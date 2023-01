La Conselleria de Sanidad ha dejado un retén de personal en el Centro de Coordinación de Urgencias (CICU) de Alicante por unas horas en la jornada en que se procede a la desconexión del servicio para su centralización desde Valencia, según informan fuentes sindicales. Un proceso que se realiza con la resignación y desolación de sindicatos y trabajadores que han luchado hasta última hora para mantener la coordinación del servicio en la provincia.

También existe cierto malestar por una circular interna de la dirección del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana enviada desde Valencia en la que se pide al personal de SAMU y CICU que las diferencias de opinión que puedan aparecer entre el personal del CICU y los asistenciales en el periodo de adaptación de esta reestructuración sean comunicadas a la dirección para intentar darle solución y pautas de actuación que mejoren el funcionamiento del servicio. Asimismo, se informa de que se trabaja en un nuevo procedimiento que establecerá pautas homogéneas de funcionamiento; y que es el médico coordinador el que moviliza recursos en función de la disponibilidad de los mismos.

Los sindicatos critican la opacidad absoluta en este proceso y el personal está preocupado por las consecuencias que esta centralización de las Emergencias en València puede tener en el servicio a la población. Esta medida ya se trató de implantar hace unos años aunque se dio marcha atrás y es muy cuestionada por el personal sanitario que atiende las emergencias en los vehículos que pasarán a depender de Valencia, es decir, ambulancias SAMU, el Soporte Vital Básico o el Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

Principalmente, los trabajadores de Alicante consideran que esta descentralización acarreará una pérdida de rendimiento de estas unidades y, sobre todo, un peor tiempo de respuesta en actuaciones en las que los minutos son vitales para salvar la vida de un herido en accidente, de un infartado o de una persona que sufre un atragantamiento.

Sanidad, en cambio, afirma que en absoluto se producirá una merma en la calidad del servicio, más bien lo contrario: incluso una respuesta más rápida de las ambulancias ya que cuando entren las llamadas se enviarán los vehículos más cercanos a la emergencia.

Médicos y enfermeros no están en absoluto de acuerdo, como demuestran, en su opinión, las pruebas que se han hecho en los últimos días desde la central del 112 en L'Eliana. En este sentido, un facultativo que prefiere no identificarse explica que en estos ensayos "notamos que se enlentece la movilización de recursos y para nosotros es vital el tiempo en Emergencias, es algo de velocidad y rapidez. Va a suponer una pérdida de eficacia y es ir para atrás porque si pudiéramos desmenuzaríamos la gestión por zonas. Cuando hay un accidente grave con muchas víctimas no debe gestionarse desde un sitio muy alejado, nos interesan los pacientes y los que estamos a pie de calle vemos que es ir para atrás".

Este pasado lunes se celebró una protesta a las puertas del Hospital General de Alicante, donde tiene su sede el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la provincia de Alicante (CICU), para clamar contra el desmantelamiento de este servicio, convocada por el PP.