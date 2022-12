Los recortes vuelven a la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Alicante, según lamentan desde la Coordinadora Valenciana de ONGD -que agrupa a más de un centenar de entidades sociales en la Comunidad-, que ha solicitado una reunión "urgente" al alcalde de Alicante, Luis Barcala, para conocer los detalles de unas cuentas que aún están a la espera del visto bueno de Intervención. "En cooperación internacional, los recortes serían de un 85% de fondos menos que en 2022, y situaría la inversión en esta partida en 14 céntimos por habitante y año. Esto supone apenas un 0,01% del total de los presupuestos, un retroceso que alejaría aún más al PP y a Ciudadanos del Acuerdo por la Cooperación firmado en 2019 -justo antes de las elecciones- por el que ambos partidos se comprometieron a dedicar a cooperación al menos el 0,4 % de los presupuestos para 2023, en la senda del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas", según recoge el comunicado de la plataforma.

El presupuesto global del área de cooperación internacional ha ido a la baja en los últimos ejercicios, en respuesta a las exigencias de Vox para no bloquear las cuentas impulsadas por el gobierno de PP y Ciudadanos. "En 2019 llegó a 423.000 euros, mientras que en 2022 el presupuesto municipal aprobado inicialmente se redujo hasta los 192.301 euros. Sólo después de la crisis de humanitaria provocada por la invasión rusa de Ucrania, el Ayuntamiento de Alicante aprobó una modificación presupuestaria que añadió 200.000 euros para acción humanitaria -una partida que hasta entonces no tenía fondos a pesar de la existencia de más de treinta conflictos en todo el mundo-, que no ha sido gestionada en su totalidad por problemas de gestión del Ayuntamiento", recoge el comunicado.

La propuesta de presupuestos del gobierno municipal, "si se confirma, eliminaría prácticamente la política pública de cooperación internacional tras más de 28 años de trayectoria en la ciudad de Alicante, pionera en la Comunidad Valenciana". "Se pondría fin a casi tres décadas de cooperación solidaria en cientos de procesos de desarrollo local con comunidades desfavorecidas de América Latina, África y Asia, y se cancelarían proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización en la ciudad de Alicante", según la Coordinadora, que asegura estar "preocupada" por lo que supone de "pérdida de confianza en la palabra dada por los políticos cuando buscan el voto". "En una democracia, si queremos tener gobiernos serios y responsables, esto no puede ocurrir. Por eso, pedimos al PP y a Ciudadanos en Alicante que reflexionen y avancen hacia unos presupuestos municipales que ayuden a los sectores más desfavorecidos, porque para eso están las políticas públicas”, afirma Paloma Jiménez, representante en Alicante de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Según la portavoz de la plataforma, "en el contexto de crisis sucesivas, las políticas sociales son las únicas que pueden paliar las dificultades y sufrimientos que han ido generando la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación entre las personas y los países más empobrecidos". "Por eso, es más importante que nunca reforzarlas. Es cuestión de justicia y de derechos básicos”, según añade Jiménez.

Propuestas

La Coordinadora Valenciana de ONGD ha enviado al alcalde un escrito con propuestas del sector, entre las cuales destacan el "aumento del presupuesto municipal de cooperación internacional para cumplir con el Acuerdo para una política pública de Cooperación Internacional transformadora en el municipio de Alicante”, firmado por el PP y Ciudadanos, entre otros, y "en concreto el aumento de los presupuestos de las convocatorias de Cooperación Internacional en las líneas de proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo hasta alcanzar, como mínimo, el nivel que tenían en 2019".

También reclaman un "sistema de evaluación de los proyectos financiados que sea transparente y profesional, mediante empresas evaluadoras externas especializadas, que los valoren con objetividad, como es la práctica habitual de las Administraciones Públicas tanto valencianas como del resto de España y la Comisión Europea".

Por último, piden la "mejora del funcionamiento y la información que se aporta al sector y al Consejo Municipal de Cooperación sobre los presupuestos municipales, los mecanismos de transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía".