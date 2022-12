Pese a "no hace falta", según aseguró el concejal de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Alicante finalmente ha iniciado la limpieza y desbroce de los tramos superiores del barranco de las Ovejas, tras recibir el pertinente permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que se solicitó a principios de octubre después de que vecinos de la zona exigieran también actuaciones en el barranco, al igual que se habían anunciado para los entornos de Aguamarga y el Juncaret.

Según un comunicado del gobierno municipal, el Ayuntamiento de Alicante ha iniciado la limpieza y desbroce del barranco de las Ovejas aguas arriba de la zona inundada, con el objetivo de "actuar en un tramo de algo más de tres kilómetros desde Gran Vía Sur hasta la confluencia con la autovía de circunvalación A-7 siguiendo el cauce a través del área industrial del Llano del Espartal". En esta primera intervención se alcanzará las inmediaciones del cruce del barranco con el puente de la Gran Vía y el trazado del ferrocarril, según han precisado.

La propuesta municipal contempla una actuación en cuatro tramos con diferentes niveles de intervención. El primer tramo se sitúa entre la desembocadura y la calle Paraguay, en la parte alta del barrio de Gran Vía Sur, el segundo se extiende hasta la depuradora del Rincón de León, el tercero hasta el cruce con la A-79 en la salida desde Alicante hacia la Vía Parque de Elche y el cuarto que divide el área industrial del Llano del Espartal hasta la autovía de circunvalación (A-70).

El Ayuntamiento ha programado esta actuación, tal y como solicitó a la CHJ, dividida en cuatro tramos, empezando en el primer tramo la eliminación de vegetación en los márgenes, dado que se encuentra inundado. En el segundo se realizarán operaciones de desbroce ordinario del carrizo, así como la retirada de posibles vertidos de residuos, mientras que en el tercero, que recibe aportes de agua de la depuradora del Rincón de León, se realizarán trabajos de desbroce, poda, retirada de árboles muertos y eliminación del exceso de vegetación y restos que puedan encontrarse en el cauce. Y, finalmente, en el cuarto tramo más próximo a la autovía de circunvalación -que no presenta problemas de vegetación oclusiva- se acometerán labores de limpieza de posibles vertidos de residuos y erradicación aislada de especies invasoras, respetando en la mayor medida su posible estado natural, según el Ayuntamiento.

El concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar, ha explicado que en la primera actuación se está "procediendo al desbroce y limpieza del tramo que comprende desde la zona inundada y llegaremos hasta las inmediaciones del puente de la Gran Vía y el ferrocarril". "Se empezaron estas labores hace tres semanas y esperamos completar este tramo antes de terminar el año", ha explicado, quien ha añadido: "Entrado el próximo año abordaremos la retirada de restos, desbroce y limpieza en los tramos cauce inundado, así como el desbroce de otra zona que también presenta acumulación de agua procedente de la depuradora y que requerirá de medios más específicos para acometer dichas tareas en estas situaciones más complicadas por los volúmenes de agua".

El edil ha criticado, de nuevo la inacción de la confederación: "Vamos a asumir desde el Ayuntamiento el mantenimiento de un cauce sobre el que ninguna administración ha actuado antes, más allá de retirar algún residuo urbano, después de haber recibido el visto bueno de la CHJ a la que solicitamos previamente el permiso y que nos trasladara la forma correcta de actuar”.

Justo antes de solicitar permiso, en respuesta a la presión vecinal, el Ayuntamiento de Alicante anunció que iba a limpiar el barranco de las Ovejas ante las quejas de residente de San Gabriel y Gran Vía Sur. Eso sí, concejal Villar matizó que se haría pese a "no hacer falta". Así lo señaló en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Gobierno de octubre, donde rechazó que existiera "alarma" ante las consecuencias de una posible gota fría. "No hay que ser alarmista. Ningún barranco de Alicante está en una situación problemática. Parece que vayamos a sufrir las siete plagas de Egipto en los barrancos y no es así", apuntó el concejal hace casi tres meses.

El Ayuntamiento, pese a insistir en que "no hacía falta", cedió y pidió autorización a la Confederación para acometer una actuación en el barranco. "Estamos valorando desde la semana pasada cómo darle solución la barranco de las Ovejas. La Confederación nos tiene que dar autorización. Y ya que no lo hacen ellos, vamos a hacerlo nosotros. Más que nada porque es evitar una alarma innecesaria", apuntó el edil en octubre, quien recalcó entonces que el cauce no es problemático según su situación actual: "No hay problemas en el barranco, porque del cementerio a la desembocadura apenas hay vegetación, está todo muy seco. Aún así tomaremos medidas. No haría falta, pero lo haremos para la tranquilidad de todos".