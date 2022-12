Antonio Manresa, concejal de Ciudadanos y portavoz del gobierno municipal de Alicante, da por hecho que no continuará como representante de la formación naranja en el próximo mandato. Y no porque las expectativas electorales del partido naranja sean las que son, sino porque Manresa da por hecho que Ciudadanos no le incluirá en las listas para las municipales de mayo de 2023. "El partido ha agradecido el trabajo realizado por los concejales, a buen entendedor sobran palabras. ¿Que si nos abren la puerta? Yo creo que sí, me remito a esas palabras", ha señalado Manresa, en alusión al comunicado emitido la pasada semana por la formación en el que se anunciaba el próximo alcaldable de Ciudadanos en Alicante, apuntando que "el comité autonómico ha querido agradecer a la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, así como al resto de ediles naranjas, su dedicación y entrega por el proyecto de Ciudadanos, y su gran labor al frente de sus competencias de gobierno".

Respecto a esa decisión del comité autonómico de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana de designar al también concejal Adrián Santos Pérez como próximo candidato de la formación naranja a la Alcaldía de Alicante, Manresa se ha limitado a acatarla, sin más valoraciones. Tampoco ha añadido qué otra alternativa le quedaría. "Es una decisión del comité autonómico. Como afiliado, acepto las decisiones. Cuando me enteré, felicité a mi compañero", ha añadido el edil de Cultura, que llegó a la Corporación municipal en 2015, para estar cuatro años en la oposición, primero con el tripartito en el gobierno y al final ya con Luis Barcala al frente de la Alcaldía. Desde 2019, forma parte del gobierno tras el acuerdo entre PP y Cs. Adrián Santos será el alcaldable de Ciudadanos en Alicante Hace apenas tres meses, una veintena de concejales de Cs en diferentes municipios de la provincia de Alicante se sumaron a la rebelión contra la líder nacional del partido, Inés Arrimadas. De esa forma, cobró fuerza en la demarcación alicantina el movimiento "Somos Cs", de críticos que reclamaban la dimisión de la presidenta del partido. El manifiesto mediante el que se exigía una asamblea extraordinaria para que sea la militancia quien ratifique a una nueva dirección del partido fue rubricado por tres de los cinco concejales de Ciudadanos en Alicante, el propio Antonio Manresa, la vicealcladesa Mari Carmen Sánchez y la también edil María Conejero, además del entonces coordinador de la agrupación de Alicante, Miguel Ángel Sánchez. A las preguntas de los medios de este martes, Manresa tampoco ha aclarado si, más allá de los supuestos deseos del partido, a él le gustaría seguir o no en la candidatura por tercera vez consecutiva. "A titulo personal me gustarían muchas cosas, pero no las puedo decir", agregó el edil este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, al ser preguntado por su futuro político. Sobre un posible cambio de siglas de cara a las próximas elecciones, ante el intento del PP de "pescar" en las aguas más que revueltas de Ciudadanos, Manresa despejó balones, sin confirmar, pero sin tampoco desmentir. "Yo sigo siendo de Ciudadanos. Es posible que deje de estar aquí y pase a estar en mi casa", añadió el edil, quien tras ser repreguntado sobre un posible futuro en el PP se limitó a añadir: "Me han hecho mucho esa pregunta, y yo digo que no hago otra cosa mas que trabajar".