Miles de plazas en cerca de una treintena de países estarán disponibles para la solicitud online entre el 10 y el 27 de enero para los universitarios de Alicante que quieran optar a una estancia Erasmus el curso próximo.

Entre las carreras que presentan una mayor oferta de intercambio de estudios, gracias a los acuerdos de la UA con las universidades de destino, destacan los dobles grados que imparte la Facultad de Económicas en Turismo y ADE (Administración de Empresas) con 258 plazas en centros europeos, o Ingeniería Informática y ADE con otros 227 destinos, que suman cerca de medio millar de opciones entre ambas.

Oferta

La oferta completa de plazas, con su correspondiente destino y los requisitos que hay que cumplir para optar por cada una de ellas, se ha publicado en la web de la UA para que, como señalan los responsables de Movilidad del campus, los aspirantes dediquen estas navidades a analizar sus competencias académicas, gustos y posibilidades económicas con el objetivo de poder escoger con criterio y posibilidades a la vuelta de la vacaciones, en que se activará la plataforma online para las solicitudes.

La propia Unidad de Movilidad de la UA dispone de la formación lingüística que acredita a cada uno de los alumnos a partir del expediente académico oficial, y se ofrece a ayudar al alumnado para optar por aquellas plazas que se adapten a sus competencias en función de los requisitos de cada país y de cada una de las plazas por universidades de destino.

Plazo

De hecho, subrayan que hasta el mismo día 27 de enero a las 23:59 horas de puede completar cualquier certificado pendiente, porque la solicitud aceptada será la última que se envíe hasta entonces y puede ir renovándose si hace falta.

No obstante desde la UA recomiendan no dejarlo para el último momento porque el sistema, e incluso los propios aspirantes, no están exentos de problemas técnicos que pueden imposibilitar el envío y dejar sin plaza a los rezagados.

"Si alguno está en circunstancias de examinarse para obtener un certificado de lenguas, es preferible que lo haga ya para tener las notas a tiempo", recomiendan.

Aunque alguna institución tarde en aportar las notas al respecto, el proyecto Erasmus aporta un primer listado provisional de admitidos en el que no figuraría dicho requisito, y una segunda oportunidad en el periodo de alegaciones, que es cuando se podría incorporar el último certificado en caso de obtenerlo.

Idiomas

Advierten además de que sin un B2 de Alemán o de Inglés es preferible no optar por las plazas que lo requieren, porque sería una forma de desperdiciar oportunidades entre las veinte posibles opciones que tiene cada alumno. Reino Unido en concreto exige un B2 para ir a cualquiera de sus universidades.

Otra de las casuísticas a tener en cuenta se refiere a precisamente a las plazas en dobles grados, porque en el país de destino suelen ser solo para una de las dos especialidades del grado de que se trate, de forma que son puestos a los que optarán estudiantes de ambas titulaciones y la oferta, con ser superior a otras, queda mermada en este sentido al contar con más competidores.

Las becas Erasmus oscilan entre los 210 y los 310 euros al mes, aunque los organizadores alertan de que puede ser más factible, según las circunstancias económicas de cada cual, concluir la estancia en países cuyo nivel de vida sea más asequible aunque la ayuda sea de 210 euros, que en los más caros con la ayuda de 310 euros. Las estancias son desde 2 meses a un año pero la ayuda abarca hasta 10 meses.

Son factores que animan a analizar la convocatoria con detalle para no llegar al extremo de renunciar pasado el plazo de inscripción, porque “penaliza”, advierten.