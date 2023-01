Después del roscón y los regalos de los Reyes Magos llega, como cada enero, las esperadas rebajas de invierno. El primer fin de semana con descuentos y con todas las tiendas abiertas de 2023 ha sido un éxito y, a pesar de la inflación y la subida de precios, los alicantinos y alicantinas han acudido a las tiendas desde primera hora de la mañana tanto del sábado como del domingo.

Han sido muchos los hogares que han decidido aprovechar los precios reducidos y le han dado una oportunidad a las rebajas antes de afrontar la cuesta de enero. Otros también han querido acercarse a las tiendas para cambiar esos despistes que hayan podido tener sus majestades de oriente.

"Hemos venido a cambiar algunas tallas que no estaban muy acertadas y a ver si de paso encontramos algún descuento que nos llame la atención, nunca se sabe en rebajas", asegura una mujer que se encontraba de compras con sus hijas. "Ellas han venido a ver chaquetas y pantalones, una ha tenido más suerte que la otra, llevamos una hora por aquí y no hemos visto mucho descuento en chaquetas que mereciera la pena, en pantalones sí, pero había que buscar bien".

"Lo importante es venir con las ideas claras, nosotras estamos buscando unas zapatillas para la vuelta al cole y sobre todo chaquetas y prendas de abrigo, con el calor que ha hecho hemos preferido esperarnos a las rebajas a ver si veíamos algún descuento interesante", señalaba una mujer que se encontraba buscando descuentos en una zapatería.

Comercios llenos en la provincia

Este fin de semana de compras se suma a los buenos resultados con los que ha acabado la campaña navideña para el comercio en la provincia. Eso sí, a diferencia de los días anteriores ya no quedaba ni rastro de la decoración navideña en las tiendas y en los escaparates lo que más abunda son grandes letreros con descuentos de hasta el 60%.

La calle Maisonnave de Alicante era un buen ejemplo de esta situación. Desde primera hora de la mañana ha contado con una gran afluencia de ciudadanos atraídos por las rebajas que muchos comercios ya llevaban días anunciando. Una situación que también se está dando en los centros comerciales de la provincia durante toda la jornada.

"Nosotros vinimos el sábado y hemos repetido el domingo. Se nota la diferencia, sobre todo a primera hora. El segundo día siempre es más tranquilo aunque se podían encontrar buenos precios, yo ya voy estrenando un vestido que compré el primer día de rebajas", destaca una clienta.

Para los pequeños comerciantes de la provincia la percepción es que el gasto va a ser menor del que se esperaba debido a la inflación que están soportando las familias. Ana Gosálvez, Secretaría General de FACPYME, ha asegurado que "estos primeros días los clientes siempre son más de ir a multinacionales pero luego cambia la tendencia y se empieza a notar más la venta de rebajas en el pequeño comercio".

Gosálvez ha indicado que "en estas rebajas nos enfrentamos a un consumidor más conservador a la hora de gastar ya que para decidirse necesita comparar más, aunque estamos notando que la gente ha vuelto al comercio local, al producto de proximidad y a apreciar el asesoramiento que da el pequeño comerciante".

"Aun así pensamos que el gasto ha sido más positivo si lo comparamos con los dos años anteriores. Es pronto para hacer valoraciones, pero se espera un consumo por cliente de entre 100 a 135€ por persona en el pequeño y mediano comercio por la confianza que generan entre los consumidores estos establecimientos", ha señalado la Secretaría General de FACPYME.

La ropa, lo más buscado

Ropa, zapatos, complementos o prendas de abrigo, menos vendidas este otoño debido al calor, suelen ser lo más buscado en este periodo, además de la tecnología o los productos de belleza.

Según las previsiones de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, los valencianos calculan destinar una media de 80 euros en la compra de productos rebajados, especialmente ropa, calzado y complementos.

"El buen tiempo que hemos tenido ha hecho que mucha prenda de invierno no se haya vendido y que mucha gente se haya esperado a que refresque para comprar con descuento abrigos y chaquetas", señala Trini Martínez, de la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche y una de las responsables de la mítica tienda Conchetta en la calle Corredora. "Se nota el movimiento en la calle por las rebajas. Además, también se han puesto bonos de parking gratuito, lo que ha incentivado que muchas personas se animen y vengan al centro a comprar", asegura Martínez.

"Nosotras hemos venido con las ideas claras y hemos encontrado algunos jerséis que nos hacían falta a buen precio. Si buscas bien puedes encontrar algunos al 50% o al 60%", indica una compradora que se ha acercado a las tiendas a primera hora. "Lo que más se echa en falta son rebajas en artículos más nuevos, cuesta mucho encontrar una chaqueta que haya salido hace poco y que tenga descuento. Lo dejan como nueva temporada y antes no era así".

Promociones que llaman la atención

En algunos casos, se ha acudido a las rebajas ya con alguna prenda en mente, pero en muchos otros las clientas buscaban una oportunidad. La mayoría suele ir con teniendo en cuenta un presupuesto, pero muchas veces con las devoluciones suelen encontrar alguna prenda o artículo rebajado que les llama la atención y no pueden resistirse a comprar.

"Hemos venido a dar una vuelta, a ver si veíamos algún 'chollito'. Él sí que ha encontrado una chaqueta rebajada, y a mí al final me ha llamado la atención una mochila que no estaba rebajada pero me la he comprado igual", aseguraba un hombre que ha acudido el domingo a las rebajas.

"Nosotras estamos aquí para ver si nos llevamos algo a buen precio. No tenemos nada en mente, solo encontrar buenos descuentos e irnos a casa con alguna prenda que tenga una buena rebaja. De momento no hemos tenido suerte, pero vamos a seguir buscando", indicaba una familia.

"Si buscas bien encuentras muchas cosas. Esta chaqueta me la he comprado con un 40% de descuento y la verdad es que se ha quedado muy buen precio. Como nos ha ido bien vamos a seguir buscando, que seguro que algo más podemos llevarnos a casa. Lo importante es buscar", han señalado finalmente unas amigas que han ido a pasar la mañana de rebajas.