Alicante tampoco empezará 2023, año electoral, con el Presupuesto municipal aprobado. El bipartito de PP y Ciudadanos llegará a las urnas sin haber cumplido con el trámite de las cuentas en tiempo y forma en ninguno de sus cuatro intentos. El portavoz del gobierno municipal, Antonio Manresa, ha reconocido lo que ya era una obviedad: el Presupuesto no se aprobará hasta 2023, por lo que el Ayuntamiento arrancará el nuevo año con las actuales cuentas prorrogadas. "No vamos a llegar a tiempo, aunque lo importante es la intención. Enero también es buena fecha", ha señalado Manresa durante la rueda de prensa posterior a la última Junta de Gobierno ordinaria del año, donde tampoco se ha abordado el Presupuesto de 2023, que todavía anda a la espera del informe favorable de Intervención.

Cuando el Presupuesto pase por Junta de Gobierno, se abrirá el plazo de seis días hábiles para que la oposición presente sus enmiendas, que se debatirán en la Comisión de Hacienda previa a un pleno que podría ser extraordinario para no tener que esperar a la sesión ordinaria del 26 de enero.

Aprobar el Presupuesto de 2023 a tiempo se había convertido en un reto público del bipartito. Sin embargo, el intento ha sido en balde. La estabilidad interna de la que presume el bipartito de PP y Ciudadanos, frente a las broncas constantes del tripartito, no ha propiciado una mejora en los tiempos, no ha permitido cumplir con el trámite del Presupuesto, y eso que no se trata de cualquier documento para el funcionamiento de todo gobierno.

De hecho, desde 2015, el Ayuntamiento de Alicante no arranca un año con las cuentas en marcha, entonces salió adelante aún con Sonia Castedo al frente del gobierno. En este 2022, el Presupuesto no se aprobó definitivamente hasta finales de marzo, que no fue la peor fecha de entre las últimas, pero tampoco nada para presumir. En años anteriores, la tramitación se completó en Alicante el 28 de abril en 2016 y el 12 de mayo en 2017 (ambos años con el tripartito), el 29 de marzo en 2018 (con el PSOE en solitario), el 16 de abril en 2019 (con el PP en solitario), el 23 de mayo en 2020 (año del estallido del covid), el 25 de marzo en 2021 y el 30 de marzo este 2022. Ese retraso no es algo menor, ya que condiciona las políticas de todo el año. Provoca una baja ejecución, como la que se repite constantemente en Alicante (apenas el 32% de las inversiones en 2021).

Mientras Alicante no consigue, de nuevo, aprobar el Presupuesto antes de empezar el año, en València, ciudad gobernada por Joan Ribó (Compromís), se aprobaron las cuentas en Junta de Gobierno el pasado 15 de noviembre, para luego presentarlas al Consejo Social de la Ciudad y validarlas ante el Pleno dos días después pese al "no" de toda la oposición. Tiempos similares siguió Elche, con el socialista Carlos González al frente, que llevó el Presupuesto a Junta de Gobierno el pasado 15 de noviembre, en este caso tras darlo a conocer al Consejo Social de la ciudad. A finales de noviembre se certificó su aprobación en el Pleno, donde el gobierno es mayoría. En Castellón, aunque más ajustados en el tiempo, las cuentas ya han pasado por la Junta de Gobierno, recibiendo el visto bueno el pasado 14 de diciembre. Se esperan aprobar en Pleno antes de terminar el año.