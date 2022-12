El aeropuerto de Alicante-Elche tiene programados hasta el 31 de este diciembre un total de 1.740 vuelos con la previsión de mover unos 280.000 turistas, cifra que representa un 90% del mismo periodo del precovid en 2019. Solo falta por recuperar ese 10% del turismo británico que no puede viajar ahora mismo por la crisis económica. Por otro lado, las carreteras de la provincia soportarán hasta el 8 de enero unos dos millones de movimientos de vehículos y 55 trenes circulan en doble composición.

Navidad y Fin de Año con los hoteles, por lo tanto, al 90% de ocupación y precios de temporada alta. No obstante, a partir del fin de semana de la festividad de los Reyes Magos, el sector turístico de la Costa Blanca vivirá la parte más cruda de la temporada baja pues al margen de los grupos del Imserso, y parejas sueltas de jubilados españoles e ingleses, la ocupación hotelera no se recuperará hasta marzo, cuando las cifras vuelven a recuperarse. De momento, no obstante, el sector turístico de la provincia se dispone a vivir dos buenas semanas, desde esta tarde a la noche del sábado 7 de enero. Comidas y cenas de Año Nuevo a partir de los cien euros.

Navidades sin la polémica tasa turística que comenzará a aplicarse a partir del 19 de diciembre de 2023. El Diario Oficial de la Generalitat ha publicado esta semana la aprobacíón del impuesto con el que a finales del año que viene comenzará a gravarse, de forma voluntaria, por los ayuntamientos de la provincia el denominado Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas (IVET), nombre técnico con el que el Consell ha bautizado la impopular tasa turística con la que se pretende recaudar 30 millones de euros al año, en principio revertibles para la mejora del sector desde la sostenibilidad, aunque ahora mismo la tasa solo sirve para que los turoperadores pueda presionar a los hoteleros con el desvío de grupos de turistas a otros países más “amables” como Túnez o Turquía.

Por otra parte, las pernoctaciones hoteleras crecieron un 17,8 % en noviembre frente al mismo mes de 2021, hasta alcanzar 17,5 millones, 2,6 millones más que un año antes, y los precios subieron un 8,8 % y suman 18 meses al alza, aunque por primera vez desde julio de 2021 por debajo del 10 %. La encuesta de coyuntura hotelera publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca que la tasa anual del índice de precios hoteleros (IPH) fue 15,6 puntos inferior a la registrada en el mismo mes de 2021 y 2,9 puntos menos que la registrada en octubre.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, las mayores subidas de precios hoteleros respecto a noviembre de 2021 se dieron en Cataluña (20,7 %) y la Comunidad de Madrid (16,6 %).

Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en noviembre, con el 18,6 %, 14,1 % y 13 % del total, en tanto que el principal destino elegido por los no residentes fue Canarias, con un 46,9 % del total.

Los viajeros procedentes del Reino Unido y Alemania concentraron el 22,7 % y el 16,6 %, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en noviembre. La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 95,5 euros en noviembre, lo que supone un aumento del 8,2 % respecto al mismo mes de 2021. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 58,3 euros, el 20,9 % más.

La Asociación de Campings de la provincia de Alicante prevé una ocupación por encima del 80% en las cabañas en los diferentes establecimientos de la provincia, lo que supondrá situarse en niveles similares a los anteriores a la situación y declaración de la pandemia. El presidente de la Asociación, Sergio Gómez, destaca que “se trata de unas cifras de ocupación medias muy positivas, para un sector que va encontrando hueco en las diferentes campañas vacacionales, más allá de la tradicional etapa estival”.

Gómez considera que estas cifras de ocupación en las últimas semanas del año y las primeras del siguiente confirman la evolución de los campings, que cada vez dispone de servicios modernizados, que cubren necesidades y demandas diferentes, lo que les permite diversificar su actividad a lo largo del año, no sólo en los meses de verano.

Los campings han encontrado en los nuevos formatos de alojamiento nuevos servicios que comercializar, al tiempo que genera una nueva oferta para clientes que buscan el ambiente del camping, con las comodidades que ofrece este tipo de alojamientos, en cabañas o parecidos.

Dos millones de vehículos

La Dirección General de Tráfico pone en marcha a partir de las 15 horas el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de los más de cuatro millones de desplazamientos por carreteras de la Comunidad Valenciana previstos con motivo de las fiestas navideñas y que finalizará el domingo 8 de enero de 2023. Estos desplazamientos suponen el 22% del total nacional que alcanza los 18,2 millones de desplazamientos durante el mismo periodo. Muchos de los desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, se dirigirán hacia segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas de atracción turística invernal y navideña, así como a áreas comerciales.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido a los conductores y las conductoras “que cumplan con las recomendaciones de seguridad, y a que se respeten las normas de circulación. Lo importante es llegar y disfrutar con nuestras familias de estos días festivos”.

La primera fase de esta operación se desarrolla entre hoy y el domingo 25. La segunda fase irá del viernes 30 de diciembre al domingo 1 de enero, excepto en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia en las que se prolongará hasta el lunes 2 de enero por ser festivo en dichas comunidades. Y la tercera fase , del jueves 5 al domingo 8 de enero, momento en el que se dará por concluido el dispositivo especial de Navidad.

La DGT cuenta con la máxima disponibilidad de medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal de mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera) que se encargarán de facilitar la movilidad del tráfico, mantener las condiciones de las vías y ayudar a los usuarios frente a cualquier incidente. Paralelamente, se intensificarán los controles de velocidad y alcoholemia como instrumento para la prevención de siniestros viales.

Imserso

Por otro lado, el portavoz de Turismo del PP en el Congreso, el benidormense, Agustín Almodóbar, ha hecho un nuevo llamamiento a la acción conjunta del Gobierno, emplazándole a atender y dar solución de una vez por todas y cuanto antes a las reivindicaciones que viene arrastrando sin éxito la masa empresarial hotelera española con el telón de fondo de la próxima convocatoria del Programa de Turismo Social del Imserso para personas mayores de cara a la organización y gestion de la temporada 2023/24.

Almodóbar plantea que “a cierre de año y a las puertas de lo que debería de ser el arranque de la planificación de la próxima temporada de los viajes del Imserso, lo único cierto es que los hoteleros españoles no saben a lo qué atenerse; si la Administración optará por forzarlos a continuar trabajando una temporada más sin ningún margen de rentabilidad o beneficio, o si por el contrario, se decantará por reestructurar los fundamentos de este programa, procediendo a garantizar entre otros aspectos, la cobertura de los costes reales de producción del servicio de viajes y experiencias ”.

Almodóbar exige al Gobierno de Sánchez que “se defina, coja el toro por los cuernos, deje de marear la perdiz y perder el tiempo siendo conocedores de la complejidad que acarrea la organización de estos circuitos”. A este mismo respecto, el diputado alicantino recordó que “desde el mismo mes de marzo de 2020 el Grupo Popular lleva instando al Gobierno de España a constituir una mesa de trabajode la que formen parte todos los operadores y actores intervinientes en este Programa con el propósito de evaluar, rediseñar, actualizer y mejorar todos sus aspectos y características.”

El diputado bendormí recuerda que “ya en 2020 un estudio elaborado por la Universidad de Alicante y aportado a la Administración por parte de la patronal hotelera , cuantificaba el coste real de producción de un servicio del Imserso en 27 euros. Pues bien, en la presente coyuntura varias organizaciones profesionales hablan a día de hoy de un coste medio por persona y día de 35 euros, muy lejos de los 22 euros que están percibiendo los hoteleros participantes en el programa.”

Por ultimo, Almodóbar recuerda, en este sentido, el veto a una enmienda de su Grupo al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 durante su tramitación parlamentaria, relacionada con el rediseño, reestructuración y mejora de las condiciones globales y competitivas de este Programa de cara a la temporada 2023/24.