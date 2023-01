La Generalitat negocia con la organización de la Ocean Race para que el puerto de Alicante acoja, al menos, dos ediciones más de la salida de la Vuelta al Mundo Vela, que este año parte este próximo domingo a partir de las 12 horas. Un evento que genera un impacto superior a los sesenta millones de euros en el PIB autonómico y que ha posibilitado una semana grande para el sector turístico de la ciudad en plena cuesta de enero. Una de las ediciones, la de 2027, ya está firmada. El Ocean Live Park atrae a centenares de personas y se ha convertido esta semana en un gran punto de encuentro diario. Este jueves está prevista la presencia del presidente de la Generalitat a partir de las 19 horas y su visita estará acompañada por un espectáculo de luz y sonido en el que van a participar 200 drones.

La comitiva oficial hará un recorrido por los distintos espacios del Ocean Live Park hasta llegar a la zona de los equipos, en el muelle 14. La jornada vespertina contará con animación callejera, música... Además el público podrá disfrutar de una popular chocolatada a partir de las 19:30 horas. , hasta las 20 horas en que dará comienzo el espectáculo de luces y sonido con drones, con doscientos aparatos.

A lo largo de toda la semana, con horario de 10:00 a 20:00h. el recinto del Ocean Live Park acoge distintos espacios diferenciados y una completa programación, como el dedicado al Gaming e eSports Alicante Digital Gaming, que es punto de encuentro de una intensa actividad con youtubers, influencers y gamers que muestran a lcómo competir en este universo de innovación y tecnología.

El evento es gratuito y cuenta con gran cantidad de torneos, premios, zonas freegaming, experiencias de realidad virtual y videojuegos marítimos, un área de Escape Room, videojuegos y charlas didácticas para padres y docentes, entre otras actividades preparadas para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los jugadores más exigentes.

La organización y celebración de un gran evento como es la Salida de la Vuelta al Mundo desde Alicante ha tenido un impacto económico, de proyección turística internacional y social de gran alcance hasta ahora. La edición de 2017-18 batió récords a todos los niveles, con más de 2,5 millones de aficionados a las escalas de la regata, lo que sitúa a The Ocean Race en el nivel más alto de los eventos deportivos internacionales, mientras se establecían nuevos registros tanto en la interacción con los aficionados como en la cobertura mediática. Además, millones de personas siguieron la acción a través de las distintas plataformas digitales, la televisión y las noticias, haciendo que la regata batiera récords en términos de cobertura internacional.

Estas cifras revelan la importancia de la Vuelta al Mundo a Vela en la Comunidad Valenciana. Tanto es así, que albergar la salida de la regata en 2017 en Alicante generó el equivalente a 1.270 puestos de trabajo y contribuyó 68,6 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat y si tomamos como referencia España, el impacto ascendería a 1.700 empleos y 96 millones de aportación al PIB, según los datos que maneja la Generalitat.

La regata tuvo un impacto fiscal en 2017 de 41 millones de euros, un dato relevante a la hora de valorar este evento. Pero en la última edición no solo fueron relevantes los datos económicos, sino también la promoción de valores tan imprescindibles para nuestra sociedad como el cuidado del medioambiente, la solidaridad y la participación.

Alicante ha acogido la salida de la Vuelta al Mundo en cuatro ediciones anteriores y volverá a ser, por quinta vez consecutiva, el origen del mayor desafío náutico del mundo. Nacida en 1973, The Ocean Race (TOR) está considerada como la regata oceánica con tripulación completa más dura. y además va acompañada de una historia humana con el poder emocional de amplificar las marcas que forman parte del evento y de impulsar la transformación empresarial. Así mismo, la organización ha realizado una apuesta firme por aumentar la presencia de mujeres en la vela de profesional, con el objetivo de alcanzar la paridad en 2030.

En esta edición recorrerá un total de nueve ciudades y siete etapas alrededor del planeta, con una dureza y exigencia que harán de esta competición una experiencia irresistible para deportistas de todo el mundo.

La primera etapa es un sprint de 1.900 millas náuticas desde Alicante a Cabo Verde, la primera vez que la regata se detiene en el archipiélago africano. Históricamente, la flota ha navegado cerca de las islas en su camino hacia el sur por el Atlántico. Mientras esté en Cabo Verde, The Ocean Race participará en su famosa Semana del Océano, que tiene un claro enfoque en temas de sostenibilidad locales e internacionales.

Tripulaciones

El Museo The Ocean Race acogió el lunes la presentación de los ocho regatistas españoles que van a competir en la presente edición de The Ocean Race, que están integrados en varias de las tripulaciones que navegan en las dos flotas participantes, los IMOCA y los VO65.

Támara Echegoyen (GUYOT environnement-Team Europe) es la única tripulante española que estará en la clase IMOCA, mientras que el resto de los navegantes españoles navegarán con los VO65: Pablo Arrarte, Willy Altadill y Antonio ‘Ñeti’ Cuervas-Mons (WindWhisper Racing Team), Roberto Bermúdez de Castro, Carlos ‘Chuny’ Bermúdez de Castro y Jaime Arbones (Viva México) y Simbad Quiroga (Team JAJO).

Támara repite experiencia después de haber competido en su primera The Ocean Race en la edición de 2017-18 a bordo del Mapfre, y ahora lo va a combinar con su campaña olímpica. “Soy muy afortunada por la posibilidad de estar en este proyecto, vengo a aprender en los barcos con foils y aprovechar al máximo. Quiero agradecer a mi compañera Paula Barceló por adaptar su calendario para que sigamos con nuestra campaña olímpica de cara a París 2024”.

Pablo Arrarte, reconocido unánimemente como uno de los mejores cañas del mundo en condiciones extremas, asume su primera experiencia como patrón liderando el WindWhisper después de ganar este domingo la regata in-port en la clase VO65 en aguas alicantinas . “Venir detrás de Iker y Xabi es un desafío enorme, esperamos disfrutarlo mucho con Willy (Altadill) y con Ñeti (Cuervas-Mons), es un placer compartir proyecto con ellos aunque nos hayamos incorporado a última hora”.

El veterano Jaime Arbones ha tenido el privilegio de haber competido en The Ocean Race bajo todas sus denominaciones: en la Whitbread 1993-94 con el Galicia Pescanova, en la Volvo Ocean Race 2008-09 con el Telefónica Negro y en la presente edición con el Viva México. “Soy un privilegiado por haber estado en las distintas ediciones, poder hacerlo ahora con Willy y con Carlos, hijos de compañeros míos en proyectos anteriores es un lujo, estoy encantado”.

Por motivos profesionales Chuny Bermúdez de Castro el navegante español con un palmarés más brillante en The Ocean Race no pudo asistir a la presentación y volverá a Alicante para la salida de la primera etapa este fin de semana. Ha participado en siete ediciones anteriores (2017-18, en el Team VESTAS 11th HOUR RACING, 2014-15, en el Abu Dhabi Ocean Racing Team, 2011-12, en el CAMPER Emirates Team New Zealand, 2008-09, en el Team Delta Lloyd, 2005-06, en el Brasil 1, 2001-02, en el Assa Abloy y 1993-94, en el Galicia 93 Pescanova) y es, junto a Joan Vila, el único español que la ha ganado: lo hizo en 2015 con el Abu Dhabi. En esta ocasión comparte tripulación en el Viva México con su hijo Carlos, que destaca la ilusión que le hace competir junto a su padre y Jaime Arbones. “Estoy muy emocionado, vengo a aprender de Jaime y de mi padre, desde muy pequeño he seguido su carrera y ahora estar aquí es un sueño”.

Willy Altadill afronta su tercera edición de la regata. “Tuve la suerte de estar en las dos ediciones anteriores con el MAPFRE, ahora solo pienso que me habría encantado nacer diez años antes para haber compartido más proyectos con estos compañeros”.

Por último, Simbad Quiroga, también abandera el legado de su padre, Quino, otro veterano de la regata. “Mi padre me contaba historias de la vuelta al mundo desde que yo era muy pequeño; él es mi referente y para mí estar aquí es un sueño”.

Carla Nebreda, directora de operaciones comerciales de The Ocean Race, destaca el enorme apoyo del público alicantino. “Han pasado casi 50.000 personas este fin de semana por el Ocean Live Park, lo que supone el récord absoluto de todas las ediciones”