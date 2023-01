Ximo Puig: «Estamos decepcionados con el Gobierno por el Tajo-Segura, pero la firmeza no es gritar más»

Puig admite que la solución al trasvase aún está lejana, pero que la única salida es aproximar posiciones

¿Ha faltado firmeza por parte del Consell a la hora de defender el trasvase Tajo-Segura?

No, a los hechos me remito. Es difícil traspasar muchas veces las fronteras de la Comunitat en algunas reivindicaciones y en esta incluso hay programas de humor en los que se me ha visibilizado.

¿El presidente del Gobierno ha estado cerca de este territorio en el trasvase Tajo-Segura?

El presidente, en la última visita que hizo, garantizó que la Comunitat Valenciana tendría agua para siempre y me quedo con eso. Hay que ver después cómo se traslada esto, pero las inversiones que va a hacer el Gobierno son muy importantes. En la cuestión del agua lo que no se puede es esa enmienda a la totalidad partidista que plantea la derecha. Nosotros somos partidarios de que el Tajo esté vivo y en las mejores condiciones. Pero al mismo tiempo discrepamos de cómo se mide el caudal ecológico y cómo se produce la transición. Y estamos de acuerdo en que hay que generar agua desalada.

De momento, el agua desalada ya se está pagando un 80 % más cara porque se ha eliminado la subvención del Gobierno...

La garantía del Gobierno es que durante este mes se aprobará esa subvención al agua desalada. Y estamos dispuestos a complementarla si es necesario, pero la base la tiene que dar el Gobierno.

No estuvo en la manifestación que convocaron los regantes. ¿Pueden acabar penalizándole ausencias como estas en la provincia de Alicante?

Los regantes de Alicante saben perfectamente de mi compromiso. No por estar en más manifestaciones se está más a favor del agua.

¿Qué ha pasado con las actas del Consejo Nacional del Agua?

No sé. Lo que sí sé es lo que se aprobó, que es la disposición nueve. Después hay que tener en cuenta que el Gobierno puede tomar otra decisión y ha hecho una disposición en la que en parte podemos estar de acuerdo y en parte no, y ha desaparecido una cuestión que para nosotros era muy importante, que era precisamente esa actualización en 2025.

¿Se sienten engañados?

Nos sentimos decepcionados.

¿Ha hablado con Pedro Sánchez de esta cuestión?

He hablado con la vicepresidenta. Ella tiene una opinión diferente, pero, desde la discrepancia, yo voy a estar siempre en el ámbito de las soluciones desde el diálogo. La firmeza no es gritar más, es generar soluciones desde las convicciones .

Después de esas conversaciones con la ministra, ¿cree que esa solución es posible?

Aún está lejana. Pero no veo ninguna alternativa a intentar aproximar posiciones.

Una sentencia reciente exige que la Confederación del Júcar debe reconocer los mismos derechos a los regantes alicantinos y valencianos. ¿Cuál es la posición del Consell?

En el ámbito del cumplimiento de las sentencias, siempre respeto y cumplimiento.

¿En qué se traduce eso?

En lo que corresponda en función de la sentencia. En el caso del Júcar-Vinalopó, se ha producido un avance sustancial. De hecho, es la primera vez en la historia que ha habido una transferencia de agua tan importante como la que se ha producido en este tiempo.

¿Cómo se explica que Alicante volviera a ser otro año más la peor financiada en los Presupuestos Generales del Estado?

Es una visión no acertada por parte del Gobierno, que, por cierto, contrasta con lo que ha sido la visión de la Generalitat en estos años. Este año el 40% de la inversión de la Comunitat se va a hacer en Alicante. Nosotros hemos mantenido esa posición de reequilibrio, especialmente favorable hacia Alicante entre las tres provincias.

La Conselleria de Innovación no ha acabado de despegar en estos tres años y medio en Alicante. ¿En qué se ha fallado?

Hay ámbitos de la conselleria que sí se están implementando positivamente, como todo lo que tiene que ver con lo digital y la innovación, pero el asentamiento cuesta. Ahora queremos de alguna manera vincularla más a la propia ciudad. Es la primera conselleria en los 40 años de autogobierno que está fuera de València, con lo cual es un paso de gigante en cuanto a la descentralización, y cuesta. Y cuesta también saber que es una conselleria que está en Alicante, pero que es para toda la Comunitat.

La alcaldable del PSPV en Alicante, Ana Barceló, ha estado bastante desaparecida. ¿Se da por perdida la alcaldía?

Hemos intentado impulsar la candidata que creo que puede ser la mejor alcaldesa para Alicante. Por tanto, nuestro compromiso con Alicante es absoluto. Otra cosa es que aún no estamos en campaña electoral, y ella está haciendo un trabajo en este momento de contactar con muchas personas, con muchos grupos. Confío plenamente en Ana Barceló, creo que va a hacer un gran trabajo y, sobre todo, que va a ser una alcaldesa para todos los alicantinos.