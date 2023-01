Inmunólogos y médicos piden que se exija prueba PCR negativa y certificado de pauta de vacunación completa, con al menos una dosis de refuerzo, a los ciudadanos chinos que viajen a su país natal a disfrutar del Año Nuevo, que se celebra el 22 de enero. En toda la Comunidad Valenciana residen más de 25.000 chinos, de ellos 10.000 en la provincia de Alicante, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y la propia comunidad oriental estima que en torno a la mitad tomará el avión para disfrutar con sus familias de origen de los festejos del año del tigre.

El resto optará por quedarse para mantener abiertos sus negocios, en su mayoría restaurantes y bazares, dada la situación económica en España, con un alza de precios y una inflación que no les permite echar la persiana durante uno o dos meses.

La colonia china no tiene miedo a lo que está ocurriendo en su país. Afirman que la mayoría de casos son leves en un país con 1.400 millones de habitantes, que están vacunados y comparan la situación con las subidas de la curva de contagios en España que se registra tras cada celebración festiva destacada.

Sin embargo, los expertos discrepan: instan a no viajar si no es absolutamente necesario y a quienes decidan hacerlo, porque ya tengan los billetes comprados, que sea con todas las precauciones para la ida y la vuelta, porque "la cosa no está para bromas", afirma el inmunólogo José Miguel Sempere, catedrático de la Universidad de Alicante, quien alerta del desconocimiento de la eficacia de la pauta china de inmunización. Así, considera que la situación que se vive en el gigante asiático es "una bomba de relojería" porque cuanto más se replique un virus más posibilidades hay de que mute, y cuantas más mutaciones se produzcan mayores son las probabilidades de que una de esas variantes pueda complicar la situación.

"Salvo que sea estrictamente necesario y se tengan los billetes, no es el momento de ir a China. Y si se viaja, hay que tomar las máximas precauciones para ir y a la vuelta" José Miguel Sempere - Inmunólogo y catedrático de la Universidad de Alicante

Así, ve lógico que se cumpla la doble condición de pauta de inmunización y test negativo a chinos residentes (que se presupone cumplen con la vacunación ortodoxa en España); nacionales o de cualquier otro país que viajen y vuelvan de China. Sin embargo, Sempere insiste en que, por la falta de información oficial, no se sabe realmente cómo ha sido la vacunación en aquel país y cree que si se está expandiendo el virus es porque la gente ha estado poco en contacto con él.

En la misma línea, la inmunóloga de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Ester Caparrós, es también partidaria de pedir certificado de vacunación y PCR negativa con el fin de proteger al máximo a la población. "Es verdad que si no se lleva una estrategia en este sentido de forma global en Europa, la eficacia es limitada. Creo que cuanto más estrictos seamos en la seguridad a este nivel, mucho mejor", señala.

"Si no se lleva una estrategia en este sentido de forma global en Europa, la eficacia es limitada. Creo que cuanto más estrictos seamos en la seguridad a este nivel, mucho mejor" Ester Caparrós - Inmunóloga de la Universidad Miguel Hernández

Médicos

También los médicos entienden que la entrada de ciudadanos provenientes de China debe contar con "la doble condición" de prueba PCR negativa y el certificado de vacunación covid de la Unión Europea. En España ya se han planteado medidas de control de fronteras (test y certificados con las vacunas fijadas en la 'Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España' para pasajeros provenientes de China), que entraron en vigor el sábado tras darlo a conocer un día antes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pero los expertos creen que se deberían exigir ambas a la vez.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado, ya se está aplicando y de momento el Ministerio de Sanidad no prevé modificaciones. En caso de no tener un certificado covid digital de la UE o equivalente, los pasajeros deberán disponer de un certificado de prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo perteneciente a alguno de los siguientes tipos: PCR, cuya muestra haya sido obtenida dentro de las setenta y dos horas anteriores a la salida, o test de detección de antígenos, cuya muestra haya sido obtenida dentro de las veinticuatro horas anteriores a la salida.

Desde el Gobierno también se ha puesto en marcha una vigilancia activa y la secuenciación de muestras para analizar la aparición de variantes; así como el estímulo a la vacunación en la población, particularmente en los grupos etarios donde se ha objetivado un cierto retraso en la dosis de refuerzo de la vacunación.

No obstante, existe inquietud por la situación en China: tantos casos en una población con un bajo nivel de inmunidad anticipa una morbimortalidad "que puede ser dramática, así como un desbordamiento de sus recursos asistenciales", afirman desde el Consejo General de Colegios Médicos, para añadir que también supone dar oportunidades al coronavirus para generar nuevas variantes o sub-variantes que puedan extenderse a nivel mundial.

"Por lógica y por principio de protección hay que minimizar las consecuencias de una nueva oleada de covid, que está por demostrar, porque hay diferencias ya que la población está vacunada" Doctor Hermann Schwarz - Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

Lo previsible es que las mutaciones de los virus aumenten su contagiosidad, pero reduzcan su gravedad y letalidad; no obstante, los principios de preparación y prudencia obliga a tomar medidas para anticipar una situación más grave. En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, el doctor Hermann Schwarz, señala que están por demostrar las consecuencias de una nueva oleada de covid en España porque la población está vacunada mayoritariamente y el virus es menos letal pero "hay que tomar medidas por lógica y principio de protección para minimizar esas consecuencias".

Para ello, insta a que exista una coordinación nacional de todas las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representadas junto al Ministerio de Sanidad porque "está habiendo problemas en China que podrían traspasar las fronteras". En este sentido, el médico apunta que hay otros virus respiratorios circulando aparte del SARS-CoV-2, que pueden complicar la situación sanitaria. Asimismo, recuerda que siguen siendo válidas las medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla.

Comunidad china

La comunidad china no vive esta situación con alarma. Desde la Asociación Intercultural Alacant-Xina explican que el nuevo año lunar es una fecha muy importante en el calendario chino a nivel cultural y económico. "Hay cientos de millones de desplazamientos dentro del país y todos los que decidan emprender el viaje tendrán que armarse de paciencia para sobrellevar las largas horas de travesía. Siempre habrá personas que por motivos económicos no podrán hacer el viaje, otras tienen a la mayoría de la familia ya viviendo permanentemente en España".

"Esperamos -prosiguen- que sean muchos los ciudadanos chinos que aprovecharán la oportunidad para volver a su tierra natal y dedicar unos días a pasarlo en familia, puesto que estos años ha sido difícil por el tema del covid-19. Para todos aquellos que se queden en España por el motivo que sea, se organizarán celebraciones y eventos para que todos puedan terminar bien el año sin importar donde se encuentren", explican.

"Hay cientos de millones de desplazamientos dentro del país y todos los que decidan emprender el viaje tendrán que armarse de paciencia para sobrellevar las largas horas de travesía" Asociación Intercultural Alacant-Xina

La propietaria de un restaurante en Alicante acaba de regresar de China donde ha visitado a su madre, de 92 años, y prepara un nuevo viaje en su caso para febrero y marzo. Afirma que el índice de contagios no es preocupante en un país con 1.400 millones de habitantes, solo en personas que tienen otras patologías, pero que en la mayoría de casos el covid cursa como un catarro leve. Además señala que "ya estamos vacunados. No estoy preocupada y tener que hacer un test tanto al ir como al volver es normal". Además no deberá realizar cuarentena al volver.

Te puede interesar: Internacional La UE ofrece vacunas gratuitas a China para frenar el brote de Covid-19 registrado en el país

Desde la colonia china explican que ya han regresado a la Comunidad la mitad de los chinos que retornaron a su tierra en un éxodo de familias que estaban ya afincadas y que optaron por volverse ante las sucesivas olas de covid y la quiebra de negocios. Ahora les preocupa la situación económica en España, la inflación y subida de precios generalizada, desde la energía a los alimentos, una crisis que estiman peor y que será más larga que la de 2008.