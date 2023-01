Siete personas han fallecido a causa del covid-19 en la última semana en la provincia y seis en cada una de las anteriores a lo largo de mes de diciembre frente a las tres o cuatro víctimas mortales que predominaban en las actualizaciones de datos de la Conselleria de Sanidad en noviembre.

Un repunte de los decesos que corresponde a la recta final de año y comienzos del actual, y que corrobora los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la primera mitad de 2022, cuando un total de 611 alicantinos fallecieron debido al covid-19 lo que convierte al coronavirus en la quinta causa de muerte más común. Estos casos eran identificados, no sospechosos, por lo que la cifra aumentaría si se suma los casos sospechosos.

Los decesos por SARS-CoV-2 desde que empezó la pandemia son 3.910 en la provincia y más de 10.000 en toda la Comunidad. Sanidad notificó el jueves, en la última actualización de datos, 32 fallecimientos por coronavirus en las tres provincias. Se trata de 15 mujeres de entre 66 y 103 años, y 17 hombres de entre 57 y 90 años.

En cuanto a los contagios nuevos, los 530 del último recuento es la cifra más alta en tres meses, más del 60% de afectados tienen más de 60 años.

Expertos ponen en tela de juicio los datos de contagios. Entienden que son irreales porque al hacerse solo pruebas PCR a las personas hospitalizadas una mayoría de positivos serían de menores de 60 años que no trascienden al no practicárseles esos test ya que no suelen requerir de ingreso. Es decir, que no se estarían recogiendo bien los datos.

Estos profesionales consideran que a la tradicional opacidad de China respecto a la enfermedad se suma una falta de transparencia actual con los datos en España, así como una deficitaria recogida de muestras para conocer las variantes circulantes.

En la última notificación de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se daba cuenta de un total de 1.652 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la anterior actualización en toda la Comunidad Valenciana. Los nuevos casos por provincias eran 242 en Castellón (195.397 en total), 530 en Alicante (534.151 en total desde el inicio de la pandemia) y 880 en Valencia (851.068 en total).

Los hospitales valencianos tienen actualmente 335 personas ingresadas por el virus del SARS-CoV-2, 22 de ellas en la UCI: 45 en la provincia de Castellón, 2 en UCI; 97 en la provincia de Alicante, 9 de ellas en la UCI, y 193 en la provincia de Valencia, 11 en UCI. Los ingresados en la provincia han ido subiendo desde noviembre, en que había 73 a principios de mes y ahora 97. En UCI hace dos meses eran tan solo tres personas y ahora nueve

Entre los expertos en Salud Pública hay preocupación por el impacto mortal que el coronavirus sigue teniendo entre la población. El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, considera "muy elevado" que una sola enfermedad transmisible como es la infección por SARS-CoV-2 sea la quinta causa de mortalidad en la provincia de Alicante. El representante de los preventivistas pone el acento en que el coronavirus pudo además ser la primera causa en 2020, coincidiendo con la ola más mortífera, desbancando por ejemplo a los tumores y a las enfermedades cardiovasculares. Por ello, considera que el del covid-19 es "uno de los principales de los problemas de salud pública que tenemos".