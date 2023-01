La próxima edición de The Ocean Race -que saldrá de nuevo del puerto de Alicante- ya tiene fecha. Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, ha confirmado este sábado que la próxima edición de la vuelta al mundo tendrá lugar durante los meses de invierno de 2026-27, aunque la fecha exacta aún no ha sido establecida.

Además, tras el éxito de la primera edición de The Ocean Race Europe -una versión más corta de la regata en torno al continente europeo- el pasado verano, este evento celebrará su segunda edición a finales del verano de 2025. Dos regatas, la vuelta al mundo y su versión europea, que continuarán en ciclos de cuatro años. La Generalitat negocia con la Ocean Race que Alicante acoja la salida de la Vuelta al Mundo hasta 2031 Para Brisius "este es un momento importante y emocionante" ya que "estamos en la víspera de una histórica Vuelta al Mundo que sale este domingo" la primera bajo la denominación "The Ocean Race", la 14ª edición de la regata que "llega cuando celebramos nuestro 50º aniversario”. El presidente afirma que “desde la Whitbread Round the World Race en 1973, pasando por los 20 años de Volvo Ocean Race, hasta donde estamos hoy como The Ocean Race, la regata ha experimentado muchos cambios” pero considera que "los principales valores permanecen: The Ocean Race es la prueba por equipos más dura del mundo del deporte y vamos a desarrollar cada vez más acciones para proteger la salud del océano, reconocer sus derechos inherentes y escuchar su voz. Esto nunca cambiará”, ha afirmado Brisius. Próximas ediciones “Con estos valores en mente, es importante que le demos la certeza necesaria a todas nuestras partes implicadas, patrocinadores, equipos y aficionados sobre el futuro de la regata" ha aseverado el presidente de The Ocean Race. De cara al futuro, ha confirmado que "The Ocean Race Europe se celebrará en el tercer trimestre de 2025 y las próximas dos ediciones de The Ocean Race alrededor del mundo tendrán lugar en 2026-27 y 2030-31, y ya estamos iniciando las conversaciones con las ciudades de escala y otros patrocinadores”. La Ocean Race ha recibido ya la visita de 160.000 personas en el puerto de Alicante En lo que a los barcos se refiere, los IMOCA, que debutaron en The Ocean Race el pasado domingo, también competirán en The Ocean Race Europe en 2025 y The Ocean Race 2026-27. El galardonado programa de sostenibilidad "Racing with purpose" (Compitiendo con un Propósito), fundado en colaboración con 11th Hour Racing como patrocinador principal, continuará siendo un elemento fundamental de The Ocean Race en el futuro. Una cobertura internacional Desde la perspectiva mediática, la innovadora asociación entre The Ocean Race y Warner Bros Discovery para la producción televisiva del evento continuará hasta la edición 2026-27. Scott Young, vicepresidente sénior de contenido y producción de Warner Bros Discovery Sports Europe, se mostró "entusiasmado por emprender este singular desafío de producir la cobertura en el mar utilizando nuestra tecnología, experiencia en producción y capacidad de narración para brindarles a estos deportistas el reconocimiento que merecen en un escenario mundial”.