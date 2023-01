Con el inicio del nuevo año, el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha incorporado a su equipo a un profesional como jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación, José Amorós Arañó. “Agradecemos al doctor Amorós su vocación de servicio público y le acogemos con los brazos abiertos para potenciar entre todos el mejor servicio a los ciudadanos, a los que nos debemos”, indica la gerente del Departamento de Salud Alicante Sant Joan d’Alacant, Beatriz Massa.

Nacido en Alcoy, Amorós posee una dilatada experiencia y ha ejercido durante tres décadas como anestesista en diferentes hospitales del país, actividad que también ha compaginado con la docencia. Ha trabajado en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, durante 15 años. En las islas fue tutor de los MIR de Anestesiología y colaborador docente de la Facultad de Medicina. Posteriormente volvió a la península y, tras ejercer durante cinco años en el Hospital de Villajoyosa, su última actividad profesional ha sido en la privada, en la Clínica Vistahermosa de Alicante, durante tres lustros.

“Hay que potenciar la formación en Anestesiología para asegurar el futuro de la especialidad y la buena atención con calidad y seguridad a nuestros pacientes”, indica el doctor Amorós. En el Hospital de Sant Joan se incorpora al frente de un servicio integrado por casi 30 personas, entre adjuntos y residentes, y asegura que “mi proyecto de gestión es hacer sentir a todos los compañeros anestesiólogos que van a trabajar en un equipo y que se sientan respaldados por mí y por la dirección del centro”.

Un camino a la inversa en un momento en que gran parte de los anestesistas de los hospitales públicos de la provincia se marchan a la sanidad privada, que les ofrece mejores condiciones laborales. Cirujanos de especialidades quirúrgicas, sobre todo de Ortopedia y Traumatología, y de Oftalmología, que coinciden con las que tienen mayor lista de espera de pacientes para operarse en la Sanidad pública, junto a los anestesistas, encabezan la "fuga" de especialistas a clínicas privadas de la provincia de Alicante que se acentúa a raíz de la pandemia en busca de mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional.

La salida de médicos se debe a la falta de incentivos salariales y a la excesiva carga de trabajo que tienen en los hospitales públicos, que empiezan a sufrir una importante carencia de profesionales.

Los médicos y colectivos consultados afirman que "no hay" anestesistas tras esta fuga. En cuanto a los especialistas de servicios quirúrgicos, los movimientos se producen fundamentalmente en hospitales comarcales o de menor tamaño. Es el caso de Elda, Alcoy o bien Orihuela, entre otros, que están sobrecargados de trabajo con numerosas guardias y listas de espera abultadas. Asimismo hay facultativos de Atención Primaria que también se están marchando a las áreas de Urgencias de las clínicas privadas y a las mutuas.

Así lo confirman tanto facultativos a título particular como fuentes del colegio oficial y del Sindicato Médico, que ponen el acento en que esta tendencia no se había dado hasta ahora porque la Sanidad pública ofrecía tradicionalmente mejores condiciones salariales que la privada pero apuntan que desde la crisis sanitaria que colapsó el sistema público la situación se ha invertido no solo en lo económico, también en que ofrece más estabilidad laboral.