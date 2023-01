Más demanda y una oferta limitada en algunos barrios. El precio de las plazas de garaje se ha incrementado un 10% en la provincia de Alicante en los últimos años. Encontrar un aparcamiento privado adecuado al vehículo que se tiene casi es misión imposible en algunas zonas de las grandes ciudades, sobre todo, las más céntricas donde los edificios no tienen parkings o, además, se están eliminando las plazas para dejar paso a las zonas peatonales. Pero, ¿cuál es el precio medio de un garaje? ¿Es una buena inversión?

Solo hacer una búsqueda rápida en internet es encontrar varias webs que ofrecen plazas de garaje en venta. En Alicante capital, por ejemplo, los precios oscilan desde los 7.000 euros en las zonas más alejadas del centro hasta los 35.000 en una calle céntrica. Pero no solo la ubicación importa, sino también el tamaño de la plaza de garaje o si, aunque sea de un parking privado, está cubierta o al aire libre. En el primer caso, para coches grandes, el precio puede subir hasta los 45.000 euros, según las fuentes consultadas. Así, en calles como Campos Vasallo o la avenida Maisonave, los precios no bajan de 20.000 euros (25.000 euros en el primer caso).

Más en el centro, una plaza de 14 metros cuadrados se puede comprar por 30.000 euros. Los importes van reduciéndose según se alejan a otros barrios: una plaza por 8.500 euros en el barrio de Florida-Babel para un coche grande; 8.000 euros en Vistahermosa; 10.000 en Campoamor-Altozano; 12.500 en Pla-Carolinas; o 16.000 euros en la zona de San Blas-Castillo, son algunos ejemplos. Así, en el Cabo de las Huertas se pueden encontrar plazas medianas desde 16.000 a 18.000 euros; el mismo precio en la playa de San Juan.

Los precios no varían mucho en otras ciudades de la provincia. En Elche, los precios en zonas céntricas están entre los 15 y los 30.000 euros por 13 metros cuadrados. Los más económicos suelen ser en pedanías y zonas de expansión donde no hay problemas muy latentes de aparcamiento. En otras zonas pueden encontrarse por entre 6.000 y 8.000 euros. En Benidorm, el coste de adquirir una plaza es algo más caro. Así, en zonas muy céntricas como El Mercat se venden por entre 20.000 y 30.000 euros; un poco más alejadas, en áreas como la calle Invierno o Santa Cristina, o incluso en Ametlla de Mar (Rincón de Loix) están entre los 21.000 y 29.000 euros. En primera línea de Poniente y Levante se elevan hasta los 35.000 euros, precios que se pueden encontrar también en las grandes avenidas como Europa.

Fuentes consultadas por este diario dedicadas al sector apuntaron a que los precios han subido en los dos últimos años y ya lo hacían los anteriores. Pero la subida "no es tan significativa como las de las viviendas". Porque ese 10% al que apuntan de media en importes como 10.000 euros es mucho menor que cuando se adquiere un inmueble.

El presidente de la Agrupación de Agencias Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal), Julián de la Peña, indicó que "ha subido el precio pero igual que otro producto" como las viviendas y que además se nota más en algunas zonas que en otras; sobre todo en "las que tienen una demanda muy alta". "Sí estamos en una época que se están vendiendo plazas de parking. Todos los meses, nosotros vendemos", explicó a este diario la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante (Coafa), María del Mar Rodríguez.

"Los precios han subido porque no hay mucha disponibilidad de plazas y están muy demandadas" María del Mar Rodríguez - Presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante (Coafa)

"Movimiento de venta sí hay", asegura y también que "los precios han subido". Entre las razones está que "no hay mucha disponibilidad de plazas y están muy demandadas", añadió Rodríguez. El mercado se mueve. Así lo indicó Marifé Esteso, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante (API) quien apuntó que "se quiere comprar más garajes, sobre todo por la falta de aparcamientos". Y fue clara: "Si hay más demanda, suben los precios". Así recalcó lo mismo: el precio depende de la zona donde se busque o se quiera comprar.

"En el centro de Alicante la gente busca con muchas ganas", indicó María del Mar Rodríguez. Entre otras cuestiones porque "muchos edificios de 40 años o más carecen de aparcamientos" y hay que "buscarlo fuera, en otras fincas". Porque lo grande que sea el aparcamiento es importante para que quepa un vehículo. "Los edificios antiguos del centro que cuentan con plazas de garaje, muchas veces no tienen maniobrabilidad o son pequeñas, hechas para coches de antes. Ahora son más grandes", indicó De la Peña.

"El mercado nos dice que se quiere comprar más garajes, sobre todo por la falta de aparcamientos" Marifé Esteso - Presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante (API)

Como resultado a toda esa demanda, la construcción de edificios solo de aparcamientos. En el centro de Alicante se puede encontrar alguno a modo de parking público donde dejar el coche por horas. En Benidorm, además de estos, donde también se pueden adquirir plazas de garaje en propiedad, se han construido algunos solo para particulares. Por ejemplo, uno en pleno centro, en la calle Ondulada, para paliar la falta de plazas de aparcamientos de muchos edificios colindantes; u otro en Colonia Madrid, donde muchas viviendas tampoco tienen parking.

"Es rentable" porque "aunque en las ciudades se promocione el transporte alternativo, siempre hay quien se desplaza en coche", indicó Rodríguez. Pero además, muchas viviendas de nueva construcción en las zonas más céntricas apuestan por incluir en los inmuebles aparcamientos aunque antes esa misma finca que se derriba no lo tuviera. Todo si la ley lo permite: "Algunas veces no se permite por cuestiones como la amplitud de la fachada", indicó Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante (Provia).

Y añadió que "es muy raro que no se hagan garajes porque sino la venta de la vivienda no es viable a veces". Sí recalcó que en la viviendas nuevas en zonas de desarrollo de las ciudades sí se incluye "porque si no es difícil que se pueda vender". Y que además se añaden aspectos como las instalaciones para coches eléctricos desde el primer momento: "Cada vez el sector está más concienciado con la sostenibilidad y se contempla desde el principio".

Alquilar una plaza

El mercado se mueve entre aquellos que quieren vivir en zonas céntricas o, incluso, entre los que acuden a trabajar cada día y ven como es casi misión imposible aparcar en la calle. En estos casos, la opción es dejar el coche todos los días en un parking, algo que tiene un coste mensual elevado en algunos casos; estar pendientes de pagar cada dos horas la zona azul si es posible, algo que también es dinero a final de mes; o armarse de paciencia para encontrar un hueco. Así que muchos optan por comprar o alquilar una plaza de garaje para despreocuparse cada día. Y otros además lo ven como una inversión.

"El precio depende del barrio, de la escasez de aparcamientos que tenga o incluso de si hay delincuencia o no" Julián de la Peña - Presidente de la Agrupación de Agencias Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal),

En cuanto al alquiler, la presidenta de Coafa indicó que "tira mucho y se mueve también" sobre todo entre la gente que vive en los centros de las ciudades. "Hay muchos pisos vacíos y, si tienen plazas de garaje, son fáciles de alquilar", añadió. Los alquileres "son una locura. Se alquila muy rápido todo lo que haya", indicó el presidente de Inmoadal. En cuanto al precio, explicó que "depende del barrio, de la escasez de aparcamientos que tenga o incluso de si hay delincuencia o no". Aunque "hay quien prefiere pagar por una plaza privada aunque pueda aparcar en la calle". Según sus datos, los precios pueden ir desde los 100-120 euros en el centro hasta los 50 euros en zonas más alejadas.

De la Peña indicó que, además, "cuanto más se amplíen las zonas peatonales, más se van a revalorizar las plazas de garaje". Pero, ¿se compran casas que no tengan garaje? Él mismo apuntó que "hoy por hoy es complicado vender una vivienda sin plaza", aunque hay gente que sí las adquiere, sobre todo en los centros urbanos. Así recalcó que, por ejemplo, en las urbanizaciones y viviendas de nueva construcción, prácticamente todos los vecinos cuentan con su plaza de garaje.

"Si hay unos ahorros en el banco y piensas que con el tiempo puede valer menos, si lo inviertes en un garaje puede ser un activo para el futuro" Jesualdo Ros - Secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia)

¿Es rentable comprar una plaza de garaje como inversión? Aunque algunos expertos apuntan a que sí, otros indican que hay que hacer números. Porque si un aparcamiento cuesta unos 45.000 euros, hay que sumarle los gastos por transmisión patrimonial así como de gestión. Si se alquila a una media de 100 euros, harían falta cerca de 30 años para amortizarla, según explicaron las mismas fuentes. A ello hay que sumar gastos como el IBI o la comunidad.

El secretario general de Provia explicó que sí se están dando casos de propietarios que lo adquieren como inversión y, más, en los últimos meses: "Si hay unos ahorros en el banco y piensas que con el tiempo puede valer menos, si lo inviertes en un garaje puede ser un activo para el futuro". Tener un garaje en propiedad casi es un lujo en las zonas más céntricas de la ciudades. Y es ya un requisito indispensable cuando se busca comprar una vivienda; puede no tener piscina o trastero, pero lo de no poder aparcar el coche bajo techo cambia la opinión sobre una casa a muchos compradores.