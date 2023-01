La Comunidad Valenciana lidera las licitaciones resueltas del programa Next Generation, al concentrar un 25,5% de las realizadas en el conjunto de comunidades autónomas y entidades locales, situándose muy por encima de la segunda región en el ranking, que es Castilla la Mancha con el 11,4%, y de la tercera, Galicia con el 11,2%, según un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que analiza los últimos datos disponibles del programa referidos al mes de junio. El estudio evidencia que la Comunidad es además la región española más activa en la utilización de los fondos Next Generation a través de sus administraciones, con un 17% del total de autonomías y entidades locales.

Los fondos Next Generation convocados y ejecutados en el territorio autonómico valenciano representan una inversión de 260 euros por habitante, frente a los 257 euros per cápita de media del conjunto de comunidades. Asimismo, el programa supone una inversión del 1,26% del PIB regional frente al 1,1% de la media española, según han informado este domingo fuentes de la Generalitat. El director general de Coordinación de Diálogo Social, Juan Ángel Poyatos, señala que el Consell está "haciendo un esfuerzo para gestionar y canalizar estos recursos de la forma más eficiente posible, para que lleguen cuanto antes al tejido productivo, autónomos y empresas".

El responsable añade que se está facilitando que las empresas locales accedan a estos fondos, "al tiempo que incentivamos que empresas extranjeras se establezcan en nuestro territorio, con el objetivo de que contribuyan a crear aquí riqueza y empleo". Los fondos Next Generation constituyen una iniciativa de la Unión Europea para impulsar reformas e inversiones que reparen los daños provocados por la crisis del covid-19 y contribuyan a construir un crecimiento económico futuro más sostenible. El Gobierno ha canalizado estos fondos hacia las comunidades autónomas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El análisis revela que el total de recursos convocados y a ejecutar en la Comunidad por los tres niveles de administración (estatal, autonómica y local) alcanzan hasta la fecha los 1.314 millones. Es la tercera autonomía que más fondos ha ejecutado, tras Castilla La Mancha y Cantabria, en concreto 1.007 millones de los 2.680 asignados, cifra que supone el 37,6% y que se sitúa 10 puntos por encima de la media nacional.

De las licitaciones ejecutadas por el sector público estatal en el territorio valenciano gran parte de las mismas corresponden al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). En el caso de las licitaciones de la Generalitat, es la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el departamento que más importe ha convocado con 229,9 millones, cifra que supone el 56% del total.

Respecto a las subvenciones convocadas con cargo a los fondos Next Generation por el sector público autonómico del conjunto del país, el 12,7% es gestionado por la Generalitat, lo que supone un volumen de 598 millones. Tanto en relación al PIB como a la población, estas subvenciones convocadas superan la media española, ya que suponen el 0,57% del PIB regional frente al 0,46% registrado como media por el conjunto de autonomías, y 118 euros de subvención per cápita, frente a los 106 euros por habitante de media nacional. Las convocatorias de subvenciones del Consell con cargo a fondos Next Generation se han doblado en seis meses, hasta alcanzar el pasado mes de junio los 598 millones.