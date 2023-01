La variante A de la gripe es la predominante entre los virus respiratorios que circulan con fuerza en la provincia de Alicante después de dos inviernos con menos casos de lo habitual por la protección que suponían las mascarillas y el distanciamiento social a causa del covid-19, al que se impone la infección gripal.

Aunque los médicos afirman que habrá que esperar un par de semanas para ver si el virus entra en fase de epidemia como consecuencia de las interacciones en Navidad, la provincia atraviesa un pico de infecciones respiratorias, con la curva en su punto máximo e índices que duplican la media estatal, y entre ellas es la gripe la más virulenta, con ingresos por esta enfermedad y aumento de la presión hospitalaria, que se está notando aunque aún no llega a ser preocupante en cuanto a espacio. Hace un año los casos de gripe multiplicaron por cuatro los del anterior, aún lejos de los datos prepandemia pero el actual, según todos los indicadores, se acercarán mucho más.

La gripe está suponiendo hasta un tercio de las hospitalizaciones respiratorias y de ellas un 70% por la variedad A. En cuanto al covid, expertos como el doctor José Tuells, profesor de la Universidad de Alicante, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, advierten de un déficit de conocimiento respecto a la realidad de esta enfermedad porque entiende que no se está haciendo la vigilancia epidemiológica adecuada ni seguimiento de los contactos ni se toman muestras para analizar las variantes en los casos que está habiendo y tampoco se investiga. El hecho de que no se den datos contrastados y de esta "falta de transparencia", afirma, influye en que los ciudadanos que se inocularon hasta la tercera dosis de la vacuna sean remisos a ponerse la cuarta.

"Sigue la enfermedad, sigue habiendo casos. El covid y la gripe están compitiendo", afirma el epidemiólogo. Ante lo que considera una deficitaria vigilancia epidemiológica, hablar de la llegada de nuevas variantes que pueden escapar a la protección de las vacuna como Kraken, procedente de Estados Unidos, o B. F. 7 es "pura especulación".

También es muy crítico con la falta de atención e investigación hacia las personas que sufren covid persistente.

En la última semana las infecciones respiratorias agudas se han situado en la Comunidad Valenciana en 1.202,2 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia de estas enfermedades sigue por encima de la media nacional, establecida en 800 casos; y es la provincia de Alicante la que está en peor situación, con la mayor parte del territorio con datos que duplican la media española. Sanidad reflejan que la mayor incidencia está en las áreas de Elche y Orihuela, en nivel rojo, con entre 1.763 y 3.765 casos por cada 100.000 habitantes; seguidas de cerca por Elda y l'Alcoià en nivel naranja con hasta 1.763 casos por cada 100.000 habitantes; y La Marina Baixa y Alta con registros en nivel amarillo de hasta 1.140 casos por cada 100.000 habitantes. Solo está en la media l'Alacantí.

Así se desprende del último boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) publicado por la Conselleria de Sanidad, un nuevo sistema de vigilancia centinela que hace un seguimiento de la evolución de la gripe, el coronavirus y el virus sincitial que genera la bronquiolitis en su análisis de la semana 52, la última del año 2022, del 26 diciembre al 1 de enero, con las muestras seleccionadas en los centros de salud de Atención Primaria y la vigilancia a nivel hospitalaria.

Este sistema tiene tres niveles: estatal, Comunidad Valenciana y el propio sistema de vigilancia que se desarrolla desde los servicios de Medicina Preventiva que monitorizan la evolución.

Coexistencia de tres virus

De los tres virus respiratorios que coexisten en este momento, según este indicador, el que sigue teniendo una mayor afección en la Comunidad Valenciana es el de la gripe, con 246,5 casos por 100.000 habitantes, con la variedad A en la práctica totalidad de casos detectados a partir de este sistema y la B de forma muy anecdótica. El covid-19 registra 221,2 casos y la incidencia del sincitial, que está detrás de la mayor parte de las bronquiolitis en niños, ha bajado hasta los 108,2 casos. Respecto a la positividad, el 20,5% de las pruebas analizadas de gripe dio positivo; el 18,4% de las pruebas de covid y el 9,0% de las muestras de virus sincitial estudiadas.

En cuanto a la vigilancia en hospitales, la incidencia de las infecciones respiratorias graves se sitúa en 21,7 por 100.000 habitantes, por encima de la media estatal, que se sitúa en el 19%.

En estos momentos, el perfil de paciente que necesita de ingreso en caso de gripe y SARS-CoV-2 se da sobre todo en población adulta, pluripatológica y con edad avanzada. "Es cierto que el perfil de gravedad es diferente, los pacientes prácticamente no requieren ingreso en UCI y la estancia no es tan prolongada como antes. Sin duda, las vacunas han ayudado mucho a controlar esta gravedad", señala Pablo Chico, adjunto del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Doctor Balmis de Alicante. Señala que, según los datos que se están recogiendo de forma sistemática, las vacunas son efectivas para prevenir la gripe grave, los casos de neumonía, hospitalización y muerte, de ahí que siga siendo "fundamental en grupos de riesgo", señala.

Los ingresos en edades pediátricas son sobre todo por el virus respiratorio sincitial aunque también hay casos de afectación en población adulta: seis de cada diez mayores de 70 años hospitalizados sufren síndromes respiratorios.

El doctor Chico apunta que, en función de la vigilancia de estos síndromes respiratorios, se detecta cierta desaceleración en el número de casos, "si bien es cierto que nos encontramos en el punto máximo de la curva. Las infecciones respiratorias graves constituyen en su conjunto uno de los motivos más frecuentes de ingreso en el momento actual".

También en el área de Salud de Elche-Hospital General el 31% de los ingresos por virus respiratorios, es decir, de casos graves que requieren hospitalización son de gripe A, frente al 25% de la semana anterior.

En el departamento de Sant Joan d'Alacant la mayor parte de los ingresos son fundamentalmente por esta variedad del virus influenza, señala el jefe de Neumología del hospital, Eusebi Chiner. "Está causando también bastantes ingresos en mediana edad, personas mayores y en forma de neumonías", señala el médico, con afectación asimismo a pacientes con insuficiencia cardiaca y enfermedad crónica.

El 30% de los ingresos en Neumología se debe a virus respiratorios, y de estas enfermedades víricas en un 80% son gripe A y un 10% de variedad B. "Afortunadamente no tienen mortalidad pero sí morbilidad, es decir, descompensa otras enfermedades respiratorias, sobre todo a pacientes con EPOC". Asimismo, aprecian un porcentaje no despreciable de ingresos pediátricos por virus respiratorio sincitial (bronquiolitis), también en personas mayores.

Pico epidémico

El pico epidémico de la gripe suele alcanzarse en diciembre y enero, algo de febrero, aunque este año hay casos desde el verano, según coinciden el doctor Chico del Hospital de Alicante y el doctor Juan Francisco Navarro, que dirige el servicio de Medicina Preventiva en el Hospital General de Elche y preside la Sociedad Valenciana de Preventiva y Salud Pública. Chico relaciona la desestacionalización de la gripe y la temprana aparición de casos con la falta de transmisión de los virus respiratorios durante los meses de pandemia en los que se habían establecido diversas medidas de prevención y control de infecciones como fue la distancia social y el uso generalizado de la mascarilla.

"Seguramente no hemos llegado aún al pico de la curva de la gripe estacional. Se espera para dentro de unas semanas, tras las interacciones de las fiestas de Navidad, sobre todo si se combina la vuelta a la escuela y al trabajo, a todas las aglomeraciones, con mal tiempo", señala por su parte Navarro.

El experto entiende que la actual incidencia puede ocasionar un cierto compromiso de los hospitales. "Podemos encontrar que empieza a haber, con la confluencia de los virus de la gripe, el covid y el respiratorio sincitial, una cierta ocupación hospitalaria aunque no está causando un grave perjuicio para retrasar la cita a otros pacientes o no poder hacer la actividad".

El representante de los preventivistas destaca cómo los datos pueden comprometer las urgencias hospitalarias, con un 21,5% de pacientes que llegan graves por estos virus y requieren hospitalización. "Estamos en espera a una o dos semanas a ver ese tributo que hay que pagar por las fiestas de Navidad, tanto en gripe como en covid".

Kraken

En cuanto al covid-19 y las nuevas variantes detectadas ya en España, como Kraken, procedente de Estados Unidos, el doctor Chico considera que lo más importante es continuar con la vigilancia constante de secuenciación de variantes. "Una actualización del ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) precisamente de ayer 9 de enero, nos indica que si bien es cierto que es una variante que está ya circulando en EEUU, actualmente no se dispone de información suficiente para evaluar cualquier cambio en la gravedad de la infección asociado a esta variante".

No obstante, admite que existe el riesgo de que esta variante pueda tener un efecto creciente en el número de casos de covid en la Unión Europea y en otros países del espacio económico europeo, pero "no prevén que sea en el próximo mes, ya que la variante actualmente está presente en niveles muy bajos. En cualquier caso, debemos recordar que la medida más importante en el momento actual para prevenir el covid grave continua siendo la vacunación con las nuevas vacunas bivalentes de ARNm de las que disponemos en el momento actual".

Predominio en EE UU

Por su parte, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva señala que la Kraken supera el 50% de hallazgos en Estados Unidos, que ha coincidido con un alto aumento de casos de infección aunque no de gravedad. "Es cierto que si aumenta mucho la incidencia aumenta también el compromiso de los hospitales". Navarro afirma que las variantes que se están imponiendo son cada vez más contagiosas y un poco menos grave.

"No deja de ser una variante ómicron, por eso estamos vacunándonos con vacuna de ómicron, la bivalente, en principio no habría demasiado motivo de inquietud. Están aguantando muy bien las vacunas y con esta última inyección (dosis de recuerdo) probablemente tengamos para mucho tiempo de inmunidad. Hay muchos anticuerpos y sigue resistiendo muy bien la incidencia a épocas como la Navidad, que se tenía como bastante terrible, de hecho la gripe está brincando por encima del covid", concluye.

Respecto a B.F. 7, el médico señala que no deja de ser también variante de ómicron que se ha ido registrando en Europa pero que al extenderse en China y tener bastante contagiosidad en "un país donde no hay inmunidad y pocos vacunados, y las vacunas son muy malas en cuanto a protección de ómicron es un desastre lo que está pasando. Pero nada de eso es homologable a la situación en Europa y en España. A ver si no pasa de ser un mes difícil este de enero para las enfermedades respiratorias agudas".