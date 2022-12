Tras la polémica desatada hace unas semanas respecto a las oposiciones para obtener una plaza de Enfermería en la sanidad pública, este domingo se ha llevado a cabo el examen de auxiliar administrativo para Sanidad. Se trata de una convocatoria con mucha concurrencia, a la que se han presentado 9.159 personas en la provincia de Alicante y 26.500 opositores en toda la Comunidad Valenciana, que intentarán conseguir una de las 863 plazas ofertadas, lo que supone 30 competidores por plaza.

El examen se ha celebrado en la Universidad de Alicante y, tras salir de la prueba, han sido muchos los opositores que han destacado la dificultad de la misma. "Ha sido bastante difícil, han ido a pillar. Las preguntas de informática que suelen salvar el examen cada año son más rebuscadas y este año las de Excel han sido bastante complicadas, es dífila resolver cuestiones como hacer una suma sin tener el programa delante", ha asegurado una opositora.

"Yo controlo bastante de leyes y me ha parecido muy complicado. Había demasiadas preguntas sobre legislación y se han centrado sobre todo en las más nuevas, como la ley del teletrabajo que es la que se ha aprobado de forma más reciente o el estatuto marco, y han preguntado muy pocas de normativa de riesgos laborales o del Plan de Igualdad, que solo había una cuestión" ha indicado una de las personas que se han presentado al examen tras salir de la prueba.

El sentimiento generalizado de los opositores que buscan una plaza de auxiliar administrativo en la sanidad pública valenciana ha sido el mismo, "a mi me ha parecido complicado, de los test que he estado haciendo hasta ahora me ha parecido el más difícil y de hecho cuando he salido del examen había muchos comentarios y gente con muchas dudas sobre las preguntas", indicaba una opositora.

Esta oposición forma parte de las 110 convocatorias para ocupar más de 11.800 plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2017, 2018 y estabilización de 2019. Es, además, el último examen de oposición programado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para este año.

Celadores

Las próximas convocatorias, entre ellas la de celador, 471 plazas a la que están llamados 25.719 aspirantes, serán en enero y febrero y, con ellas, se cerrarán todos los procesos selectivos correspondientes a las OPE de los años 2017, 2018 y estabilización del 2019, cuyos exámenes fueron retrasados debido a la pandemia y se reanudaron en marzo de 2022.

Al margen de estas oposiciones, Sanidad tiene previsto desarrollar otros procesos selectivos para la reducción de la temporalidad y la estabilización del empleo. En concreto, a las más de 11.800 correspondientes a las OPES de los años 2017, 2018 y estabilización del 2019, se suman cerca de 10.000 plazas aprobadas a través del decreto de reducción de la temporalidad.

Su objetivo es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 % para el conjunto de las Administraciones Públicas. De este modo, Sanidad tiene en marcha o previstos procesos selectivos para el acceso al empleo público en los que se ofertan más de 21.000 plazas vacantes.