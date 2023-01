Agricultores y empresarios de Alicante y Murcia cierran estos días los últimos flecos de la que esperan sea una gran concentración el próximo miércoles frente a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica para denunciar la “ruina” que se avecina para el sector agroalimentario del sureste español si siguen adelante las medidas decididas por el Gobierno, que pasan por dos aspectos clave: el recorte del trasvase Tajo-Segura por el aumento del caudal ecológico y la sustitución del agua por caudal desalado, que tras haber caducado el decreto de sequía tiene ahora mismo un precio inasumible para los regantes (1,3 euros/m3). Lo peor es que el Ministerio ha perdido su credibilidad ante los regantes, y pese a los anuncios de esta semana de que va a aprobarse una “subvención puente” a la compra del agua desalada hasta 2027, cuando se supone que el precio será asequible por la incorporación de la energía fotovoltaica, los regantes insisten en que la única solución de continuidad es no tocar el Tajo-Segura. De momento, hasta Madrid llegarán autobuses con regantes apoyados por 50 camiones en los que se transportan los productos hortofrutícolas.

El Consell, que hasta ahora ha despreciado las concentraciones de los regantes como el gato al agua, tiene pensado enviar algún representantes: candidatos la consellera de Agricultura, Isaura Navarro y el secretario autonómico Roger Llanes. ¿Ximo Puig? Hasta ahora siempre han sostenido desde Presidencia que el jefe del Consell no participa en estas movilizaciones callejeras. Al tiempo porque Puig ha estado esta semana más beligerante que nunca y ha logrado, incluso, la atención mediática nacional tras desvelar INFORMACION el pasado lunes el descomunal aumento del precio de agua desalada.

Tras tres años de contínuos desencuentros por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de subir el caudal ecológico del río Tajo, lo que reducirá a la mitad el agua que llega a la cuenca del Segura autobautizada como “huerta de Europa” -doscientas mil hectáreas-, en Murcia, Alicante y Almería el Ministerio para la Transición Ecológica está a punto de certificar la hoja de ruta para reducir el Tajo-Segura para riego y la sustitución del agua por desalada en el mar.

El problema, que debiera ser técnico, se ha metido, de lleno, en la batalla política, sobre todo cuando en la Comunidad Valenciana, territorio presidido por el barón socialista Ximo Puig, hay elecciones este año. Pero más allá de las guerras políticas, el futuro del trasvase Tajo-Segura, el más antiguo de España con 43 años de vigencia depende directamente del cambio climático y la necesidad de velar por la biodiversidad, que chocan con el trasfondo económico.

Nadie duda que el río está contaminado, ni los agricultores que reciben el agua pero el debate se centra en determinar las causas: no circula la suficiente agua en su cauce o este recibe millones de litros de agua contaminada desde uno de sus afluentes, el madrileño Jarama, donde vierte sus aguas residuales Madrid. Agua que dejará de llegar a Alicante, Murcia y Almería y deberá sustituirse por desalada construyendo más plantas desaladoras, poco sostenibles y muy caras al funcionar, de momento, mediante energía eléctrica. El Gobierno ha anunciado 600 millones para abaratar el agua desalada incorporando la energía fotovoltaica y 900 millones para mejorar el tratamiento de las aguas residuales de Madrid. ¿Será suficiente?

El recorte del trasvase Tajo-Segura tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez no solo van a forzar, según el Sindicato Central de Regantes, el abandono de 27.000 hectáreas de cultivos rentables en la provincia de Alicante y el despido de seis mil trabajadores, sino que provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros correspondientes a los créditos en los que están embarcados los agricultores que planificaron sus inversiones en base a un agua que no llegará. Balsas, instalaciones de riego por goteo, semilleros, invernaderos, maquinaria, naves… y hasta el préstamo de aquel o aquella que tiene abierto un bar para dar de comer a los jornaleros agrícolas, apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura.

Una deuda millonaria a la que se suman los 18 millones de euros del “tasazo” (mantenimiento de los canales pase a que el agua no pase y que también pagan los ayuntamientos) y el porcentaje que abonan por el agua para obras en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Desde 1979, los regantes de Alicante y Murcia llegan pagados 500 millones de euros. Aporte que ahora también se va a reducir, obviamente, al venir menos agua. Los regantes pagan unos 15 millones de euros al año. Hasta 1998, la recaudación iba directamente al Estado pero a partir de aquel año el dinero se lo reparten la autonomías cedentes del agua para sufragar, precisamente, obras hidráulicas en sus territorio. Es decir: se paga por el agua y además una compensación ambiental.

En riesgo, por lo tanto, y según los técnicos, el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo nacional (106.000 puestos de trabajo). Los técnicos que asesoran a los regantes insisten en la fuerte factura energética que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del Tajo (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora. El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante.

La infraestructura del trasvase se planteó hace 43 años para dotar con 421 hectómetros cúbicos al levante español, incluyendo abastecimiento de la población y regadíos. Este volumen se estableció en base a las necesidades medidas de población y hectáreas de cultivo. Ninguno de estos parámetros ha variado significativamente en este tiempo. Sin embargo, nunca ha llegado ese volumen de agua, y la media en estos años no supera el 50% de los volúmenes totales. Los meses en que los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía no cumplen con el volumen de almacenamiento fijado en las reglas de explotación para cada mes no se trasvasa nada. Ya existen unas reglas definidas y ajustadas a las necesidades.