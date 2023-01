Sigue el intercambio de declaraciones entre los distintos agentes de la "guerra del agua" por la situación del trasvase Tajo-Segura.

En esta ocasión, ha sido el presidente del Generalitat, Ximo Puig, quien ha defendido el acueducto como algo "irrenunciable" para la Comunidad Valenciana, frente a la postura de Castilla-La Mancha, donde gobierna su compañero de partido Emiliano García-Page, y de la vicepresidenta Teresa Ribera, al frente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Puig, que se encontraba este sábado en una entrega de premios en Cullera, ha atendido a los medios de comunicación y ha realizado una defensa de la importancia del trasvase para los regantes de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad: "Nosotros lo que queremos es garantizar agua para siempre".

Un asunto que, para el presidente valenciano, "no puede ser un motivo permanente de confrontación". Por lo que -en una clara alusión a las posturas defendidas por sus compañeros de partido en Castilla-La Mancha y Madrid- defiende que "no se puede plantear es un enfrentamiento territorial ni un cambio disruptivo que no aproveche todos los recursos disponibles".

En este sentido, Puig recuerda que "el agua es una fuente de energía, de empleo y de vitalidad" por lo que resulta "absolutamente imprescindible para todos, desde un ciudadano hasta para las actividades económicas". La postura del líder del Consell es que "el mix sea claro y garantizable para todos los regantes" así como "aprovechar la desalación y la reutilización, buscando una fórmula de garantías".

Nada que no sea razonable

Por todo ello, aunque Puig afirma que "somos conscientes del cambio climático" mantiene que "no planteamos algo que no sea razonable" e insiste en que "hay que cumplir con un caudal ecológico, pero que sea el que de verdad se necesite para el río".

Para encontrar la solución definitiva al reparto del agua, el presidente aboga por buscar "el equilibro que cuente con la gestión medioambiental, la economía y los puestos de trabajo". Hay que buscar "el progreso y no retroceso", ha sentenciado Puig.