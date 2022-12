Son bastantes las personas que diariamente sacan a pasear a sus canes por la Playa de San Juan y pocas las que se encargan de recoger sus excrementos. Según la Ordenanza Municipal de Tenencia, Bienestar y Protección de los Animales, aprobada en 2020 y más concretamente, como recoge el artículo 29 los perros pueden acceder a las playas de Alicante en el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 1 de marzo, ambos inclusive.

No obstante, el artículo viene con matices puesto que, los canes podrán estar en la playa siempre que respeten las medidas de seguridad e higiene, es decir, irán sujetos, con bozal si fuera necesario y los propietarios recogerán los excrementos que produzcan. Así, la imagen que se da es distinta, ya que los dueños y sus mascotas pasean y corren por la orilla sin ningún tipo de sujeción.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Playa de San Juan "Juntos Avanzamos", José Caracena, ha asegurado a este diario que algunos residentes se acercan en el día a día a la asociación para preguntar si los perros están permitidos en la playa, ya que les parece "curioso" este hecho.

En lo referente a la no recogida de excrementos, Caracena ha indicado que "los propietarios de estos animales a veces no se dan cuenta porque van paseando o mirando el teléfono y el perro va caminando a varios metros, entonces si defeca no lo ven".

Además, según refleja el artículo 31 de la Ordenanza Municipal, los propietarios de estos animales también están obligados a portar durante el paseo una botella de agua "con capacidades suficientes" para limpiar los orines. Igualmente detalla que queda prohibido que los perros miccionen sobre árboles, plantas, entradas a viviendas o locales, escaleras, mobiliario urbano e instalaciones verticales, esto son, farolas, semáforos, papeleras, señales de tráfico etc.

Parques infantiles

Sin embargo, el no recoger las heces de los canes es una conducta que se extiende a otras zonas cercanas a la Playa de San Juan. Es el caso de un espacio de ocio infantil situado en la Avenida de Países Escandinavos, afirma Caracena, "es un parque infantil que está cerca de un colegio y cuando los niños salen acuden a él, pero suele tener por las zonas del césped excrementos de perro que no han recogido".

Aunque el presidente afirma que están en contacto con los agentes de seguridad para posibles sanciones y añade que "este tipo de acciones va bajo la responsabilidad de cada uno".

Sanciones

Así pues las infracciones por el incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Tenencia, Bienestar y Protección de los Animales puede acarrear multas de 30,05 a 18.030,36 euros. Estando divididas en tres categorías: leves, graves y muy graves.

Según la ordenanza estarían calificadas como sanciones leves el no adoptar las medidas necesarias para evitar que los animales orinen en lugares prohibidos o no diluirlas con agua limpia y la circulación de animales por los espacios y las vías públicas que no vayan conducidos mediante correa, cordón resistente y sin bozal en caso de que este fuera necesario.

Las playas de Alicante pueden ser un lugar de ocio para personas y animales, pero su correcto mantenimiento y limpieza no es negociable, por lo que todo el mundo debería colaborar en esta labor colectiva.