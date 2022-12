Ser una persona con movilidad reducida conlleva múltiples problemas a la hora de desplazarse. También si se necesita hacerlo en taxi. ¿El motivo? Hay menos de los que marca la normativa europea y no siempre pueden atender todos los servicios. En especial aquellos que quedan más lejos de Alicante ciudad, pese a que los taxis abarcan todo el área metropolitana de la capital de provincia, que incluye también los municipios de San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, El Campello y las partidas rurales de Alicante. Unos taxis que son más caros tanto de adquirir como de mantener y que tienen las mismas tarifas que el resto. Sus conductores advierten: si no hay ayudas para sufragarlos cada vez habrá menos taxistas con estos vehículos y el servicio empeorará aún más.

En total, en el área metropolitana de Alicante hay 537 taxis, pero solo 21 de ellos están adaptados para personas con movilidad reducida, según la Asociación de Taxis Adaptados de la Comunidad Valenciana (ATACV). Son seis menos de los que exige la normativa europea, que indica que deben de ser el 5% del total. Es decir, 27 en Alicante: "Cuantos menos taxis haya de servicio menos capacidad habrá para atender correctamente", señala Manuel Sánchez, presidente de ATACV y conductor de uno de estos vehículos.

Sánchez reclama ayuda al gobierno autonómico porque indica que no hay ayudas "de ningún tipo": "En el año 2018 se dieron unas ayudas para la adaptación de vehículos y entramos unos once taxistas más. Desde entonces no ha habido ayudas de ningún tipo. Si no hay ayudas no adaptamos los vehículos porque una adaptación cuesta entre 12.000 y 15.000 euros, tanto como un coche nuevo".

Desde la Conselleria de Movilidad aseguran que el porcentaje actual de taxis adaptados en la Comunidad Valenciana es de un 6% y apuntan además que se cumple así con la normativa vigente, ya que la ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunidad Valenciana establece un mínimo de un 5% de vehículos adaptados para el traslado de personas en sillas de ruedas. La Conselleria indica que, según sus datos, en el área de prestación de Alicante se llega a ese porcentaje.

Mayor consumo

Sánchez lamenta que la administración "no entiende" que los vehículos adaptados, al ser más grandes, también consumen más: "Mi coche consume 11 litros a los 100 kilómetros, cuando uno normal consume 6. Yo consumo 11 litros a los 100 kliómetros en todos los servicios que hago, aunque al día solo haga uno adaptado. Si no hay ayudas para un adaptado y no hay ayudas al mantenimiento, cuando llegue el momento de renovarlo lo pasaré a uno normal, aunque lo sienta por el servicio que se da, porque yo vivo de esto".

La Conselleria de Movilidad defiende que está en tramitación una subvención para la compra de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida para el sector del taxi de la Comunidad Valenciana, cuyo inicio está previsto para 2023 con un presupuesto de 200.000 euros.

Desde ATACV, sin embargo, remarcan que el servicio está en peligro en Alicante y que cinco de los 21 taxistas con vehículo adaptado están planteando cambiar a un vehículo estándar por los elevados costes que implican los adaptados.

Movilidad, por su parte, insiste en que los taxis adaptados cuentan también con ventajas laborales, ya que pueden acogerse a una regulación más flexible en lo que respecta a los descansos que regulan las horas de trabajo del sector. En la resolución que regula el régimen de descanso obligatorio en la prestación de servicios de taxi en las áreas de prestación conjunta de València y de Alicante, respectivamente, se establecen excepciones a los taxis con vehículos adaptados. Esto les permite realizar un mayor número de servicios respecto a un taxi convencional. En concreto, en el día de descanso obligatorio que les correspondería de lunes a viernes, sí pueden prestar servicio exclusivamente a personas con movilidad reducida y, además, estas licencias quedan exceptuadas del régimen de descanso obligatorio previsto para los fines de semana, donde la prestación del servicio a personas con movilidad reducida tiene preferencia, aunque no uso exclusivo.