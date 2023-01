Cuesta cruzarse con viandantes por la prolongación de la Vía Parque hacia Playa de San Juan, por las avenidas Deportista Alejandra Quereda y Caja de Ahorros. En esa zona de la ciudad, donde en un futuro sin fecha habrá cientos de viviendas, entre las que se proyectan en el PAU 3 y las que se prevé construir en el entorno de la Albufereta, ahora apenas hay residentes. Se trata de una vía de paso, que al margen de miles de vehículos a diario para conectar la playa con el centro urbano, transitan usuarios de patinetes, ciclistas y algún deportista, que aprovecha la avenida para andar o correr.

En ese escenario, el Ayuntamiento de Alicante ha decidido instalar decenas de bancos, localizados principalmente en un lateral. Tal es la acumulación de asientos, que algunos están separados por apenas un puñado de metros. La mayoría, eso sí, están siempre vacíos. Cuesta ver algún banco ocupado, tal y como explican vecinos de la zona, que todavía se preguntan a qué se debe esa acumulación de bancos en una zona de escasa convivencia vecinal. "No entendemos a qué viene esto. Es muy llamativo porque están casi siempre vacíos. No entiendo que se inunde de bancos uno de los sitios menos paseados de la ciudad”, explica Gloria, una vecina de la Albufereta, que pasa por la zona, aunque en su caso en coche: "Siempre miro para ver si se usan, y no, muy poco". Desde el Ayuntamiento, pese a las preguntas de este diario, no han explicado las razones que les han llevado a colocar una treintena de bancos en una distancia.

No es la única vecina incrédula. "Parece un insulto pasar por este lugar solitario y ver tantos bancos vacíos muertos de risa mientras que en calles, plazas y jardines del barrio faltan bancos o no se reponen los que se estropean”, añade Arturo López, residente en el entorno de Miriam Blasco, quien lamenta que se "actúe de espaldas a las necesidades reales de los vecinos bajo intereses que no se acaban de comprender bien”.

Esa instalación de nuevos bancos también se ha extendido en la continuación de la avenida, en sentido Playa de San Juan, aunque en esos tramos ya es más frecuente el tránsito de personas, al haber mayor acumulación de locales comerciales.

La proliferación de bancos en un vial tan de paso como es la prolongación de la Vía Parque contrasta con las quejas de vecinos de barrios de Alicante por la falta de bancos en calles y parques. Hace unos meses, el gobierno municipal anunció que iba a instalar más de 850 bancos en la ciudad para mejorar las infraestructuras públicas de los paseos, calles y parques de la ciudad. La inversión que dijo que superaría los 387.269 euros se incluía dentro del Plan de Renovación y Ampliación del Mobiliario con la licitación de un nuevo contrato que se ha aprobado en junta de Gobierno para el suministro e instalación de elementos de mobiliario urbano y ejecución de los trabajos.

El Consistorio informó que durante 2022 se cambiaron unos 300 bancos, por lo que en total se superarían el millar de nuevas unidades. "Son mejoras para dotar a las infraestructuras de mayor calidad en nuestros espacios públicos y la inversión de nuevo mobiliario creando entornos más habitables, accesibles y que generan un beneficio social para favorecer su uso y disfrute", señalaron desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Ese proyecto buscaba, entre otros objetivos, sustituir bancos de un modelo ("romántico") que no dejaba de provocar dolores de cabeza a los técnicos municipales por su difícil mantenimiento. Los bancos a retirar estaban situados en casi setenta calles de la ciudad, aunque la mayoría se localizan en la avenida de las Naciones (hasta 138), seguido de Juan Sanchis Candela (83) e Historiador Vicente Ramos (44). También se cambiará una cantidad significativa, alrededor de una treintena, en calles como Doctor Recasens, Avellaneda y Músico Tomás Aldeguer.