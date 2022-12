La "resaca" de las fiestas de la Navidad y de la salida de Ocean Race desde Alicante irá aparejada con el arranque de al menos siete nuevas obras en la capital alicantina. Así, 2023, un año marcado por las elecciones de mayo de 2023, empezará con trabajos en puntos de la ciudad principalmente localizados en el frente litoral y el entorno de los castillos, que se unirán a las iniciativas en Sargento Vaillo, que se iniciaron oficialmente el pasado 21 de noviembre, y en la plaza de San Antonio, que se prevé que arranquen el próximo 26 de diciembre.

Las primeras actuaciones de 2023 se esperan para el 9 de diciembre, dentro de un amplio paquete de obras financiadas con ayudas europeas a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Ese día, según confirman desde el área de Urbanismo dirigida por Adrián Santos Pérez, empezarán los trabajos de reurbanización en las calles Sevilla, Poeta Campos Vasallo y Marqués de Molins, junto a la plaza Músico Tordera y la avenida de Jijona, que tienen un plazo de entre cuatro y seis meses, por lo que algunas se prevé que estén listas para elecciones y otras, a punto si se cumplen los plazos establecidos. Esas cinco obras, junto a las dos que ya han empezado o están a días de hacerlo, suman una inversión de 5,6 millones de euros.

Estas actuaciones no serán las únicas que comenzarán tras las fechas navideñas. Con el inicio del nuevo año, el bipartito también pretende activar la reurbanización de la tercera y última fase de la Explanada de Alicante, que no ha empezado este 2022 para no afectar a un entorno donde se ubica el Belén Gigante. La Junta de Gobierno aprobó a finales de agosto la adjudicación de la obra a Tizor Hormigones y Asfaltos, vinculada al grupo empresarial de Enrique Ortiz, por un importe de 3,1 millones de euros. Las obras, según el pliego de condiciones, tendrán un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que de cumplirse los tiempos deberían estar listas para finales del próximo verano, lo que supondrá que estarán en marcha durante otras dos fechas marcadas en rojo en el calendario turístico de Alicante, como son la Semana Santa y las Hogueras.

Con todo, nada garantiza que en esta tercera fase de las obras de la Explanada, comprendidos entre la calle Bilbao y la Rambla, se vayan a cumplir los plazos. Sobre todo, tras el precedente con la anterior fase, que encadenó meses de retrasos y que acabó con una sanción a la empresa adjudicataria por no cumplir los tiempos marcados. La actuación servirá para eliminar el "fondo de saco" actual y así dar continuidad al paseo, creando "un espacio amable e icónico, de gran atractivo, polivalente y con diferentes configuraciones de uso y mobiliario para poder responder de una manera flexible a las exigencias de la programación urbana".

Para mediados de enero, tras la salida de los barcos de la Ocean Race, se espera que arranque otra actuación millonaria, como es la remodelación del Paseo de los Mártires, en plena fachada marítima de Alicante, entre la Explanada y el paseo del Puerto, que busca calmar el tráfico, con la introducción de una mediana ajardinada de 1,5 metros de anchura, el estrechamiento de los carriles de circulación y más pasos de cebra. La obra, con un presupuesto de 2,17 millones de euros, tiene un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que a priori su desarrollo debería ir a la par que los trabajos en la Explanada.

Sin embargo, no tiene que ser así, según se desprende de las palabras de los portavoces del bipartito, Antonio Manresa y Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes. En la comparecencia pública, desde el bipartito se avanzó que, tras la salida de la Ocean Race, se arrancarán los trabajos en el carril más próximo al mar, para actuar así en una zona donde se están también acometiendo las obras de remodelación del paseo del puerto. Esa primera fase, que se prevé que se prolongue durante un mes y medio, obligará a dejar en tres los viales de circulación, con solo un carril abierto en sentido València.

No obstante, se dejó en el aire la fecha de arranque de la hipotética segunda fase del proyecto, que ni se concretó cuándo arrancará ni qué afectación tendrá sobre el tráfico. Manresa, preguntado por los plazos, respondió que el objetivo del gobierno municipal es que "se perciban" las obras pero "sin colapsar toda la ciudad". Otras fuentes municipales apuntan que el gobierno municipal prefiere retrasar las obras para que no generen atascos a las puertas de las elecciones.

Esa misma mentalidad, añaden las mismas fuentes, se traslada a otras dos obras pendientes de arrancar en la ciudad, tras ser ya adjudicadas, como son las reurbanizaciones de Federico Soto y Doctor Gadea, situadas en pleno centro de Alicante, en un entorno además muy transitable a pie. El tramo superior de ese eje entre Canalejas y el instituto Jorge Juan arrancó recientemente con los trabajos previos de Aguas de Alicante.

Tampoco hay aún fecha concreta para el inicio de otras obras también adjudicadas por el Ayuntamiento, como son las del parque de Canalejas y su entorno, además de la que afectará a la avenida de Aguilera, donde nada se sabe de la modificación del proyecto para ampliar aceras, a la par que se incluye un carril bus en ambas direcciones.