Agricultores, jornaleros, empresarios, sindicatos, políticos de todos los partidos, salvo Podemos, de Alicante, Murcia y Almería -cerca de 7.000 personas según la Delegación del Gobierno y 15.000 de los organizadores- se han concentrado esta mañana a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica para exigir a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que de forma inmediata dé marcha atrás en el recorte del Tajo-Segura, personalizado en el aumento del caudal ecológico del río entre Bolarque y Aranjuez. Tras tres años de batalla del agua, el Gobierno no ha cedido un milímetro en su postura, amparado en que se ve obligado a buscar alternativas al suministro por el cambio climático que va a reducir las lluvias en los próximos 50 años, de sustituir el agua del trasvase por desalada.

Una opción que rechazan los regantes, sobre todo porque el precio es imposible. De entrada desde este enero, por ejemplo, al hora de riego con agua desalada de Torrevieja ha pasado de los 50 euros que costaba con la subvención vigente en 2022 a los 264 euros de este enero en la que el agua ha pasado a costar 1,3 euros el metro cúbico, un 80% más cara que en diciembre, cuando el agua se compraba a 0,45 euros/m³.

La concentración frente al Ministerio para la Transición Ecológica está siendo masiva con el lema claro de que “sin el agua del trasvase la huerta del Europa será un desierto y llenará de parados Alicante y Murcia”. Junto los regantes, encabezados por Lucas Jiménez y Javier Berenguer, presidente y vicepresidente del Sindicato Central de Tajo-Segura y, entre otros, Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, la presencia institucional es amplia. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha compartido pancarta con la vicepresidenta y alcaldesa de Albatera, Ana Serna, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el alcalde de Alicante, Luis Barcala y Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio. También se ha desaplazado a Madrid el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu. A la concentración, por parte del PP, se han sumado dos veteranos de la política nacional como Federico Trillo y Rafael Hernando.

La consellera de Agricultura, Isaura Navarro encabeza la delegación del Consell. Junto a ella Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura, y, entre otros, el alcalde de Elche, Carlos González y Joan Baldoví, la voz de Compromís en el Congreso.

Significativa, al margen del desembarco político, la revelación de Javier Andújar, de la comunidad de regantes de la Margen Derecha, que preside Pepe Andújar. “Como no nos den agua, tendremos una situación complicada en los próximos años. Nuestra comunidad de regantes renació cuando llegó el agua del trasvase en los años 80. Si ahora nos la quitan afectaría a 4.500 comuneros”.

Los anuncios del Ministerio para la subvención del agua desalada no convencen a los regantes, que solo ven cómo pagan ahora 264 euros por el uso una hora del agua de balsa de riego que llega de la desaladora de Torrevieja mientras que el mes pasado, cuando el Gobierno central mantenía las ayudas para pagar estos recursos, el precio era de 50 euros. “La gente tiene mucho miedo. No saben qué plantar ni si van a sacar beneficios”.

La manifestación, organizada bajo el lema "En el levante, sin trasvase, desierto y paro", protesta por "la muerte del sector agroalimentario del levante español" ante la decisión de incrementar el caudal ecológico del Tajo y, por consiguiente, reducir escalonadamente el agua para el trasvase al Segura.

Un centenar de autobuses y cientos de coches particulares han partido esta madrugada desde Alicante, Almería y Murcia para sumarse a la manifestación, con la que quieren quejarse de la decisión del Gobierno de hace unas semanas de aprobar los planes hidrológicos de cuenca, entre ellos el del Tajo.

Los regantes han argumentado que ese plan prevé un recorte paulatino de hasta el 40 % para el año 2027 del agua trasvasada del Tajo que llega al Segura, lo que ha reabierto la "guerra del agua" entre las comunidades receptoras, la valenciana, la murciana y parte de la andaluza, con la castellano-manchega.

Con pancartas desplegadas en las que se indica "Recorte trasvase = más paro" ; "más desalación más contaminación", "no al recorte del trasvase tajo-segura" o "adiós a la huerta de Europa" y bajo el lema "En el levante, sin agua, desierto y paro", los manifestantes (3.000 inicialmente según la Policía) protestan por el recorte del trasvase, algo que pondría contra las cuerdas al sector agrario, y "desestabilizaría el futuro de toda la sociedad del Levante".

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, reiteró este miércoles que esta planificación, a su juicio política, comenzó hace dos años cuando "tiró por tierra" un acuerdo previo. Ribera, a quien Jiménez ha definido como "la ministra de transición al secano", actuó, según ha recalcado, "de forma autoritaria" y "pese al voto a favor del Consejo Nacional del Agua".

A su juicio, la "prueba evidente del malestar" es que buena parte de sus "correligionarios" en el sureste español "están presentes" en la protesta, donde se han reunido hasta 7.000 regantes y agricultores, según las últimas estimaciones de la Delegación del Gobierno, y entre 11.000 y 15.000 según la organización.

"Hay consejeros autonómicos de Valencia, alcaldes de las tres provincias, es una manifestación de lo suyos también pidiendo a la ministra que abandone su actitud radical frente a la agricultura que se hace en el Levante, que es una de las más sostenibles de España y Europa", ha recalcado.

En cuanto a la situación actual, ha recordado que ya se han presentado alegaciones al Plan del Tajo y que se ha abierto el periodo de consultas del Consejo Nacional del Agua, pero "lo siguiente será la decisión política final", para la que han reclamado "que les escuchen".

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha manifestado que “hoy estamos exigiendo justicia ante una de las mayores gestas de insolidaridad que se pueden acometer”, al tiempo que ha lamentado la ausencia del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la protesta convocada por los regantes ante las puertas del Ministerio de Transición Ecológica.

“El PSOE ha abierto una guerra del agua y hoy estamos aquí defendiendo legítimamente el derecho, la razón, la solidaridad, el futuro de cientos de miles de familias y la supervivencia de más de 50 millones de árboles y de la huerta de Europa”, ha indicado Mazón al inicio de la movilización contra los recortes impulsados por el Gobierno de España, a la que también se han sumado la vicepresidenta y responsable provincial de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y los diputados del equipo de gobierno Miguel Ángel Sánchez, Javier Sendra, Alejandro Morant, María Gómez y Juan de Dios Navarro, así como Carolina Gracia y Joaquín Hernández, por el Grupo Socialista, entre otros.

"Después de los 22 recortes injustificados del Gobierno de Pedro Sánchez, este último hachazo es muy lamentable" Carlos Mazón - Presidente de la Diputación

Acompañando a regantes, agricultores, empresarios y alcaldes de la provincia, además de otros representantes de la Región de Murcia y de Andalucía, el presidente de la Diputación ha vuelto a criticar la falta de justificación científica y técnica en la decisión del Ministerio de incrementar los caudales ecológicos del Tajo. “Después de los 22 recortes injustificados del Gobierno de Pedro Sánchez, este último hachazo es muy lamentable porque no está documentado, ni acreditado por ningún informe y sólo responde a un prejuicio y a una decisión política”, ha apuntado el dirigente alicantino, quien ha rechazado, asimismo, “el uso masivo de la desalación” como alternativa “porque es contraria al medio ambiente y a la sostenibilidad”.

En este sentido, ha recordado que el Tajo aporta hasta siete trasvases, entre ellos a Portugal, “y el único que está en entredicho, por un capricho político del PSOE y por prejuicios, es el que viene a nuestra tierra”, por lo que ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de “hacer política de la mala, de la que no tiene ningún sentido”.

“El camino que está tomando la ministra Ribera y el presidente Sánchez, con poca fuerza por parte del resto del PSOE, nos está haciendo mucho daño y esperemos que no sea irreversible”, ha añadido Mazón, quien ha exigido al presidente socialista “una rectificación”.

Ante esta situación ha reclamado también “unidad” en la defensa de esta infraestructura y ha argumentado, al respecto, que la abstención de la Generalitat Valenciana en el Consejo Nacional del Agua en el que se votó el nuevo Plan del Tajo -que recoge el aumento del caudal ecológico- “nos ha venido muy mal porque nos quita fuerza en la reivindicación”. “Ahora me alegro de que, al menos con palabras, estén defendiendo el trasvase, pero eso hay que hacerlo todos los días”, ha añadido Mazón.

En este mismo punto, ha admitido “echar en falta la presencia del president Puig en esta concentración”. “Me hubiera gustado que hubiera venido personalmente en vez de mandar a un representante, porque lo importante era estar hoy aquí, porque más allá de las buenas palabras, lo importante son los hechos certeros, como hubiera sido votar en contra en el Consejo del Agua y haber estado hoy en esta concentración para dar una imagen de mayor unidad”, ha indicado el presidente de la Diputación.

Recordar que el Consell ha presentado alegaciones al Consejo de Estado reclamando que emita un informe desfavorable sobre el plan del Tajo por defectos que pueden determinar su nulidad de pleno derecho. En concreto, en relación a la disposición que se ha retirado y que, según a Generalitat, elimina la posibilidad de revisar a la baja el aumento del caudal ecológico en 2025. La Abogacía de la Generalitat acredita que, con la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica, “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”.

Por su parte, Asaja-Alicante ha vuelto a denunciar ante el Ministerio para la Transición Ecológica que sin agua del Tajo-Segura la agricultura firma su sentencia de muerte. Representantes del sector agrario, así como de la sociedad civil y empresarios de la provincia se han trasladado en masa esta mañana a Madrid para mostrar su más absoluta repulsa y rechazo a la modificación del plan hidrológico del Tajo que promueve Ribera, que prevé una nueva disminución de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura con el aumento progresivo de los caudales ecológicos durante los próximos 5 años. Una decisión tomada de forma unilateral, que carece de justificación técnica y que se ampara únicamente en un “capricho político” de la actual ministra, Teresa Ribera, para la que el sector en bloque pide su dimisión, según denuncia José Vicente Andreu, presidente de Asaja.

Consell: "hay que respetar lo acordado"

El Consell , por su parte. ha reclamado en Madrid revocar la decisión unilateral del Gobierno central sobre el trasvase Tajo-Segura, en lo que se refiere al aumento de los caudales ecológicos y "sin respetar lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua".

La consellera de Agricultura, Isaura Navarro, ha destacado que "había un acuerdo basado en la sostenibilidad de los ríos y en el impulso a la actividad productiva y económica del sector agrícola" y que "el Gobierno de España no puede romper el acuerdo de forma unilateral, esquivando lo que las comunidades autónomas votamos en el órgano consultivo".

La consellera ha explicado que "hemos venido a Madrid para reclamar que no se nos desprecie y no se traicione los intereses de los valencianos". "No olviden que somos la nevera agroalimentaria de Europa", ha añadido.

"El Gobierno de España no puede romper el acuerdo de forma unilateral, esquivando lo que las comunidades autónomas" Isaura Navarro - Consellera de Agricultura

Navarro ha subrayado, por otro lado, que uno de los problemas relacionados con el caudal ecológico es la falta de depuración de los afluentes del río Tajo, quien ha recordado que "no tenemos que pagar injustamente la dejadez del Gobierno de Madrid que no depura sus aguas y continúa contaminando los ríos".

"La Generalitat ha hecho los deberes con inversiones para la depuración y desalinización de aguas, y lo que se tiene que hacer es ejecutar muchísima inversión en Madrid para que sus negligencias y actitudes de desprotección no las paguen la economía y la agricultura valencianas", ha asegurado.

Isaura Navarro mantendrá una reunión en la tarde un reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la sede del Ministerio de Transición Ecológica. En el encuentro, la consellera de Agricultura reiterará la posición del Consell y las reivindicaciones de las comunidades de regantes en relación al trasvase Tajo-Segura.