Las nuevas reglas sobre el tipo de jornada escolar que puede escoger cada uno de los colegios de Infantil y Primaria acaban de ser actualizadas por Educación, tras estrenar este curso el perfil de la votación por las familias con una cadencia de tres cursos hasta poder volver a votar si no se logra el horario deseado.

De esta manera, los colegios que intentaron modificar el horario el año pasado y no lograron los votos suficientes por parte de las familias, tal y como le sucedió al Ramón Llull de Alicante, único colegio público de la capital que mantiene la jornada partida, no podrán volver a organizar votaciones por un proyecto de jornada escolar única, que es la que agrupa las horas lectivas por la mañana entre las 9:00 de la mañana y las 14:00 horas, hasta que no pasen tres cursos desde el actual en el que se realizó la consulta.

Instrucciones

Los responsables educativos se comprometen a remitir por correo electrónico las instrucciones a todos los colegios públicos y concertados de la provincia y de la Comunidad, que a su vez, en caso de querer poner en macha el cambio de horario escolar, deberá solicitarlo antes de un mes y antes haberlo votado entre el profesorado primero, reunido en claustro, y el consejo escolar que incluye a los representantes de las familias y locales en cada caso.

La solicitud correspondiente con la documentación que incluya el proyecto de centro sobre las medidas a realizar para modificar el horario, tiene que llegar a la dirección general de Innovación en la conselleria de Educación hasta el día 20 de enero de 2023.

A punto de interrumpirse el curso por las vacaciones de Navidad, al término de esta semana, los centros contarán con apenas una docena de días a la vuelta del descanso navideño para entregar puntualmente la documentación necesaria que les faculte para emprender las imprescindibles votaciones de los padres de alumnos también, desde el lunes día 9 d enero en que se vuelve a clase, hasta el viernes día 20, y deben hacerlo telemáticamente además de enviar una copia por correo electrónico.

Votaciones

Si la documentación presentada a Educación por parte del colegio está completa, los responsables de la conselleria lo harán saber a los centros antes del día 3 de febrero, para que pongan en marcha la maquinaria del proceso de las votaciones, previa información detallada a las familias sobre el porqué del cambio de horario.

El proceso electoral sobre la jornada escolar seguirá su marcha con la correspondiente publicación del censo de familias, y una vez atendidas las posibles reclamaciones, el mismo 14 de febrero deberá darse a conocer el censo ya definitivo de votantes para poder votar el día 27 de febrero.

En la provincia de Alicante en concreto Educación no espera demasiada afluencia de votantes, dado que de los 498 colegios públicos y concertados, el 75,3%, que suman 375 centros, aplican ya la jornada jornada continua y de los 24 que intentaron asumirla el curso pasado, 14 lo consiguieron y la decena restante deberá esperar tres cursos para volver a intentarlo.

Censo

La nueva exigencia en estas votaciones implantada desde el curso pasado implica alcanzar un respaldo del 55% de todo el censo de los padres de alumnos de cada centro, y no solo de los que acudían a votar como sucedía hasta entonces.

La medida obliga a los centros a implicarse decididamente por informar a las familias sobre los nuevos horarios para conseguir que se acerquen el día de la votación a depositar su papeleta en las urnas, porque si no se llega al citado 55% del censo el proceso será anulado.

En la provincia, 123 centros de Infantil y Primaria, en su gran mayoría colegios concertados en los que el cambio de jornada depende, de entrada, de que el titular del centro quiera poner en marcha el proceso, mantienen el horario de enseñanza partida, con dos horas lectivas por la tarde después del periodo del comedor.

Pese a que numerosas familias se concentraron el curso pasado para tratar de que se convocaran las votaciones, los titulares no están por la labor en general hasta el momento.