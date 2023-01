"En esta época cada vez hay más medicamentos que faltan. Ha pasado con los antibióticos, que no tenemos mucha opción de ofrecer otra presentación (generalmente se envía de nuevo al paciente al médico para que le prescriba una alternativa). Tenemos una coincidencia de virus, como gripes, covid y del sincitial en los niños (causa la mayoría de las bronquiolitis) en las mismas fechas que otras veces no ha pasado. La gente no se ponía mala toda de golpe".