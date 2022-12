Conforme se aproxima la Navidad aumentan los problemas de las ambulancias SAMU para circular con sus equipos completos en la provincia. Personal que trabaja en estas unidades y sindicatos coinciden en que este jueves solo hay facultativo en una de las cuatro unidades que cubren la ciudad Alicante. Faltaría el médico en las que tienen su base en el Hospital General Doctor Balmis (Alfa1) y en la calle Italia (Alfa10); y en la de San Juan (AlfA3), que ayuda a cubrir la capital. Tan solo cuenta con médico la de San Vicente, que atiende las emergencias de esta población y apoya también a Alicante.

Problemas que, afirman, se han reproducido a lo largo de la semana también en Elda, Orihuela y Alcoy, con especial preocupación por el episodio que tuvo el lugar el martes en esta última población, donde un hombre saltó desde un segundo piso huyendo de un incendio y resultó herido con fractura de tobillo. La unidad SAMU que se desplazó al suceso no tenía médico, según trabajadores conocedores de la situación.

Sindicatos y personal de Emergencias alertan de que más de la mitad de estas unidades (son diecisiete en la provincia) de cuidados intensivos móviles circulan habitualmente sin médicos o enfermeros. Desde el 23 al 31 de diciembre hay guardias todavía por cubrir en unidades de Orihuela, Alicante, Benidorm, San Jan, Vega Baja, Villena, Alcoy y Torrevieja.

Este problema de falta de médicos en las ambulancias SAMU se agravó este verano pasado con jornadas en las que, según denunciaron trabajadores y sindicatos, cuatro de cada diez ambulancias del SAMU circularon sin médico a bordo por las dificultades para encontrar facultativos y por la demora de Sanidad en presentar el plan de sustituciones, lo que, según los afectados, agravó la situación. Coincidiendo con esta situación, el Sindicato Médico denunció la muerte por infarto de un hombre atendido por una ambulancia sin facultativo.

Las ambulancias SAMU son como Unidades de Cuidados Intensivos móviles, que se desplazan para atender las situaciones más críticas en las que la vida del paciente corre peligro inminente. El personal médico que viaja abordo necesita haber realizado un curso de formación para poder atender este tipo de situaciones con la mayor agilidad y rapidez posible que, sin embargo, no se imparte desde hace dos años, lo que, según personal de Emergencias consultado, está detrás de la falta generalizada de médicos SAMU. Los sindicatos esperan que en enero se vuelva a impartir, a lo que se ha comprometido la Conselleria de Sanidad.

"Es la pescadilla que se muerde la cola. Llevan dos años haciendo cursos para Enfermería pero no para médico, que requiere una especialización. Si no convocan cursos no vas a tener médicos del SAMU y tampoco se ofrecen buenos contratos cuando llega el verano, solo guardias sueltas. ¿Qué ocurre? Que los facultativos se van a los hospitales, donde les ofrecen contratos con más seguridad y menos incertidumbre", explica un facultativo del Sindicato Médico.

Generalmente los SAMU se nutren de médicos con la especialidad de Familia y Comunitaria, que también optan por trabajar en centros de salud y en servicios de Urgencias de los hospitales, donde las condiciones laborales son menos exigentes. De hecho, está costando cubrir las guardias de los médicos en Navidad pese a que Sanidad ofrece un complemento de 1.600 euros por 24 horas y 1.200 euros en el caso de los enfermeros, pero muchos renuncian por la elevada carga de trabajo de esas jornadas.

Enfermeros de este servicio señalan su malestar también por la falta de facultativos. “Si salimos a un aviso sin el médico, quienes nos la jugamos somos nosotros, quienes asumimos todas las responsabilidades si luego ocurre algo”, sostiene un afectado. Añade además que la falta de personal afecta también a los enfermeros “ya que hay SAMU que han tenido que salir sólo con el médico en los últimos días”, de ahí que consideren que existe un problema de gestión importante.

"Es un engaño a la población. Es una sobrecarga a muchos niveles y de responsabilidad hacia la Enfermería. Soy enfermero y en las guardias sin médico te enfrentas a patologías en las que puedes hacer cosas pero en otras no" Francisco Barragán - UGT

Desde el sindicato UGT, Francisco Barragán, representante junto a Rosa Queijas del SAMU en el área del Hospital General de Alicante, señala que "es un engaño a la población. Es una sobrecarga a muchos niveles y de responsabilidad hacia la Enfermería. Soy enfermero y en las guardias sin médico te enfrentas a patologías en las que puedes hacer cosas pero en otras no, y tampoco puedes extralimitarte porque no eres médico. Este pasado verano fue un desastre, el que más falta de profesionales médicos ha tenido en años".

Desde el sindicato UGT recuerdan que el SAMU salva vidas. “No podemos enviar SAMUS sin facultativos que son los encargados de la valoración del paciente... Jugamos con vidas y un enfermera no puede ni debe asumir responsabilidades que no le corresponden”, sostiene Queijas.

Benjamín Lara, delegado sindical de CC OO para el Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante y enfermero SAMU, perteneciente a la base de Alicante, destaca la falta de médico el martes en el SAMU de Alcoy, mientras en Alicante tres de las unidades circulan este jueves sin facultativo. "Nunca la provincia ha tenido esta falta de médicos en las ambulancias SAMU”.

"Los facultativos se van a los hospitales, donde les ofrecen contratos con más seguridad y menos incertidumbre" Sindicato Médico de Alicante

Los sindicatos critican que se estén enviando mensajes buscando técnicos en Emergencias Sanitarias para convertirlos en Soporte Vital Avanzado Enfermero. "Es inadmisible que la Conselleria de Sanidad busque gente para que haya dos técnicos/conductores y un enfermero", apuntan desde el Sindicato Médico, que también arremete contra el uso de un manual "que se hizo sin credibilidad científica para que los enfermeros actúen como médicos".

Falta de medios

Asimismo, recuerdan los problemas de material derivados de la falta de collarines de inmovilización cervical; de tubos para respiradores de un solo uso; de electrodos para desfibriladores, necesarios para revertir una parada cardiaca; de oxígeno o de suero. Así circulan muchos días las ambulancias del SAMU en la provincia de Alicante, cuyo personal se ve obligado a acudir a los hospitales a buscar material si tienen la necesidad de salvar una vida, según denuncian trabajadores y sindicatos, que apuntan como causa a la centralización en València del Servicio de Emergencias Sanitarias que se llevó a cabo meses atrás y que ha dejado a la provincia, entre otras cosas, sin el servicio a través del cual se organiza al personal de las ambulancias.

Centralización del CICU

La situación se puede agravar cuando se ejecute la anunciada centralización del Centro de Información y Coordinación de Urgencias en València, que se ha retrasado al próximo año. De esta manera se cerrará el centro de Alicante, ubicado en el Hospital general de Alicante, y que se encarga de recibir los avisos que pasa el 112 y de movilizar el recurso más apropiado para atender las urgencias. Trabajadores y sindicatos se han opuesto férreamente a que se centralice desde la provincia vecina la gestión de todas emergencias que surjan en la provincia.

Te puede interesar: Alicante Sanidad sólo plantea aumentar 5 euros más la hora extra en el SAMU

Los sindicatos advierten de que lo que ocurrió en verano y ahora en Navidad es sólo la punta del iceberg de lo que pasará cuando se ejecute esta centralización. Durante el último año han sido numerosas las movilizaciones que han llevado a cabo los sindicatos para tratar de frenar este traslado aunque no lo han conseguido.