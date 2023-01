"Hemos ido como locos y hasta las narices de burocracia". Es el resumen que hace un profesor de instituto en la provincia, miembro del CSO, Consejo sindical obrero, sobre la novedad este curso de la primera evaluación en los cursos impares con el estreno de la Lomloe.

"Los profesores nos trasladan la decepción de que tanto papeleo no sirva para nada y de que la inspección tampoco valida las programaciones", abunda. Los docentes se han visto inmersos en "multitud" de informes que, como corroboran desde las direcciones de los institutos consultados en la provincia, "conllevan un trabajo ingente que no se refleja en las aulas". Produce la sensación de que un excesivo papeleo que "parece que solo sirva para que los políticos digan que se hacen cosas cuando no es real", critica Julián Jiménez.

Docentes

La nueva forma de evaluar lamentan que lleva consigo demasiada burocracia y "resta tiempo de la labor docente, que es para lo que estamos".

Desde el sindicato mayoritario, STEPV, quieren mantener a la vuelta de las vacaciones las protestas que convocaron los últimas semanas de clase del primer trimestre "contra la ingente burocracia absurda que deben realizar los equipos directivos y el profesorado, y que desvían la atención de la principal función que es la docencia”, como destaca Candela.

La programación anual les ha llevado de cabeza aunque se lograra aplazar un mes, y se suma a las quejas de los centros por la burocracia que a su vez se exige en aplicación de los nuevos currículos de la Lomloe.

Burocracia

La Conselleria de Educación, por boca del secretario autonómico Miguel Soler, adquirió en su día el compromiso de reducir el papeleo, "pero el compromiso que no se ha visto cumplido todavía. Por eso el sindicato continuará reclamando y movilizando al profesorado para que este compromiso se cumpla", advierten.

Desde los institutos añaden el "esfuerzo que ha hecho y continúa haciendo el profesorado por adaptarse a las exigencias de la Lomloe", porque entienden que son "muchas novedades con precipitación”, y que se debía haber esperado otro curso para que todo el profesorado estuviera formado.

Desde el Csif abundan que la formación facilitada desde la propia conselleria "solo ha llegado a una pequeña parte del personal, no se ajusta a los problemas concretos y reales y se limita a generalidades".

Evaluación

Las asambleas docentes convocadas por esta formación se han posicionado "en contra de la Lomloe, por las dudas que sigue generando la aplicación de los temarios en el sistema de evaluación del alumnado" este primer trimestre del curso recién concluido.

Los nuevos boletines ya no contemplan notas numéricas cuantitativas sino valoraciones desde el insuficiente al excelente, pasando por el suficiente, el notable y el sobresaliente, además de las cualitativas para desarrollar y poner en valor el talento y cualidades de cada alumno, para que las familias sepan el nivel y trayectoria de sus hijos.

No valoran tanto los conocimientos como las competencias y habilidades en el aprendizaje, la responsabilidad personal, la resolución creativa y el trabajo en equipo, y los profesores se quejan de que les ha generado cierta ansiedad porque apenas han contado con tiempo para preparalos, amén de la carga burocrática añadida. "Produce estrés y malestar", puntualiza Marc Candela desde el STEPV.

Para este sindicato los criterios de evaluación deben primar sobre el resto de papeleo "para garantizar los derechos del alumnado en la reclamación de las notas".

Educación

Desde Educación apuntan que tanto las instrucciones de inicio de curso, como cada uno de los nuevos curriculos, especifican la metodología de la nueva evaluación, y que se ha acompañado al profesorado organizando cursos desde el pasado mes de julio "que se continúan organizando sin parar".

Afirman que la formación incluye curriculos y apartados específicos sobre la nueva evaluación. "Nuestro compromiso para construir conjuntamente nuevas dinámicas de evaluación con nuestro profesorado, marcadas por ley, es firme", subrayan.

La nueva evaluación continua, valoran desde el departamento que dirige la consellera Raquel Tamarit, "asegura un mejor seguimiento del progreso de cada alumno y, como en todo proceso de cambio, los profesionales necesitan adaptarse, por eso ofrecemos asesoramiento en todo momento".