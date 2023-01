La culpa, de nuevo del Consell. La concejala de Acción Social, Julia Llopis, ha responsabilizado a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige el vicepresidente Héctor Illueca, de que el Ayuntamiento de Alicante haya tenido que devolver el 40% de las ayudas recibidas para facilitar el acceso a la vivienda a personas vulnerables.

"Ya expusimos a la conselleria las dificultades por las bases, con unos requisitos que no son para personas vulnerables", ha empezado explicando Llopis en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que el bipartito ha aprobado la minoración en 329.880 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alicante, en el marco del programa de ayudas a las personas víctimas de violencia de género, personas que han sufrido desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables a través de las entidades locales, correspondiente al Plan estatal 2018-2021, por importe de 821.878 euros.

La edil, en su intervención, ha explicado que el Ayuntamiento "hizo el esfuerzo" para tramitar 225 ayudas, lo que supuso un gasto de 491.998 euros. "Como teníamos hasta 821.878 euros, incluimos también el alojamiento alternativo, que no es competencia nuestra, con las viviendas tuteladas que gestionamos, el Centro de Acogida y también el proyecto de alojamiento experimental, dedicado especialmente a personas llegadas de Ucrania", ha proseguido la edil, quien ha añadido: "Entendíamos que eso también era alojamiento para personas vulnerables, pero la conselleria nos dijo que no, que no se incluía en las bases, por lo que hemos tenido que devolver parte de la subvención".

De cara a futuras convocatorias, la responsable municipal de Acción Social ha pedido más cintura al Consell para llegar a todas las personas sin recursos: "Esperemos que lo tengan en cuenta para otras convocatorias dirigidas a personas que están abandonadas".

Según el expediente oficial, la memoria técnica justificativa indica que el importe total que se ha comprometido en ayudas al alquiler ha sido de 491.998 euros, que han llegado a 151 titulares distintos a los que se les han tramitado 225 ayudas (alquiler y/o suministros), que suponen según el bipartito unos 400 beneficiarios totales.

Antes de las declaraciones públicas de la edil Llopis, desde Unidas Podemos, coalición que encabeza la Conselleria de Vivienda, han criticado al bipartito. "El boicot del gobierno de Barcala a las políticas de vivienda de Conselleria es más que evidente. El PP ha convertido a Alicante en la oposición al Botànic, aunque esto vaya en contra de los intereses de la ciudadanía alicantina y su derecho a una vivienda digna", ha señalado la edil Vanessa Romero, quien ha señalado que "Barcala debería de dar explicaciones de su nefasta gestión y de por qué en el momento de mayor crisis habitacional de los últimos años, se permite devolver más de 300.000 euros de la Conselleria de Vivienda de ayuda a la vivienda para personas vulnerables".

Desde la coalición morada han recordado que "mientras el bipartito rechaza inversiones en vivienda, la Ordenanza de la Vergüenza que persigue a los sintecho sigue multando a la población más vulnerable de Alicante".

Por su parte, la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, ha reprochado al alcalde, Luis Barcala, su "falta de capacidad de gestión al frente del Ayuntamiento y su dejadez con respecto a la atención a sectores vulnerables que, precisamente, tendría que ser una absoluta prioridad". “Resulta, cuanto menos, inquietante que la Generalitat Valenciana aporte 821.878 euros al Consistorio para facilitar vivienda a mujeres víctimas de violencia de género, a personas que hayan sufrido desahucios o a personas sin hogar y que, sin embargo, el regidor -según la proseguido la socialista- sea incapaz de gestionar esa subvención y acabe devolviendo 329.880,25 euros a la Administración autonómica. Es un insulto a todos los alicantinos y alicantinas, especialmente a los que tienen menos recursos. Es una vergüenza”, ha añadido Barceló en un comunicado.