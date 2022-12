La escasez o la precariedad de los ingresos acentúa el riesgo de pobreza en las comarcas costeras de la provincia de Alicante. Se trata de una radiografía bastante fija en el análisis socioeconómico del territorio, que es corroborada con una cierta frecuencia a través de diferentes indicadores que se van publicando, y que ahora se refleja en los datos de riesgo de exclusión social y carencia material que acaba de publicar el Institut Valencià d'Estadística, desglosados por demarcaciones comarcales. Las cifras ponen claramente de manifiesto el gran contraste existente entre la costa y el interior, pero también las diferencias entre Alicante y las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana.

Según estos datos, algo más del 30% de la población de la Marina Baixa, la Marina Alta y la Vega Baja se encuentra en riesgo de pobreza, y la tasa alcanza el 29% en l'Alacantí, mientras que El Comtat y l'Alcoià no llegan al 20%. La media de la provincia de Alicante, del 27,3%, hace que el índice autonómico se eleve hasta el 21,8%, bastante por encima de las demarcaciones de Castellón y Valencia. Pero si se tiene en cuenta el indicador AROPE, que tiene en cuenta no solo el riesgo de pobreza en sí mismo, sino también la carencia material y la baja intensidad en el empleo, el porcentaje de personas en peligro de exclusión alcanza casi el 42% en la Vega Baja, y también supera el 40% en la Marina Baixa y la Marina Alta.

Las otras dos comarcas alicantinas litorales, l'Alacantí y el Baix Vinalopó, presentan también índices altos, del 36 y 34,5% respectivamente, mientras que en el Vinalopó Medio se queda en poco más del 30% y en el Alto Vinalopó, l'Alcoià y El Comtat está por debajo del 29%. Es decir, hay una contraposición muy clara entre el interior y la costa, que también se refleja, como no podía ser de otra forma, en otros indicadores empleados para medir el riesgo de exclusión social. Es el caso de la carencia material: una de cada cinco personas en la Vega Baja, el Baix Vinalopó, l'Alacantí, la Marina Baixa y la Marina Alta no pueden permitirse algún tipo de bien, artículo o servicio.

Las diferencias se reflejan también, como no podía ser de otra forma, en los niveles de renta; en la comarca más meridional de la provincia se sitúa en 12.424 euros por unidad de consumo, mientras que en l'Alcoià asciende a 18.402 y en El Comtat a 17.319. En estas dos zonas, el porcentaje de población con carencia material es del 15 y el 16,2%, respectivamente; también en el Vinalopó Medio, donde la renta por unidad de consumo supera la media autonómica con 16.484 euros, las personas con menos recursos suponen un 15,2% de los habitantes.

El peso del factor laboral

Te puede interesar: Alicante La inflación se ceba en la clase media y deja al borde de la pobreza a 400.000 alicantinos

Al igual que ocurre con otras variables socioeconómicas, las desigualdades territoriales en cuanto al riesgo de exclusión social van bastante ligadas a las características del tejido productivo de cada zona. Como ha publicado este periódico en otras ocasiones, las áreas de costa, con un mayor peso del turismo y la hostelería o una presencia más notable de población inactiva, presentan una mayor vulnerabilidad en cuanto a precariedad o poca remuneración en el empleo, lo que se traduce en unos ingresos bajos y, en consecuencia, a que la renta sea menor que en otros territorios. También influye la incidencia que pueda tener la economía sumergida.

El hecho de que el interior sea mayoritariamente industrial, y que este sector las condiciones laborales puedan ser, en líneas generales, más estables y con más ingresos, contribuye a que se resalten más las diferencias con la costa en la provincia de Alicante. Es un hecho que no deja de reflejarse en las sucesivas estadísticas que van saliendo a la luz. No obstante, también hay que tener muy en cuenta las desigualdades dentro de las propias comarcas; conviene recordar, en este sentido, que los municipios de la provincia con una mayor renta per cápita se encuentran en l'Alacantí, y que entre ellos también hay algunos de la Marina Baixa. Lo cual no quita, sin embargo, que una parte de su población pueda pasar estrecheces económicas.