¿Cómo valora la temporada turística? El sector habla de que todavía no se puede hablar de recuperación pero también admite que los resultados se han dado en un año de 9 meses.

Fue un año complejo porque no hemos podido competir los doce meses con todas nuestras fuerzas, dado que comenzamos con los coletazos de la sexta ola del covid. Encadenamos ese momento con el estallido de la guerra y la eclosión de la inflación, costes energéticos, etc, que han golpeado a nuestros mercados emisores. Si las clases medias y trabajadoras sufren económicamente, nuestros destinos se resienten. La gente necesita renta disponible para viajar y ejercer su derecho al ocio. Pero me gustaría destacar algunas primeras conclusiones relevantes para mi equipo sobre el 22.

¿Cuáles?

En primer lugar, la fidelidad de la demanda y de los mercados hacia la Comunidad Valenciana y la Costa Blanca. La fortaleza de nuestro sector y del producto que generamos. Hemos vuelto, por citar dos ejemplos, con la mayor red de destinos turísticos inteligentes del país y como la comunidad con más servicios turísticos con certificados de calidad en España. Hemos hecho unos cuantos deberes con el sector en este tiempo. La noticia más destacada para mí es que el turismo, como necesidad humana, es una pulsión imparable con un futuro esperanzador, a pesar de todos los golpes que hemos ido encajando. Y otro dato irrefutable para mí es que nuestras empresas turísticas son lo mejor que tenemos: caen y se levantan, comprenden como nadie el mundo cambiante, se adaptan, innovan, crean belleza constantemente. Su inconformismo me fascina.

Y el año arranca con Fitur ya sin ningún tipo de restricciones. ¿Qué se debe trasladar a los mercados?

Profesionalidad, credibilidad sin sobreactuaciones. Siempre lo digo. Con Fitur ni empieza ni acaba nada. Nuestro plan operativo de marketing ya habrá comenzado cuando Fitur abra sus puertas y después nos aguardan todavía unas 200 acciones de promoción nacionales e internacionales, eventos especializados, por producto, online, ofline.... No es menos cierto que Fitur tiene ese punto de mostrar credenciales. Tenemos más peticiones de empresas que nunca y eso, para nosotros, es lo que cuenta. Quiero una feria de producto, de empresas que muestren su innovación y ganas de comerse el mundo, mesas de trabajo con citas agendadas y generando negocio. La propia arquitectura del stand con nosotros está volcada al coworking. Estaremos también en Fitur cine, Lgtbi y en el mundo "tech", además de contar con la presencia destacada del ocio y los festivales. La parte institucional responde más a una realidad paralela de la que no haré más comentario. También entiendo que muchos responsables públicos quieran mostrar su apoyo al sector. El resumen es que volvemos con un producto intacto e incluso mejorado.

La Costa Blanca no ha recuperado aún entre el 10% y el 15% del turismo inglés tras la pandemia. ¿Se ha perdido para siempre?

No se ha perdido, en absoluto. Incluso pienso que alcanzaremos nuevos “targets” vinculados a productos emergentes. Los británicos adoran la Costa Blanca y debemos cuidar sobremanera este mercado. Las circunstancias económicas que antes citaba afectan, la competencia existe y también juega. Tenemos más de 70.000 residentes británicos viviendo en la provincia que constituyen un puente humano de prescripción permanente. Nuestro estilo de vida es un enorme reclamo. Benidorm es una fábrica de emociones. Ahora bien, no podemos dormirnos ni conformarnos. Nadie regala nada. Volverán todos y más si somos inconformistas, laboriosos y humildes para pelear sin tregua por nuestro sector.

¿Estamos preparados para el turista hiperconectado de 2023?

Lo vamos intentando cada día. Lo cierto es que llegar puntuales a una cita con el futuro turista es nuestro reto. El mundo ya es así. Desde nuestro departamento de Inteligencia Turística le dedicamos mucho interés a esta faceta del viajero. Antes, durante y después del viaje, el turista toma decisiones desde su smartphone. Siempre he pensado que este sector debe ser punta de lanza de la cuarta revolución industrial, la de la inteligencia artificial, la internet de las cosas, el "big data", los algoritmos predictivos. Ya funcionamos así.

¿Y cómo lo hacemos?

Monitorizando mercados, indicadores relevantes, creando algoritmos, etc. Estamos ya inmersos en el sistema de Inteligencia Turística propio y hemos firmado la ubicación en Benidorm de la Plataforma de Inteligencia de Destinos a nivel España. Tenemos modelos de playas inteligentes, espacios naturales inteligentes, festivales inteligentes. Pero nunca olvidemos que existe una inteligencia previa y moralmente superior a la que proporciona la tecnología: la inteligencia emocional, la hospitalidad mediterránea, el toque de locura que brindan los llamados ángulos ciegos que la toma de datos no ve y que solo la sensibilidad humana advierte. Lo más importante es la piel y que la ciudad turística esté conscientemente diseñada para que la felicidad desembarque en la vida de los demás. La ciudad sentimentalmente bien construida sabe acoger, no detesta al turista ni al forastero. Sería como exiliar a Kavafis. Un suicidio. Sin humanos bombeando afecto y tolerancia no hay industria turística.

¿Es sostenible que el Consell vaya a salvar de nuevo el turismo del Imserso en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo se siente tras dos años en que el Gobierno central no haya admitido ningún cambio?

Ha sido una decisión profundamente meditada de la mano del sector. Habíamos intentado por todos los medios que el ministerio responsable reaccionara, que tuviera la bondad de sentarse con el sector y los actores afectados para reinventar un programa que muere de inanición. Pretender mantenerlo sobre las pérdidas del sector turístico es inaceptable. En nuestra decisión, que aguantaremos durante 2023 (ya hemos pagado 2022). No le escondo que pretendíamos señalar un camino, mandar un mensaje a quien corresponda de que esto no puede seguir así. Se han conseguido mantener 150.000 plazas como oferta y que 3.000 personas no vayan al paro. En el último consejo sectorial de España de diciembre lo recordé. Seguiremos esperando y reclamando señales de cambio. Personalmente siento que, a nuestros incontables retos, debemos añadir el de hacer pedagogía permanente. Decepciona bastante tener que demostrar siempre que este sector no solo es clave, sino el futuro. Sé que existe una narrativa económica que desprecia el turismo, pero se equivocan.

Un año, 2023 que acabará con la entrada en vigor de la tasa turística: ¿Cómo nos afectará? ¿Sigue en su mente dejarlo o creee que al final el impuesto se volatilizar y le evitará el mal trago?

En esta legislatura no se aplicará la tasa y no puedo dar cuenta ni debo del futuro. Con todo, ha sido un error de oportunidad que nunca aplaudiré. No creo que se aplique nunca sin el acuerdo de todo el sector. Además, se ha aprobado sin el informe de nadie, sin concertarla con el sector ni con los municipios turísticos. Está diseñada para que solo la paguen el 33% de los legales y escape todo el intrusismo y las segundas residencias, cuyo patrón de supuestas externalidades negativas es igual o mayor que los turistas que pernoctan legalmente. En cualquier caso, y por más decepcionante que haya sido, no estamos dispuestos a que ese episodio eclipse el significado de este sector y todo lo que hemos hecho juntos. Mi opinión y deseo es que nadie debería aplicarla. El turismo es una bendición, no un hecho punible. Además, escuchen bien, ya aporta casi 4.000 millones en recaudación fiscal solo en la CV. Pero, como he dicho mil veces, lo que decida el parlamento merece todo mi respeto. Faltaría más.

¿Cómo se puede solucionar el tema de la infrafinanciación de los municipios turísticos?

Hemos dado pasos con el nuevo Estatuto del Municipio Turístico y la puesta en marcha del Fondo de Cooperación del Municipio Turístico. Hemos creado la arquitectura de gobernanza de todo ello y dotado con fondos que nadie esperaba. Hacemos muchas cosas con los municipios, muchas. La gobernanza colaborativa es nuestra divisa, igual que con el sector. A veces pienso que somos como tramoyistas para que el ecosistema turístico crezca. Me agrada este modelo coral. Pero el gobierno central debería modificar la ley de Haciendas locales y asumir de una vez la gran disfunción.

¿El Bono Viaje se queda para siempre?

Por mí, encantando. Es un modelo de desestacionalización muy interesante. Creo que es el resultado de una gran voluntad compartida con el sector. Para este año ya tenemos más de 200.000 personas inscritas. Esto es una gran noticia, pero lo más importante es que más de 1.000 empresas familiares y de todo tipo (alojamientos, servicios, turismo activo, rutas culturales, enogastronómicas) se benefician. Me gusta el modelo porque ayudas y subvencionas para que la gente trabaje. El retorno económico, social y en términos de autoestima entre valencianos es enorme.

El día 25 de diciembre miles de residentes extranjeros celebraron en la playa de La Zenia la Navidad con barbacoa y baño incluido. ¿El sol y la playa están obsoletos?

El sol y la playa nunca pasarán porque son valores ganadores, supremos. Lo son porque conectan con la búsqueda de la felicidad humana, con un imaginario ligado a la libertad, el bienestar, el hedonismo y la calidad de vida. ¿Quién no tiene una conexión emocional con una playa?. Somos la esencia del Mediterráneo. En rigor debemos hablar de sol y playa plus porque la cantidad de oferta complementaria y de productos que giran en torno al litoral o muy cerca del mismo, es inconmensurable. Esa es la gran ventaja competitiva de nuestra Comunitat, la complementariedad. También le digo que debemos permanecer atentos y activos frente al cambio climático. Los Next Generation nos ayudarán. Pocas bromas. Programar el final de la dependencia patológica del petróleo y descarbonizar los destinos es nuestro mayor reto. Lo es por convicción propia y porque una demanda creciente nos lo exigirá para escogernos. La buena noticia es que, junto al sector, aceptamos y abrazamos este reto. Como dice el gran Toni Mayor, el turismo vive en una reconversión industrial permanente.