso y al ocio para preparar este examen, y no se nos está teniendo en cuenta. Tratan de privarnos de aquello que hemos conseguido con esfuerzo y dedicación".

Tampoco comparten las quejas derivadas de la dificultad del examen donde se alega que éste estaba más enfocado a la Medicina y que, palabras textuales “no se corresponde con la actividad enfermera”. En este sentido, afirman que en los últimos años la Enfermería ha progresado de manera vertiginosa y que las comunidades autónomas han comenzado a introducir la prescripción enfermera.

"Los últimos años de pandemia han forzado a esta profesión a dar un salto en cuanto a determinación y responsabilidad. Por todo ello, en las últimas fechas, asoma un movimiento interno que pide que las remuneraciones de la enfermería sean acordes a su nivel de responsabilidad y de ahí que se solicite, entre otras mejoras, la condición de personal A1".

Conocimientos

"Resulta curioso, cuanto menos, que ante todos estos retos, la enfermería no se achante y muestre valentía, pero que rehúse ser preguntada por cuestiones que ahonden en sus conocimientos con la excusa de que no es nuestra competencia. Si queremos ser un colectivo creciente, este tipo de comentarios nos ridiculizan", consideran.

Sobre el argumento, con la intención de anular el examen, de que las preguntas realizadas no estaban en la bibliografía, apuntan que no es cierto. "El tribunal ofreció una bibliografía recomendada muy extensa, que por su amplitud era muy complicado atender en su totalidad. Si bien es lógico pedir para las siguientes pruebas que se acote dicha bibliografía, decir que lo preguntado no formaba parte de la misma es una falacia. Con todos estos argumentos, esperamos que no se cumplan las pretensiones insólitas que se demandan desde sindicatos, que el examen siga su curso, confiando en el buen hacer del tribunal y del sistema valenciano de salud. Somos conscientes de que este tipo de exámenes ha de ser justo y estamos a favor de la denuncia en caso de irregularidad, pero han de ser hechos fehacientes y no basados en el beneficio propio como está siendo el caso", señala un portavoz del grupo.

Abandono

"Solo espero que por culpa de esto, no nos veamos afectados y no se retrase más de lo debido. Porque muchos opositores llevamos un desgaste de años de estudio, oposiciones en otros lugares de España para practicar y esto parece que no se acaba nunca", señala otra participante, muy molesta por "el sentimiento que hemos tenido de abandono por los Colegios Profesionales y los sindicatos". Los primeros aclaran que están investigando las circunstancias.

Otro participante abunda en que "queremos que nos reconozcan el mérito, la profesionalidad, que nos aumenten el salario y luego en un examen exigimos que no nos pregunten por las reacciones adversas de medicamentos que los enfermeros administramos a los pacientes. Me parece de vergüenza y así lo digo y lo critico donde haga falta", apunta un enfermero en activo desde 2006.

"Tengo 38 años. He hecho 6 exámenes de oposiciones 4 aprobados y dos suspensos por poco. He estudiado como un jabato a parte de haber trabajado durante todo el tiempo. Fue un examen difícil, sí. Había que estudiar, sí. La forma en que tienen las comunidades autónomas de nombrar personal estatutario es el modo concurso-oposición. Lo primero hay que aprobar un examen que por lo general suele ser difícil. Si lo apruebas la forma de escalar posiciones para trabajar donde te dejen/llegues es tener puntos si tienes algún master, si haces docencia, si investigas o si trabajas sobre todo en la Sanidad pública. No es al revés. No es tener tiempo trabajado y luego hacer un test facilito y te doy plaza estatutaria", afirma.

Otra opositora que lleva trabajando desde 2005 y que también tiene 38 años, coincide en que el examen "era muy difícil, pero no imposible, todo lo preguntado estaba en el temario. ¿Que quieren pedir una bibliografía más concreta para próximos exámenes? ¿O exámenes más fáciles? Me parece perfecto. Pero este ya está hecho, ha sido legal, y hay más de 2.000 personas que lo hemos aprobado con mucho esfuerzo, así que lo que tienen que hacer es dejarlo seguir su curso", reivindica.

Circo mediático

Una compañera más señala que he estudiado mucho, "apuntada a dos academias y los últimos 6 meses a 2 cursos intensivos. Nadie me ha regalado nada, también he tenido que dejar de lado a mi hija y mi familia, y me da rabia el circo mediático que se esta generando respecto a este examen, solo por el hecho de ser un exigente, difícil... pero no hay que olvidar que a día de hoy, a falta de plantilla oficial, somos más 1.900 aprobados, por lo que imposible no era", sostiene.

"Me siento abandonada por quienes exigen impugnación de un examen o cambio de tribunal solo por ser un examen difícil y exigente, donde todas las preguntas están en la bibliografía, y eso no lo digo yo solo, lo dicen el 90% de las academias", abunda.

"Reclamamos por un lado reconocimiento profesional, subida de categoría y aumento del salario, y por otro un examen fácil, donde no nos pregunten de ciertas patologías alegando que nosotros no diagnosticamos, pero que no hay que olvidar que sí detectamos, ya que somos lo que más en contacto estamos con los pacientes. Me parece vergonzoso todo lo que esta acontecimientos alrededor de un examen que a día de hoy se ha hecho de forma legal".

Los sindicatos siguen movilizándose

Sin embargo, el SATSE considera "incomprensible" que la Conselleria "haya tomado la actitud de mirar hacia otro lado, esperando que pase la tormenta" y sin responderles sobre el escrito remitido el 30 de noviembre al conseller, Miguel Mínguez, y a la directora de Recursos Humanos, Carmen López.

En él solicitaban la apertura de un "expediente administrativo informativo a los miembros del tribunal de la OPE de Enfermería y, en cumplimiento de la Ley de Transparencia, que se nos entregaran las actas del tribunal en las que se decide el cuestionario del examen y la justificación de éste".

SATSE en la Comunidad Valenciana inició a primeros de diciembre una recogida de firmas por el examen de la OPE de Enfermería al considerar que el Tribunal "no ha dirigido la prueba a evaluar la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desempeño de las correspondientes funciones, en la fase de oposición".

También reclaman el nombramiento de un nuevo tribunal para dar continuidad al proceso y que, en aras al cumplimiento de la Ley de Transparencia, sean publicadas las actas del tribunal en las que se decide el cuestionario del examen y la justificación de éste.