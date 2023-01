Enrique Pérez Penedo publicó su primera viñeta en 1972. En 2022 cumplió cinco décadas como humorista gráfico. En todo este tiempo ha trazado más de 200.000 ilustraciones con su particular visión del mundo que nos rodea, impregnando de humor no exento de crítica las páginas de INFORMACIÓN, el lienzo en el que ha dado rienda suelta a su ingenio y creaciones, que además de quedar para la posteridad ahora le granjean un premio «Importante». Lápiz en mano, el humorista gráfico alicantino lleva más de medio siglo diseccionando la actualidad en el diario, al que sigue unido desde que, a comienzos de la década de los setenta, publicara su primer chiste, donde un paciente en la sala de operaciones no podía dejar de mirar el pecho de la enfermera en un esbozo un tanto erótico para la época franquista. Tras sortear la censura, comenzó una larga carrera en la que ha abordado todo tipo de temas, desde dramas como la violencia contra las mujeres a los fanatismos de todo tipo, dejando espacio también a la crisis climática. También en las páginas del periódico ha dado vida a Ticita, personaje del suplemento educativo La Tiza, estímulo para los escolares de varias promociones. Con tanta experiencia como la que atesora a lo largo de su carrera profesional, considera que en estos tiempos el humor gráfico lleva implícita una mayor carga social, convirtiéndose en un arma de concienciación que contribuye al tratamiento de temas como el bullying, el suicidio o la violencia de género. Sin dejar de lado la crítica doméstica, no menos importante por ser tan cercana. Enrique el dibujante lleva 50 años intentando decir cosas sin palabras o con las mínimas posibles que caben en un bocadillo, ese pequeño espacio que contiene los pensamientos de un personaje, y llegados a este punto una de las viñetas que más desea poder publicar es la que ilustre el final de un conflicto que ha sacudido la política y la economía hasta amenazar la estabilidad de toda Europa: la guerra de Ucrania.

