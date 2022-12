A apenas un mes y medio de que de cumpla el plazo previsto para la ejecución de las obras de construcción del nuevo parque del PAU 2, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante tiene previsto aprobar este martes un modificado del proyecto original, que fue aprobado en julio de 2019. Supondrá aumentar la inversión casi un 20%, hasta los 2,2 millones de euros.

Con estos 358.000 euros de gasto añadido se prevén incluir ajustes en el acondicionamiento de taludes y el arraigo de especies vegetales, el diseño alternativo de pasarela peatonal, la red de riego para la instalación de un cable de comunicaciones con dimensión y características adecuadas a su uso, el alumbrado público para adecuar las luminarias del proyecto a las necesidades del estudio lumínico con equipos debidamente adaptados a la telegestión y a la mejora de su eficiencia y en los pavimentos y mobiliario para que cumplan con la normativa de accesibilidad integral.

Hace poco más de un año, el 7 de diciembre de 2021, se adjudicaron las obras a la UTE Ecisa-Urrutia. Dos meses después se firmó el acta de replanteo, que dio inicio oficial a las obras el 7 de febrero con plazo de ejecución de doce meses. Sin embargo, según el bipartito, "durante la ejecución de las obras, aparecieron un conjunto de circunstancias que determinan la necesidad de modificación del contrato y deriva de la necesidad de añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas". Así, en julio de 2022, la Junta de Gobierno autorizó la redacción de una modificación del proyecto, que finalmente se prevé aprobar este martes. "Las modificaciones no podían ser previstas en el momento de la redacción inicial del proyecto, y serán las estrictamente indispensables para responder a las causas que las han hecho necesario", según añaden.

Un proyecto que ha costado sacar adelante

Cuando se empezó a trabajar en el proyecto de las obras del nuevo parque, Alicante estaba gobernada por el tripartito de izquierdas, Miguel Ángel Pavón se encontraba al frente de la Concejalía de Urbanismo y el nombre oficial del barrio seguía siendo "PAU 2". Casi cuatro años después, la concesionaria de la actuación -Ecisa Compañía General de Construcciones y Construcciones Urrutia, abreviadamente, UTE Isla Corfú- inició los trabajos previos, con el acopio de material como las vallas, a la espera de que en una semana empezase a entrar la maquina pesada para construir el parque, según explicaron desde la Concejalía de Urbanismo, ahora en manos de Adrián Santos Pérez (Ciudadanos).

La redacción del proyecto se incluyó en la mejora en el pliego de la licitación de las obras de prolongación y reurbanización de la avenida Isla de Corfú y, tras la fase de exposición pública que se abrió en febrero de 2019 y que no sirvió para incluir ninguna modificación al rechazarse las propuestas presentadas tanto por Pavón como por la asociación de vecinos del barrio, se aprobó por Junta de Gobierno en julio de ese año. En los Presupuestos municipales de 2019, aprobados ya con Barcala al frente del gobierno de Alicante, se incluía una partida inicial de medio millón de euros, suficiente para arrancar las obras ese mismo ejercicio, aunque no para finalizarlas. La licitación de las obras no se impulsó hasta el verano del pasado 2021. El presupuesto definitivo, antes de incluir la modificación prevista, era de 1,84 millones de euros (IVA incluido), de los que 1,7 millones estaban en las cuentas de 2022.

Este nuevo parque en un barrio con más de dos décadas de vida y escasas zonas comunes contará con más de 20.000 metros cuadrados y se plantea como un espacio vegetal que "favorece por su ubicación y diseño la habitabilidad y amabilidad urbanística para los ciudadanos de la zona y visitantes", según el gobierno municipal. El nuevo espacio contará con equipamientos deportivos y zona de juegos infantiles (incluidos musicales y sensoriales y de integración), así como mobiliario urbano. Habrá casi medio centenar de puntos de luz LED.

Detalles del nuevo parque

Una ancha senda de hormigón vertebrará el parque, cruzándolo de lado a lado. En su camino, se convertirá en una pasarela vegetalizada sobre la zona de juegos central y volverá a tomar tierra para ascender por el monte que forma una barrera natural con la Vía Parque. Desde ahí, según figura en el proyecto, conectará el parque con dos miradores elevados y con el futuro jardín de la Vía Parque. Conforme salve el desnivel de la parcela, que da a las avenidas Isla de Corfú e Deportista Isabel Fernández, justo enfrente del IES San Blas, la senda irá dando acceso a bancales a diferente altura con usos variados y recogidos por la vegetación. Estos bancales previstos se conectarán entre sí y con todo el perímetro del parque mediante toboganes, escaleras, rampas y taludes, dando forma a un itinerario que se espera que sea accesible y "lleno de espacios disfrutables".

Con respecto a las zonas ajardinadas, el proyecto contempla potenciar la heterogeneidad de los espacios basándose en los criterios de cromatismo, temporalidad y compatibilidad. Se establecerán, por tanto, diferentes zonas de plantación según el color mayoritario de su floración, y de esta manera, el jardín dispondrá de un recorrido cromático cambiante. En todas las zonas, según Urbanismo, se utilizará como base las variedades de vegetación de colores verde, gris, amarillo, marrón o crema y blanco. Se diferenciarán, además, las superficies según el uso mayoritario de especies de colores y, como puntos de contraste, se incluirán dentro de cada parte del terreno, algunas plantas de colores de otras zonas, según figura en el proyecto.