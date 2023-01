A cinco meses de elecciones, Vox se estrena con su primera enmienda a la totalidad, y sin enmiendas parciales, a un presupuesto impulsado por el bipartito de Alicante, de PP y Ciudadanos, alegando que el documento "hacen seguidismo de la izquierda". La formación ultra rechaza de raíz el anteproyecto aprobado por la Junta de Gobierno por recoger proyectos clave para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, que en la práctica supondrá darle más espacio al peatón a costas del vehículo privado.

Hasta ahora, Vox no ha bloqueado la aprobación de ninguno de los anteriores tres presupuestos del bipartito de Alicante. Ahora, a las puertas de las elecciones, la posición es otra: "Obviamente no vamos a facilitar la aprobación de un presupuesto que hemos enmendado a la totalidad por una decisión tan importante y tan grave como es la modificación radical en el día a día de los alicantinos como es el Alicante Central de Partido Popular y Ciudadanos", señala el portavoz de Vox, Mario Ortolá, para quien los Presupuesto van "en contra de los intereses de vecinos, comerciantes y hosteleros.

Sobre la zona de bajas emisiones, el principal motivo de Vox para rechazar el Presupuesto del bipartito, Ortolá afirma que el compromiso de su partido "contra 'Alicante Central' es absoluto". "La Zona de Bajas Emisiones que pretende implantar el equipo de gobierno es la decisión política más grave a la que se van a enfrentar los alicantinos en las últimas décadas y, a pesar de preguntárselo durante meses en diversos plenos, desde el gobierno municipal se han negado -según continúa- a dar una contestación acerca de porqué no se ha informado a los alicantinos sobre sus consecuencias ni porqué se ha diseñado una zona de bajas emisiones que prácticamente cubre el 70% del núcleo urbano de Alicante".

Según Vox, "la falta de transparencia con este proyecto es una prueba clara de que saben que será algo negativo para la ciudad y que les puede venir mal de cara a las elecciones de mayo y por ello han olvidado reunirse con el pequeño comercio y la hostelería". Para la formación ultra, tras y como han defendido en sesiones plenarias de este mandato, ""dejar libre de restricciones al tráfico a los grandes centros comerciales supondrá la ruina para los autónomos y pequeños empresarios que residen en la zona restringida”.

Para Ortolá, el bipartito de Barcala defiende "el mismo modelo que la izquierda radical". "Pretenden que las familias que no se pueden permitir el lujo de comprarse un coche eléctrico por 40.000 euros lleven a sus hijos al colegio, a sus mayores al médico o vayan a trabajar en patinete o bicicleta, incluyendo en el presupuesto una subvención para la adquisición de estos dos medios de transporte favoritos por los progres", agrega Ortolá, quien añade que "la Zona de Bajas Emisiones es una medida de la Agenda 2030 que solo beneficia a las grandes multinacionales y que generará grandes desigualdades económicas entre los ciudadanos".

Y sin rebajas fiscales

Por otro lado, Vox también lamenta que no existan "rebajas fiscales que ayuden a las familias alicantinas a hacer frente a la subida de precios generalizada". "Mientras el Partido Popular en el Congreso pedía la eliminación de la plusvalía aquí, en Alicante, llevaba a pleno su blindaje, propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez, frente a la Sentencia del Tribunal Constitucional que lo tumbaba de facto", explica Ortolá, quien sostiene que "es un impuesto que los ayuntamientos cobran a sus vecinos si quieren y aquí lo vamos a seguir sufriendo por la falta de coherencia entre el PP de un sitio y de otro y que terminan pagando, literalmente, los alicantinos".

El PP y Ciudadanos "no han tenido reparo alguno en unirse al PSOE, Podemos y Compromís para salvar -según Ortolá- el impuesto de plusvalía como no han tenido reparo en hacer lo mismo para tumbar la propuesta de Vox de cobrar el mínimo legal del impuesto de circulación mientras los alicantinos han estado pagando la gasolina a más de dos euros el litro y que hoy siguen pagándola a precio de oro". Desde Vox defendemos lo mismo en toda España y estamos en la defensa del sentido común y no en el poner trabas al día a día de los alicantinos. El Ayuntamiento de Alicante está para facilitar, no para imponer graves medidas por oscuros deseos de otros”.