Interinos que participan en el proceso de estabilización para personal docente de la Conselleria de Educación consideran que se han producido errores de inscripción a la hora de registrarse telemáticamente a la vez que han creado un grupo de mensajería para llevar a cabo reclamaciones conjuntas. En este proceso, 26.000 profesores optan en toda la Comunidad a convertirse en funcionarios sin tener que realizar un examen y se disputarán 7.500 plazas fijas.

Por su parte, desde Educación señalan que no tienen constancia de que se haya producido error informático alguno ni que se haya colgado el asistente, y recuerdan que había una guía para realizar los seis pasos de la inscripción telemática, que culminaba con un comprobante que hace constar que se había registrado la solicitud, y que los aspirantes han tenido un mes para certificar que todo estaba correcto.

No obstante, indican que "todas las personas que tramitaron su solicitud y no puedan ahora subir la documentación solicitada porque no consta su inscripción pueden realizar una reclamación vía tramite Z (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494) y la Dirección General de Personal Docente las estudiará y, si se constata que la solicitud no quedó registrada por un error del asistente telemático, se corregirá".

Según los denunciantes, la situación afecta a centenares de personas, aunque Educación lo reduce a unos pocos casos. Los afectados señalan que la inscripción a este proceso de estabilización del personal docente 2022 se hizo de forma telemática entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre. "La mayoría de estas personas afectadas accedimos al trámite, pagamos las correspondientes tasas, solicitamos la cita previa para la segunda fase del proceso (la entrega de méritos) y cerramos la aplicación informática con aparente normalidad e incluso después de haber completado una encuesta de satisfacción en algunos casos", señalan.

Segunda fase

"No ha sido hasta la segunda fase del proceso, la que se está realizando actualmente, en la que nos hemos dado cuenta de que el registro no se había completado de forma correcta (aparece como “solicitud en creación”) al no poder realizar el segundo trámite. En este punto hay variedad de casos, personas que sí obtuvieron un justificante de pago, personas que no obtuvieron ningún tipo de justificante (aunque el pago sí se efectuó), personas que hicieron el trámite y el pago varias veces e incluso más tipos diferentes que van surgiendo a lo largo de los días. El número de afectados seguirá en aumento hasta la finalización del período de citas para la entrega telemática de los méritos (17 de enero) ya que es en ese momento cuando los afectados se están enterando del problema", abundan los interinos molestos.

En este sentido, los docentes entienden que "dada la cantidad de casos, no se trata de un error aislado de una persona que cierra la aplicación dándole al botón que no debe sino de algún tipo de error informático por parte de la Conselleria de Educación que debería poder ser subsanado".

A título individual estos interinos están llevando a cabo las reclamaciones correspondientes "pero todavía no tenemos una respuesta clara por parte de Educación. Sabemos que hay sindicatos pendientes del problema y colaborando, pero esto no reduce la sensación de impotencia que tenemos ante lo angustioso de esta lamentable situación". Los afectados han creado un grupo de mensajería a través de Telegram para unirse en sus reivindicaciones.

Conselleria de Educación

Por su parte, fuentes de Educación indican que en el procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos abierto para el profesorado interino se han inscrito correctamente, completando los 6 pasos del procedimiento telemático, un total de 25.931 personas que han registrado correctamente un total de 41.957 solicitudes. Una misma persona, en función de su titulación y experiencia docente, puede presentarse a distintas especialidades dentro de un mismo cuerpo o incluso a especialidades de otros cuerpos, de ahí la diferencia entre ambas cifras.

Desde la Conselleria educativa afirman que no han detectado ningún problema o fallo del sistema que haya impedido o dificultado la inscripción durante el mes que estuvo abierto el asistente telemático para la inscripción (del 21 de noviembre al 21 de diciembre).

Asimismo, abundan en que en el asistente telemático (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23018) se hace constar claramente que "la solicitud se considerará presentada y registrada en el momento que sea completado todo el proceso telemático de solicitud, pago de tasas y registro telemático. El simple pago electrónico de la tasa dentro del plazo no equivale a la inscripción en el proceso selectivo, ya que deberán efectuarse todos los pasos hasta finalizar el registro electrónico".

Guía de usuario

Y que todas las personas interesadas tenían a su disposición una guía de usuario para cumplimentar los 6 pasos del trámite de inscripción (https://ceice.gva.es/documents/162909733/366836857/guia+usuario+INSCRIPCION_CAS.pdf)

"En dicha guía se reitera que para que un trámite telemático conste presentado ante la Administración se deberá firmar y registrar electrónicamente. De no hacerlo así, la persona aspirante no figurará en las listas de admitidos y excluidos. Y cuando se detalla las instrucciones para realizar correctamente el paso 5, el del registro del trámite de inscripción se destaca en letras rojas que es necesario registrar telemáticamente el trámite de inscripción para que conste como presentada la inscripción al procedimiento".

Asimismo, desde Educación abundan en que en el asistente de tramitación, y también en la guía, se destacaba un último paso, el sexto, consistente en descargar y guardar el justificante del trámite. "Se recomienda descargarlo porque el justificante incluye una copia de los datos de la solicitud, un justificante del pago de la tasa y un justificante del registro del trámite. Obtener este justificante es clave para poder reclamar. Si no se podía obtener el justificante era porque la tramitación no se había completado".

Así, inciden en que "por ello, tanto en la guía del asistente telemático como en el listado de preguntas frecuentes disponible en el asistente (https://ceice.gva.es/documents/162909733/366809289/FAQs_CAS.pdf), se indicaba que había que registrar la solicitud y obtener el comprobante, y se ofrecían teléfonos de asistencia ante cualquier problema durante el registro de la solicitud, bien por dificultades con la firma electrónica o por cualquier otro motivo técnico. Teléfonos que estuvieron operativos durante todo el mes que estuvo abierto el asistente telemático de inscripción".