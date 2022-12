Que si son fechas complicadas por las vacaciones, que si estamos más relajados porque apenas se producen casos graves y menos todavía mortales, o que si Sanidad tardó en decidir que las dosis de refuerzo contra el covid se podían extender al conjunto de la población.

El caso es que, desde los puntos de vacunación en la provincia de Alicante, hospitales y centros de salud, lanzan un mensaje de alerta con el único objetivo de que la población “por favor, venga a vacunarse”, subraya Inés Montiel desde el Doctor Balmis.

“La vacuna se ha demostrado muy eficaz y muy segura. Supuso un cambio en el curso de la pandemia, un antes y un después en la disminución, sobretodo, de los casos graves, y la población debe ser consciente de que debe vacunarse”, corrobora Alberto Asencio, director médico de Atención Primaria del departamento de salud del Hospital de Sant Joan, departamento que ronda los 225.000 habitantes.

La población debe ser consciente de que debe vacunarse porque la inmunidad decae con el paso de los meses Alberto Asencio - Director Médico de Atención Primaria departamento hospital Sant Joan

“A pesar de lo buena que es la vacuna -advierte- la inmunidad decae con el paso de los meses, por lo que es conveniente la dosis de recuerdo para entrenar al sistema inmunitario y que una nueva situación de enfermedad no implique ingresos hospitalarios”, abunda el doctor.

Montiel, a su vez directora médica de Atención Primaria en el departamento de salud Alicante-Hospital General doctor Balmis, añade que “en principio pensamos que la vacuna puede ser recurrente cada año, y es muy importante porque aunque tiene poca incidencia en el contagio, sí la tiene clarísimamente en la evolución a enfermedad grave”.

Y ahí es donde pone el acento, porque “no es lo mismo coger el covid si estás vacunado correctamente”. Las consecuencias derivan en una especie de gripe más o menos leve, asegura.

Nuestro depatamento abarca 265.000 personas pero puede acercarse cualquiera, mañana y tardes Inés Montiel - Directora Médica de Atención Primaria departamento Doctor Balmis Alicante

La doctora admite que entre la población se difunde que la vacuna provoca un constipado que nadie quiere en vacaciones, pero que al igual que la gripe, puede generar cierto malestar o mucosidad aunque “no hay que olvidar que previene de coger una enfermedad grave. Es muy importante vacunarse, de las dos, covid y gripe, porque muere un número importante de personas por gripe cada año” insiste.

Los más sensibles por edad, mayores de 80 años, vacunados de las dos al mismo tiempo desde que empezara la campaña a finales de septiembre “han tenido cero problemas”.

Ingresos

Su departamento abarca alrededor de 265.000 personas "pero puede acercarse cualquiera", recalca. Apenas se han vacunado la mitad de más de 60 años y hay que llegar al 90% de la totalidad, insiste, porque la gravedad es lo que puede saturar el sistema. Ahora los ingresos suman una treintena a la semana.

Entra en la carpa del mini vacunódromo, hasta ese momento sin pacientes, una maestra que se enteró de la opción de vacunarse con total libertad y sin problema de horarios en el espacio habilitado por el hospital Doctor Balmis enfrente del Hospital de día, donde antiguamente estaba el helipuerto.

Lo serio y responsable siendo profesor es vacunarse. Es una buena oportunidad en vacaciones Gema Pomares - Maestra de Primaria

“No he cogido el covid hasta ahora así que me ha funcionado perfectamente, y he venido por la cuarta dosis y la de la gripe porque nunca se sabe”. A su 52 años confía plenamente en la vacuna y recomienda a sus compañeros, en contacto continuo con alumnos , que “lo serio y responsable es vacunarse. Es una buena oportunidad en vacaciones, he tardado un segundo”, apunta Gema Pomares.

Cualquiera mayor de 12 años puede venir a ponerse la tercera dosis de recuerdo,o la cuarta a partir de los 18 años José Francisco Hernández - Enfermero

Puertas abiertas

La inyección se la ha puesto el enfermero José Francisco Hernández, quien añade que de trabajar por listados y sms masivos se ha pasado a jornadas de puertas abiertas y que, quizá, la población se ha relajado.

Igualmente anima a vacunarse para prevenir la enfermedad grave. Al punto libre de vacunación puede acudir cualquiera mayor de 12 años a por las dosis de recuerdo, que será la tercera hasta los que tienen 18 años y la cuarta para el resto. De 8:30 a 13:00 y de 15:30 a 20:00 de lunes a viernes.