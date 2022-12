La Abogacía de la Generalitat se ha opuesto al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central frente a la disposición valenciana que establece que la distancia mínima de instalaciones petrolíferas sea de, al menos, 1.000 metros de distancia entre el perímetro exterior de la instalación y la zona habitada más próxima. Una iniciativa para parar el proyecto de la terminal para mover combustible, cuyo proceso está ahora mismo en los juzgados.

Así, el Consell ha especificado que la intención del precepto impugnado no es incidir en la ordenación de los puertos de interés general y que no se vulnera la competencia exclusiva del Estado sobre estos, puesto que la norma se encuentra legitimada por el artículo 12.5 de la Ley estatal de Industria, que prevé que las comunidades autónomas puedan establecer requisitos adicionales de seguridad.

Según la Abogacía, se trata de una facultad ejercida por la Generalitat, al establecer la garantía para las personas de mantener a una distancia de seguridad de las grandes instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos que, por su naturaleza, están reconocidos como peligrosos.

En esta línea, la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha manifestado que “reducir la distancia de los macrodepósitos de combustibles peligrosos en el Puerto de Alicante, a escasos metros de la población y a sabiendas de la grave afección medioambiental que supone para la zona es, como mínimo, un peligro injusto para la ciudad, su vecindario y para la seguridad ambiental”.

"Hay que garantizar un modelo de puerto más sostenible y amable que no genere esas inseguridades innecesarias" Isaura Navarro - Consellera de Transición Ecológica

Además, en referencia al proyecto de instalación de una planta de almacenamiento de combustible en la terminal de mercancías en el Puerto de Alicante, la consellera ha reivindicado que "hay que garantizar un modelo de puerto más sostenible y amable que no genere esas inseguridades innecesarias".

“Hace falta primar una mayor protección de la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente frente a un mero interés empresarial de unos pocos”, ha añadido Navarro.

El Gobierno central ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que reclama que deje sin efecto el artículo de la Ley de Ordenación del Territorio que incorporó el Consell en diciembre de 2021en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos de 2021 para impedir la construcción de los macrodepósitos para almacenar y mover combustible en el puerto. En concreto, el Consell legisló para establecer que no se pudieran levantar depósitos para mover sustancias peligrosas a mil metros del casco urbano. De esta forma, la Generalitat trataba de intervenir para parar un proyecto que rechaza Alicante y el propio presidente Ximo Puig. Sin embargo, el intento, a falta de ver el dictamen del Constitucional, no tiene sentido según la Abogacía del Estado, ya que la Generalitat trataría de interferir en competencias que no son suyas sino estatales, como es la autorización de carga y descarga en puertos que son estatales.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lleva oponiéndose a la instalación de una planta para almacenar y mover productos petrolíferos y gas licuado en el Puerto de Alicante desde 2018, tal como proyecta la empresa que gestiona la zona logística portuaria. En concreto, la construcción de 18 depósitos (seis en la primera fase que supondrían una capacidad entre los seis de 110.000 m3), de hasta 30 metros de altura, tal como planteó la concesionaria Terminal Marítima del Sureste, que gestiona el área logística y el muelle 19, donde se plantea, de momento sin éxito, la construcción de los depósitos. La intención de la promotora es mover hasta un millón de toneladas a partir del quinto año de actividad pero todo se ha parado porque el Ayuntamiento de Alicante no ha dado la licencia y el asunto ha acabado en los juzgados.