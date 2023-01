Los médicos de Familia de la provincia de Alicante tramitarán unas tres mil bajas menos al día, trabajo burocrático que traspasarán a los especialistas y facultativos de Urgencias de los hospitales, que por contra pueden ver incrementado su trabajo. La decisión de los doctores de Atención Primaria de dejar de firmar los partes laborales que no les corresponden a partir de la semana que viene tiene como objetivo aliviar la carga que sufren sus consultas. Si ya era elevada de por sí, la presión asistencial en los centros de salud ha aumentado desde la pandemia con un 25% más de pacientes.

Los médicos, saturados a raíz del covid-19, aplicarán el decreto por el que cada servicio debe gestionar a sus propios pacientes y que fue aprobado en 2014 para toda España, pero que se ha desarrollado en pocas áreas de salud. Esto supondrá, según estimaciones de los doctores, una disminución media en la carga de trabajo de hasta un 15%, que puede ser mayor en verano, época en que aumentan los accidentes de tráfico y otros, al evitarse una burocracia que, por ley, corresponde cumplimentar al facultativo que da la baja.

Según el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, en torno a una docena de consultas del volumen diario que atiende cada médico de familia -son 1.723 facultativos actualmente en la provincia- son por partes de baja, lo que consideran un número importante ya que ha crecido por encima del doble desde la crisis sanitaria del covid-19. De ellas un 15% proceden de otros servicios asistenciales, como Urgencias hospitalarias, especialidades o consultas externas. Es decir, unas 3.000 consultas al día.

Los médicos de Familia, a través de las organizaciones que les representan, pretenden una rápida implantación de la medida. Así se lo han comunicado a la Conselleria de Sanidad para que ponga su "grano de arena". "Esperamos que hagan lo que esté en su mano para que sea posible", afirman desde el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, en el que están representados los Colegios de Médicos de Alicante, Valencia y Castellón.

Desde la Conselleria de Sanidad han señalado a este diario que se establecerán los mecanismos que correspondan para que así sea, aunque aún no pueden especificar más.

Saturación

La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria ha alertado de la saturación en las consultas, con entre 50 y 60 pacientes de media al día que atender por médico desde la pandemia pese a que los profesionales consideran que las agendas no deberían sobrepasar las 35 visitas diarias contando todo tipo de asistencia para que ésta sea de calidad, en el marco de los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud. La presidenta de le mencionada sociedad científica, Mari Ángeles Medina, recalca en que "es una medida en cumplimiento de la normativa existente".

Avance

El Foro Valenciano de Atención Primaria hace hincapié en que este paso no es la "panacea" pero sí un pequeño avance en la reducción de la carga burocrática de trabajo de los médicos de los centros de salud heredada del pasado que reivindican desde antes de la pandemia "simplemente cumpliendo con la normativa y la legislación", afirma también su portavoz, Federico Segura.

Es la primera reivindicación que logran en cuanto a consultas burocráticas y tienen pendiente otros trámites que se derivan a Primaria y que quieren eliminar para acercarse a la deseada media de 35 pacientes al día. Como el archivo de documentos que realiza el médico de familia que son gestionados por otros niveles asistenciales como atención hospitalaria o de Urgencias; recetas no prescritas por el médico de familia; derivaciones de consultas externas o de especialistas que dan el alta a un paciente pero recomiendan revisión por otro especialista y los remiten a sus médicos de cabecera para que les pida esa otra cita.

Los médicos de Familia calculan que todos estos trámites suponen un elevado volumen de consultas, de hasta un 35% del total que, de eliminarse, aligeraría la actual saturación que sufren.

Se plantan

Si durante estos últimos nueve años, los médicos de cabecera han asumido la gestión de todas las incapacidades laborales ahora han decidido plantarse ante lo que consideran un incumplimiento de la normativa vigente y dejar de tramitar las que no les corresponden. Estos sanitarios, amparados en la ley, no darán de baja ni de alta en el sistema a pacientes que se encuentren hospitalizados o que acudan a Urgencias; o bien cuando la incapacidad le corresponda tramitar a un especialista, como los ginecólogos en el caso de las embarazadas o los traumatólogos que atiendan un tobillo roto.

Un plante que amparan la Organización Médica Colegial y las sociedades que la integran, y que se hará efectivo a partir del lunes, aunque no será radical pues se dará un tiempo de carencia para la adaptación de los otros servicios "pero prudencial y mínimo", advierte Segura.

Estos facultativos consideran que las sucesivas olas de covid-19 han puesto de manifiesto la precariedad de los centros de salud, con un déficit de profesionales que se agravará en los próximos años. "En estas condiciones, por tanto, resulta necesaria la implementación urgente de medidas que garanticen la asistencia sanitaria, limiten las actividades burocráticas y aseguren que cada actividad se realiza en el nivel asistencial y por el profesional adecuado en beneficio del paciente», señalan.

Los médicos de Familia, a través de sus representantes, instan a la Conselleria de Sanidad y al Instituto Nacional de la Seguridad Social a tomar las medidas necesarias desde este mes de enero para garantizar la emisión de los partes de baja, confirmación y alta por los profesionales de todos los niveles asistenciales; a la vez que se ratifican en su decisión de ajustarse estrictamente a la legalidad en lo relativo a la emisión de los partes que deriven únicamente de sus tareas clínicas, «debiendo actuar de forma análoga cada facultativo de todas las especialidades y niveles asistenciales con aquellos derivados de su actividad».

Decálogo

El Foro de Médicos de Primaria a nivel nacional ha elaborado un decálogo con las acciones a no realizar en la prestación de incapacidad temporal a partir del 9 de enero, entre ellas no emitir ningún parte de baja, confirmación o alta cuando el paciente ha sido valorado y tratado en otro nivel asistencial; e informar a los pacientes de la posibilidad de acceder en su historia de salud a la opción de descarga de sus partes, confirmación y alta, sin necesidad de acudir al centro de salud cuando no sea necesario por motivos clínicos; y a los pacientes de mutuas solicitarles que aporten la documentación que acredite su vínculo laboral con la Administración.

Así como no rellenar en ningún caso el informe de riesgo durante el embarazo en los modelos de las mutuas "por carecer completamente de validez legal", estar considerado una contingencia de naturaleza profesional y estar toda la información contenida en la historia obstétrica, "a disposición del médico de la mutua en cuyas competencias recae la gestión del procedimiento".

Este decálogo está suscrito por la Organización Médica Colegial, y por distintas sociedades científicas, que quieren evitar que se generen conflictos entre los médicos de hospital y los de Atención Primaria por una medida que está amparada por la ley.

Adiós formularios en papel

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha emitido un comunicado en el que se ratifican en su decisión de ajustarse a la legalidad en lo relativo a la emisión de los partes que deriven únicamente de sus tareas clínicas. Asimismo exigen a los Ministerios de Seguridad Social y de Sanidad, así como a las Consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas que de forma urgente procedan a simplificar el modelo de incapacidad temporal, para garantizar la expedición de los documentos de baja, confirmación y alta a los pacientes en todos los puntos asistenciales, de manera telemática en su conjunto. Es decir, unificar los modelos, generalizar el formato electrónico y eliminar los formularios en papel.

"Confiamos en que las autoridades responsables de todo el proceso, tanto estatales como las respectivas consejerías, hagan todo lo necesario para que estos cambios se lleven a cabo sin perjuicio para los pacientes o el sistema asistencial en su conjunto", señalan.

También reclaman a la Seguridad Social que incluya en las modificaciones legales en trámite las peticiones que vienen realizando en lo relativo a los partes de confirmación ligándolos al pronóstico de la enfermedad causante y a la regulación de las bajas muy cortas, hasta 3 días, pactando con médicos, mutuas y empresas un procedimiento simplificado que evite la sobrecarga de las consultas en procedimientos que no precisan valoración clínica por ser cuadros autolimitados o episodios recurrentes de patologías crónicas.

Sindicato Médico

El secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM), Víctor Pedrera, destaca que en la Comunidad Valenciana ya se aplica esta medida y que hay médicos de Urgencias que están dando partes de baja; o los especialistas. "Si opera un especialista es el que tiene que tramitar la baja, no es correcto trasladar el trámite al médico de Atención Primaria porque vulnera la normativa que regula la incapacidad temporal".

Departamentos de Salud de la provincia consultados explican que hay en marcha un plan de desburocratización aprobado desde hace tiempo y que por regla general los especialistas han ido acostumbrándose y en algunas áreas son ellos los que emiten la baja y no los de médicos de familia, por lo que creen que no habrá problemas con la medida que comenzarán a aplicar desde el lunes todos los médicos de Primaria en cuanto a sobrecarga de Urgencias o especialidades.

Por su parte, las mutuas señalan que solo les afecta en la medida en que la comunicación de baja o alta de la incapacidad temporal llegará exclusivamente de forma telemática por la Seguridad Social.