El escenario que describe el Síndic de Greuges de los servicios sociales municipales de Alicante evidencia el colapso de un sistema que debe dar soporte a las personas más vulnerables de la ciudad. En la resolución a una queja por la demora en la puesta en marcha de la Comisión de Inclusión y Derechos Sociales, incluida en el Plan de Inclusión Social de Alicante, el defensor del pueblo valenciano alerta de los retrasos que se siguen acumulando en la atención social municipal, a partir de datos proporcionados por el propio Ayuntamiento, pese al refuerzo de personal que propició la firma del Contrato Programa con la Conselleria de Políticas Inclusivas, que supone una inyección económica de unos nueve millones anuales.

En el documento del Síndic, según informes del Ayuntamiento y conselleria de mediados de octubre, las demoras en primeras citas en los centros sociales alcanzan las cinco semanas, "pese a la incorporación de profesionales y la creación de un servicio de acogida en cada uno de los centros sociales". Respecto a las valoraciones de la dependencia, el Ayuntamiento llegó a tener este año 913 expedientes pendientes. "Según los datos del Ayuntamiento, algunos de estos expedientes fueron iniciados en 2019 (un total de 23), en 2020 (55), en 2021 (817) y en 2022 (190). Hay que destacar la existencia de 18 expedientes iniciados antes de 2019", agrega el informe firmado por Ángel Luna, donde se subraya que "debe deducirse que el Ayuntamiento incumple su obligación de elaborar las propuestas de valoración de dependencia en el plazo máximo de tres meses, acumulando demoras que pueden alcanzar los 34 meses". El defensor del pueblo aprovecha la resolución para recordar también los retrasos que dependen de la conselleria.

Sobre la gestión de solicitudes de la Renta Valenciana de Inclusión, el Síndic recuerda que los ayuntamientos disponen de un plazo máximo de tres meses para elaborar el informe propuesta que resulta preceptivo para que la conselleria pueda emitir la resolución correspondiente. "El Ayuntamiento de Alicante informa que tiene pendientes de grabar y/o en requerimiento de documentación 411 expedientes (solicitudes presentadas desde enero de 2022). Además de estos expedientes pendientes de grabación y/o en requerimiento de documentación, el ayuntamiento -según subraya el Síndic- tiene pendientes de elaboración 350 expedientes de informe propuesta y 107 expedientes de renovación", según consta en el informe del organismo dependiente de las Cortes, donde se señala que "el Ayuntamiento de Alicante argumenta dificultades técnicas y de coordinación con la conselleria para la correcta gestión de esta prestación".

Sin embargo, según se añade en el informe a partir de los últimos datos ofrecidos por el Ayuntamiento fechados en agosto, "la conselleria argumenta el impulso dado a la gestión de los expedientes correspondientes a ese ayuntamiento, la operatividad y permanente actualización de la aplicación informática, la organización de equipos para atender consultas por cada una de las provincias, añadiendo que 'en lo que respecta al Ayuntamiento de Alicante, en repetidas ocasiones se le ha indicado que estamos a su disposición para aclarar cuantas dudas surgiesen en la tramitación de los expedientes afectados, sin que hasta la fecha se haya contestado a dicho ofrecimiento sobre todo a la vista de que el tiempo medio de tramitación del expediente, desde la entrada de la solicitud hasta la de emisión del informe propuesta, supera con creces los tres meses que establece la normativa de renta valenciana de inclusión'". El tiempo de tramitación llega a 219 días, según el informe.

Datos al margen y centrando el foco en el retraso en la puesta en marcha de la Comisión de Inclusión y Derechos Sociales, el Síndic destaca que "transcurridos dos años desde la aprobación del Plan de Inclusión (diciembre de 2020), el Ayuntamiento de Alicante sigue sin haber creado y puesto en marcha la comisión, lo que impide (según lo dicho en el propio Plan de Inclusión) la gestión y seguimiento con participación de los agentes locales implicados del referido Plan, haciendo posible el consenso, la eficacia y eficiencia de su implantación según la planificación prevista".

Al respecto, el Síndic discrepa de la postura defendida por el bipartito de Barcala: "La creación de la Comisión de Inclusión no es considerada vinculante para el Ayuntamiento de Alicante, toda vez que se trata de una propuesta que no fue recogida en la parte dispositiva del acuerdo, anotándose exclusivamente en el texto del Plan en forma de proposición no como un deber taxativo de constitución. A criterio del Síndic de Greuges, la creación de este Consejo es considerado, en el l Plan de Inclusión, como un órgano básico y esencial para la gestión y participación democrática y, por tanto, la demora en su creación no puede basarse en criterios formales que contravienen principios esenciales de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía, de la Ley de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana y del propio Plan de Inclusión". Además, insiste en que "la reciente publicación del Decreto 217/2022, de 16 de diciembre, del Consell, viene a establecer la obligatoriedad que tienen los Ayuntamientos de crear consejos locales de inclusión y derechos sociales en aquellas ciudades de más de 20.000 habitantes".

Sobre las medidas puestas en marcha para hacer frente a la emergencia social en Alicante, el defensor del pueblo valenciano evidencia sus dudas. "Dice el Ayuntamiento de Alicante que desde enero de 2021 se han ido adoptando medidas urgentes y extraordinarias señaladas en el Plan de Inclusión Social, priorizando la atención de las necesidades básicas y la resolución de problemas de naturaleza social y económica de los colectivos más vulnerables. No parece -prosigue el informe- que estén resultando especialmente efectivas a tenor de los datos aportados por el propio Ayuntamiento, con importantes demoras en asignar citas en los centros sociales, demoras en la tramitación de expedientes de dependencia, demoras en la grabación y tramitación de expedientes de renta valenciana de inclusión".