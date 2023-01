El sábado por la tarde y una grúa municipal se lleva un coche mal aparcado en la calle Castaños. El vehículo se encuentra en un espacio reservado para la Concejalía de Acción Social, pese a que no se encuentra abierta. El aparcamiento en cuestión, señalado con líneas amarillas y una señal que prohíbe el estacionamiento a vehículos que no pertenezcan a dicha área, no solo está restringido en el horario de actuación de la institución sino también en fines de semana, festivos e incluso por las noches. El desconcierto es total, en especial para los hosteleros, quienes no entienden por qué se retiró un aparcamiento de motocicletas para reservar ese aparcamiento ni por qué esas plazas no están abiertas al público cuando la Concejalía está cerrada, como sucede en otros espacios similares.

Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), se muestra indignado con la situación: "Hay un tanto por ciento de trabajadores de la hostelería que se desplaza al centro en moto elevado, y las plazas se están reduciendo cada vez más. La Concejalía de Acción Social se había reservado tres plazas de aparcamiento, pero cambiaron la señal la semana pasada y ahora tienen cuatro. Es impresionante", comenta. Alicante pierde 228 plazas de aparcamiento para motos en un año A preguntas de este medio, el Ayuntamiento de Alicante no ha respondido sobre el uso de ese aparcamiento restringido ni sobre el motivo por el cual el horario no está restringido al huso de oficina, como sucede en los espacio reservados para otras concejalías. El presidente de Alroa añade que es "incomprensible" que las señales sean permanentes "los 365 días del año y las 24 horas" y que no lo entiende: "Lejos de limitar el horario de estacionamiento lo que han hecho es coger una plaza más y mantener el horario de las 24 horas incluso los fines de semana. Puedo pensar mal, pero no quiero hacerlo. Si vas por las tardes te encuentras con el espacio vacío", comenta. Esa es la situación también en un festivo, con la Concejalía cerrada. Cabe señalar que las plazas no son para personas con movilidad reducida, sino para el personal que forma parte de Acción Social. Multas a coches que no son de la Concejalía La Concejalía de Acción Social se encuentra ubicada en la avenida de la Constitución, y su horario de atención es desde las 9.00 horas hasta las 14.00, de lunes a viernes. "Hace dos fines de semana, en un sábado por la tarde, la gente aparcó y la grúa se llevó hasta 12 vehículos. Venían, veían que había un espacio un sábado por la tarde, aparcaban y venía la grúa. Espectacular. Un sábado por la tarde, como se comprenderá, en la Concejalía no trabaja ni el tato", lamenta Galdeano. El presidente de la asociación hostelera considera que es "un poco ofensivo para la ciudadanía en general" y "para los trabajadores que vienen en turnos de tarde" que el espacio se encuentre reservado para personas que no trabajan. Galdeano añade que el aparcamiento lo utilizan vehículos privados de personas que acuden a trabajar a Acción Social, no los vehículos del Ayuntamiento con los distintivos oficiales, que en algunos casos aparcan de manera ilegal al estar el espacio restringido lleno de vehículos privados: "Me parece escandaloso, tanto por lo limitado del número de plazas de aparcamiento de motos en el centro como por la extensión del horario", subraya el presidente de Alroa. Menos plazas de aparcamiento para motos en Alicante La ciudad de Alicante ha perdido 228 plazas de aparcamiento en un año. Según los datos oficiales del Ayuntamiento de Alicante, la ciudad ha perdido plazas exclusivas para las motocicletas en el último año, al pasar de 4.602 a 4.374 plazas para motocicletas, lo que supone la peor cifra al menos en los últimos cinco años. Sin ser un vehículo verde, sí que se trata de un vehículo más sostenible para el medio ambiente. Sin embargo, en plena transformación urbana para avanzar hacia una ciudad más amable, las motocicletas están perdiendo espacio propio en las calles de Alicante, tal y como lamentan los habituales de las dos ruedas motorizadas. Además, las motos son ahora susceptibles de ser sancionadas por aparcar en la zona azul, con multas de hasta 60 euros, según confirman personas sancionadas recientemente, pese a que es una práctica totalmente extendida en la ciudad. El presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante lamenta esta tendencia porque señala que los trabajadores de la hostelería acostumbran a desplazarse en moto, en especial aquellos que trabajan en la zona centro y que realizan turnos de tarde o de noche, donde se encuentran las plazas reservadas para la Concejalía de Acción Social. En otros espacios, como el de la calle Jersualén, con aparcamientos reservados para la Concejalía de Participación Ciudadana, las plazas están reservadas pero solo de lunes a viernes y hasta las 16.00 horas: "Es el horario en el que están trabajando y luego hay aparcamiento libre. Muy bien, es como debe de ser", apunta Galdeano, quien añade que le parece "una caradura" haber ampliado además el espacio reservado para tres coches a cuatro. "¿Qué concejalía tiene cuatro plazas de aparcamiento reservadas? Ninguna", lamenta Galdeano, quien subraya que los trabajadores de la hostelería habitúan a desplazarse en moto, por lo que reclama más espacios reservados para estos vehículos como el que se encontraba antes en la calle Castaños.