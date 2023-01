A las cuatro de la madrugada del próximo miércoles 11 de enero. Es la fecha en dejará de funcionar en la provincia de Alicante el Centro de Coordinación de Emergencias (CICU) para la coordinación completa del servicio desde L'Eliana (Valencia), según ha comunicado la Conselleria de Sanidad a médicos y sindicatos.

Una medida muy cuestionada por el personal sanitario que las Emergencias en los vehículos que pasarán a depender de Valencia, es decir, ambulancias SAMU, el Soporte Vital Básico o el Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

Principalmente, estos trabajadores consideran que esta descentralización acarreará una pérdida de rendimiento de estas unidades y, sobre todo, un peor tiempo de respuesta en actuaciones en las que los minutos son vitales para salvar la vida de un herido en accidente, de un infartado o de una persona que sufre un atragantamiento.

Sanidad, en cambio, afirma que en absoluto se producirá una merma en la calidad del servicio, más bien lo contrario: incluso una respuesta más rápida de las ambulancias ya que cuando entren las llamadas se enviarán los vehículos más cercanos a la emergencia.

En cambio, médicos y enfermeros no están en absoluto de acuerdo, como demuestran, en su opinión, las pruebas que ya se están haciendo en los últimos días desde la central del 112 en L'Eliana. En este sentido, un facultativo que prefiere no identificarse explica que en estos ensayos "notamos que se enlentece la movilización de recursos y para nosotros es vital el tiempo en Emergencias, es algo de velocidad y rapidez. Va a suponer una pérdida de eficacia y es ir para atrás porque si pudiéramos desmenuzaríamos la gestión por zonas. Cuando hay un accidente grave con muchas víctimas no debe gestionarse desde un sitio muy alejado, nos interesan los pacientes y los que estamos a pie de calle vemos que es ir para atrás".

El enfermero y representante de UGT Francisco Barragán, de guardia este lunes, apunta que fueron movilizados desde Villena para atender una emergencia en Alcoy en el contexto de estas pruebas "y tardamos 40 minutos en llegar cuando el tiempo medio de respuesta ha de ser de 12 minutos. Ellos no controlan que estamos tan lejos. Pensamos que la centralización del CICU va a afectar al rendimiento de las unidades a todos los niveles".

El CICU tiene su sede en la segunda planta del antiguo edificio de Consultas Externas del Hospital General de Alicante, donde un locutor moviliza los recursos por la provincia en función de la valoración que realiza un médico que está presente previa filtración de la gravedad de cada situación por el 112, que recoge las llamadas desde l'Eliana. Una fórmula en vigor desde 2013. Según fuentes sindicales, en este servicio en Valencia hay teleoperadores que recogen las llamadas para Bomberos, Policía y emergencias de Salud. Un programa informático realiza una serie de preguntas para discriminar la gravedad de cada situación "pero no hay agentes ni bomberos ni médicos en la sala".

Sindicatos

Según el Sindicato Médico, cuando se centralizaron las llamadas en el 112 ya se notó que se tardaba más en llegar a los avisos y los pacientes se quejaban. "También se podría gestionar desde Costa Rica con un mapa porque hablan español", ironizan desde la entidad, que pone el acento en que es muy importante en Emergencias la correcta localización de un siniestro, por ejemplo, porque un error en el sentido de la autovía donde se ha producido un accidente puede costar vidas. Asimismo, ponen el acento en que "a los Bomberos y la Policía no los regulan desde Valencia pero la Sanidad sí, vamos a depender de ellos".

Este sindicato también cuestiona que Sanidad subiera el sueldo a médicos coordinadores y se lleve a algunos a Valencia. Los médicos coordinadores del CICU de Alicante estaban en contra de esa medida y lo recogieron en una carta. Los sindicatos UGT y CCOO de Alicante y el propio Sindicato Médico han estado en contra de la medida desde que se conoció hace año y medio.

Hasta 2013, los CICUS funcionaban mediante teleoperadores que cogían las llamadas, médicos que se ponían al teléfono a valorar la emergencia y locutores que movilizaban los recursos en función de lo que indicaba el facultativo. También cerrará el CICU de Castellón para centralizar el servicio desde València.

Sanidad

Fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguran que en Valencia solo se centralizarán las llamadas, que se gestionarán desde un mismo sitio, y lo demás continuará igual. "Los ciudadanos de la provincia de Alicante tendrán el mismo servicio y la respuesta de las ambulancias será igual, incluso más rápida, porque se enviará la más cercana. No se perderá calidad del servicio sino que habrá una mejor gestión, con los trabajadores en su sitio salvo los que reciben las llamadas. Todo el mundo puede estar tranquilo, no habrá ninguna merma y las emergencias se van a seguir gestionando exactamente igual", aseguran.