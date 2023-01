Cirujanos de especialidades quirúrgicas, sobre todo de Ortopedia y Traumatología, y de Oftalmología, que coinciden con las que tienen mayor lista de espera de pacientes para operarse en la Sanidad pública, junto a los anestesistas, encabezan la "fuga" de especialistas a clínicas privadas de la provincia de Alicante que se acentúa a raíz de la pandemia en busca de mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional.

La salida de médicos se debe a la falta de incentivos salariales y a la excesiva carga de trabajo que tienen en los hospitales públicos, que empiezan a sufrir una importante carencia de profesionales.

Los médicos y colectivos consultados afirman que "no hay" anestesistas tras esta fuga. En cuanto a los especialistas de servicios quirúrgicos, los movimientos se producen fundamentalmente en hospitales comarcales o de menor tamaño. Es el caso de Elda, Alcoy o bien Orihuela, entre otros, que están sobrecargados de trabajo con numerosas guardias y listas de espera abultadas. Asimismo hay facultativos de Atención Primaria que también se están marchando a las áreas de Urgencias de las clínicas privadas y a las mutuas.

Así lo confirman tanto facultativos a título particular como fuentes del colegio oficial y del Sindicato Médico, que ponen el acento en que esta tendencia no se había dado hasta ahora porque la Sanidad pública ofrecía tradicionalmente mejores condiciones salariales que la privada pero apuntan que desde la crisis sanitaria que colapsó el sistema público la situación se ha invertido no solo en lo económico, también en que ofrece más estabilidad laboral.

Y eso que, según las sociedades científicas, la privada no es la panacea en cuanto a sueldos puesto que el 95% de sus médicos son autónomos y cobran entre 7 y 15 euros por consulta.

Sin embargo, se autorregulan en función de lo que demanda el mercado y cobran por el trabajo que realizan. Es decir, que si tienen que continuar por la tarde lo hacen. Aunque también la Conselleria de Sanidad está potenciando el autoconcierto, es decir, pagar horas extras a equipos quirúrgicos para que operen por las tardes fuera de su horario, que este año contará con 25 millones de euros frente a los 16 millones del 2022.

El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwartz, afirma que la repercusión que puede tener el que los médicos decidan irse a la privada al 100% depende del servicio, la especialidad y el lugar de donde proceda. En el caso, por ejemplo, "si el servicio de Urología de un hospital comarcal está formado por tres o cuatro médicos y un par decide irse ese servicio se hunde. No parecen muchos pero el efecto que puede tener en el sistema es muy lesivo. No todos los hospitales pueden soportar ausencias de ese calibre y hemos visto ejemplos en algunos servicios donde la gente se les va. En Urgencias de Torrevieja la gente entraba y se iba, y el servicio tuvo muchas dificultades para encontrar médico".

Por otro lado, Schwartz, que recuerda que el Colegio representa a profesionales tanto de la pública como de la privada, señala que muchos médicos MIR eligen la privada en especialidades como Dermatología, Cirugía Plástica o Cardiología, donde hay potencial "y están en su derecho".

Médicos en activo

La provincia de Alicante cuenta con unos 7.700 médicos en activo, entre sanidad pública y privada. Centenares compatibilizan trabajos en ambas pero el goteo de los que se van a hospitales privados exclusivamente empieza a ser importante desde el punto de vista cualitativo. "Hay médicos pero no para lo que la Administración ofrece. No los encuentran", afirma el médico de Familia Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico.

Una situación que se agravará con el envejecimiento de las actuales plantillas. En los próximos cinco años empezarán la jubilación cerca de 1.700 profesionales nacidos entre los años 1957 y 1977. El 22% de los especialistas de hospitales y centros de salud tienen más de 60 años y más de la mitad sobrepasan los 50.

Las guardias

Según Pedrera, la fuga de la sanidad pública a la privada se produce sobre todo por condiciones de sobrecarga laboral. En algunos hospitales los médicos se ven obligados a realizar siete u ocho guardias mensuales. En este sentido, recuerda que tres urólogos del Hospital de la Marina Baixa se marcharon en bloque ya que estaban ellos solos para cubrir todas las guardias.

Lo habitual es que se realicen tres guardias in situ al mes, y seis localizadas, es decir, el médico acude cuando le llaman, pero en ocasiones, apunta el Sindicato Médico, han llegado a realizar quince.

"La gente se va. Seguramente en una clínica privada les ofrecen también más dinero pero fundamentalmente lo que les empuja a irse es la sobrecarga laboral y se van más los que trabajan en hospitales pequeños y de la periferia".

Una hora de guardia se paga a 24 euros brutos lo que puede suponer unos 500 euros el día completo trabajando, pero Hacienda se lleva gran parte de esta cantidad.

En la fuga influye la edad. Los especialistas por encima de 50 años ya no aguantan tantas guardias. Este es el motivo, afirma Pedrera, de la marcha de anestesistas del Hospital de Elda y de médicos de especialidades quirúrgicas de centros hospitalarios en los que hay plantillas estructurales pequeñas, donde las bajas y vacaciones obligan a realizar muchas guardias, además con una gran responsabilidad.

Anestesistas

Fuentes colegiales abundan en que médicos y especialistas no solo se pasan de la pública a la privada; sino que se están marchando a comunidades vecinas como Murcia, "con mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional". Esto está provocando "mucha carencia de cirujanos y anestesistas", profesión en la que ya hay vacantes en la pública. Es decir, especialidades hospitalarias porque en Atención Primaria la privada tiene menos relevancia y ofrece básicamente atención de Urgencias.

En este sentido, el presidente del Foro de Médicos de Atención Primaria, Federico Segura, señala que este trasvase en Atención Primaria es debido fundamentalmente a las malas condiciones laborales y retributivas. "Es la cruda realidad".

"El gran problema de algunas especialidades es que tiene gente con muchos años y no pueden hacer guardias. Las plantillas están envejecidas. Hay pocos y se van, verdaderamente es un problema". Lo que enlaza con que buena parte de la plantilla de médicos tiene ya una edad. Desde el Colegio de Médicos creen que la administración debe incentivar las guardias para que los médicos joven no se vayan.

"La privada no paga mucho pero es como una fábrica y médicos y enfermeras tienen otros incentivos. Hay más horas de trabajo para más trabajadores sanitarios y eso provoca una fuga sobre todo por el maltrato al profesional en la pública y por las mayores opciones que encuentra en la privada".

Más espacio en las privadas

El caso es que hay pacientes a los que Sanidad les da a elegir hasta quince hospitales privados para operarse. Se están proyectando nuevas clínicas a las afueras de las grandes ciudades.

Además varios de los hospitales existentes están ampliando sus instalaciones.

En Alicante una conocida clínica privada está construyendo un edificio nuevo de consultas externas y quirófanos de cura para poder liberar espacio y operar más, con una UCI y una unidad de despertar nueva, lo que permitirá ampliar el área quirúrgica.

"La privada crece no solo arquitectónicamente, sino en la carga de trabajo y en profesionales. Está sacando los anestesistas de la pública, a la que crea un problema, pues ahora la mayoría de hospitales públicos tienen déficit y bastantes plazas sin cubrir", recalcan desde la sede colegial.

Esta fuente afirma que si al profesional no se le motiva ni trata de forma adecuada se va y los médicos de la pública se encuentran con que en las clínicas privadas hay cada vez más trabajo, en lo que influye el Plan de Choque que la Conselleria de Sanidad ha rescatado para reducir las abultadas listas de espera quirúrgicas en los hospitales públicos.

Desde este mes, los pacientes de la Sanidad pública no tendrán que esperar dos meses para pedir cirugía en la privada después de que el Consell haya decidido modificar el decreto que abre la posibilidad de escoger cualquier centro colaborador de la red pública desde el primer día a quienes tengan que intervenirse de las patologías que arrastran más demora, que corresponden a Oftalmología y Traumatología. Entre ambas acaparan más de la mitad de las intervenciones previstas.

Al paciente con este perfil se le ofrecerá de forma inmediata esta opción, para que pueda ser intervenido, si lo considera, en una clínica privada colaboradora del programa.

Con este fin, para 2023 Sanidad ha incrementado el presupuesto destinado a las intervenciones en centros colaboradores hasta los 22 millones, frente a 15 millones de euros de 2022. El presidente del Colegio de Médicos reconoce que cada vez se utiliza más la medicina privada y que el Consell está aumentando los flujos a la misma, básicamente para solucionar los problemas a los pacientes. No obstante, considera que se perjudica a Atención Primaria e incrementa el trabajo porque las recetas de las personas atendidas en el Plan de Choque van al médico de Familia.

"Estamos viendo que cada vez hay más conciertos y es una tendencia a analizar si realmente se está produciendo un cambio. Estos anuncios están promocionando más la asistencia privada y hay un efecto llamada", afirma el presidente colegial.

La provincia utiliza especialmente el Plan de Choque pues acapara el envío de pacientes a la privada en la Comunidad Valenciana. La mitad del gasto en intervenciones quirúrgicas para aliviar la saturación de la Sanidad pública en los nueve primeros meses del año 2022 fue en clínicas alicantinas.