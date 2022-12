«Cuando mi pareja y yo pensamos en tener un hijo, nunca imaginamos que iba a resultar tan complicado y nos decepcionamos. Pensé que sería cuestión de un par de intentos, pero el bebé no llegaba. Tuve un aborto y llegué a pensar que no lo conseguiríamos nunca», confiesa María, paciente de Instituto Bernabeu en Alicante.

Mateo, el pequeño milagro de María, es uno de los más de 25.000 bebés que han llegado al mundo de la mano del equipo dirigido por los doctores Rafael y Andrea Bernabeu.

La realidad es que la maternidad se retrasa cada vez más y la calidad seminal está empeorando. Hoy, 1 de cada 10 bebés nacen en España con la ayuda de la medicina reproductiva. Sin embargo, aún no hay suficiente concienciación sobre lo que implica tomar la decisión de retrasar el momento de tener un hijo. «Cuando viene una mujer de 40, 42, 44 años que físicamente está fenomenal, que no tiene ninguna enfermedad crónica, con una salud de hierro, y le pones sobre la mesa el hecho inexorable de que no le quedan ovocitos de buena calidad, supone un verdadero shock», expresa el doctor Bernabeu. A todo ello se une el hecho de que la calidad seminal está disminuyendo de manera preocupante.

La medicina reproductiva avanza para lograr el éxito del embarazo

Cada caso es único y cada paciente debe tratarse individualizadamente. Los especialistas destacan la necesidad de abordar cada situación de manera honesta y proponiendo soluciones personalizadas. En este sentido, el futuro es prometedor. La medicina reproductiva continúa avanzando y el equipo de médicos, biólogos y genetistas de Instituto Bernabeu destacan los numerosos hallazgos científicos e innovaciones que ya son capaces de implementar.

Además, «la aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial es una realidad que, sin ninguna duda, contribuirá a realizar diagnósticos y tratamientos 100% adaptados a cada paciente e incrementará nuestras tasas de éxito», explica la doctora Andrea Bernabeu.

A la pregunta de en qué momento una mujer o pareja debe acudir a la consulta de un especialista en medicina reproductiva, la respuesta de los expertos es unánime: «cuando lleva un año intentando tener un bebé y no lo consigue. La edad de la madre es vital en estos casos. A partir de los 40 años, no deberían esperar más de seis meses».

«Cuando nos paramos a pensarlo, lloramos de la emoción. Realmente sabemos que, aunque para nosotros Mateo es un pequeño milagro, en realidad representa años y esfuerzo en investigación y ciencia médica», se despide emocionado el papá de Mateo.