Una investigación que aborda los riesgos, vulnerabilidad y efectos de las catástrofes medioambientales sobre el litoral de la provincia de Alicante, cuyos resultados son extrapolables al conjunto de la Comunidad, ha recibido el primer premio del Comité Económico y Social de la Comunidad tras valorar “el trabajo realizado con técnicas cualitativas avanzadas, que afecta directamente a la estructuración del territorio y del tejido productivo y social de la Comunidad”, como reseña el tribunal.

El propio Comité subraya que “el estudio de caso de la Costa Blanca alicantina puede ser completamente extrapolable a otros territorios de la Comunidad”.

El sociólogo Pablo Aznar, con plaza docente ya en la UA pone el acento en “la variable principal, la vulnerabilidad social de la población” ante los desastres naturales, para tratar de prevenir que se produzcan episodios tan lamentables como el que produjo la Dana de 2019 en la Vega Baja.

“Es un análisis sobre las causas sociales que enfrenta el litoral de Alicante y las propuestas para minimizar los impactos y favorecer la capacidad de adaptación” posterior, explica.

Turismo

La capacidad de afrontar los riesgos naturales se analizan desde el antes, durante y el después, sobre cuánto afectarían y cómo de preparado está el territorio por el nivel de ocupación de territorios inundables. Y en este punto el investigador analiza el componente del turismo, “especialmente vulnerable al impacto de las amenazas naturales”.

Aznar subraya que la pandemia ha mostrado la fragilidad del sistema económico a partir de la volatilidad que ha generado en la oferta y la demanda, y que esta situación se hace extensible a las áreas top como destinos turísticos ante los peligros naturales, cada vez más abundantes a consecuencia del cambio climático.

El turista, explica, no conoce el territorio y sus riesgos. No les cabe en la cabeza que en una zona de régimen árido se puedan dar lluvias torrenciales y además, abunda el investigador premiado, “viven encerrados en comunidades, no se involucran y desconocen el territorio”.

Inundables

En la provincia ocupan mayoritariamente zonas inundables, cauces de los ríos, barrancos, ramblas y la primera línea de costa, lo que genera vulnerabilidad frente al cambio climático. La población turista está así expuesta a inundaciones súbitas y a los embates del mar.

La crítica situación se extiende de norte a sur en todo el litoral, aunque hay perfiles de turista residencial con mayor poder adquisitivo, por ejemplo en Las Marinas, que pueden hacer frente de forma más desahogada a las consecuencias de estos desastres, pero en los momentos previos son igualmente vulnerables.

“El impacto ambiental de los desastres naturales se extienden mucho en el tiempo”, alerta el sociólogo, y a lo que se ha dedicado de forma exclusiva durante los cuatro años de su tesis financiada por el ministerio, es precisamente a desarrollar metodológicamente la complejidad de los procesos que generan esa vulnerabilidad social en los destinos turísticos.